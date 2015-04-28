Вот если бы у меня был балкон побольше, я превратил бы его в настоящую комнату отдыха или даже рабочий кабинет. А что можно сделать с этими 3 м²? Они только для того и годятся, чтобы хлам собирать – полагают многие обладатели маленьких балконов.
Большой балкон – это чудесно! Но как освоить и оформить это пространство? Что только не пробую, все как-то неуютно получается – сетуют владельцы просторных лоджий. На самом деле, и большой, и маленький балконы можно превратить в цветочную оранжерею, уютное домашнее кафе или полноценную лаунж-комнату. Давайте посмотрим, как с этой задачей справляются профессиональные дизайнеры интерьера. Возможно, их идеи оформления балкона позволят вам по-новому взглянуть на пространство этой маленькой комнаты.
Немного солнца в стакане водыквартира в Юрмале (дизайнер Наталия Прохорова-Азбукина)
Если вы являетесь счастливым обладателем большого балкона или даже террасы, не торопитесь обставлять пространство предметами мебели. Начните с малого – установите в центре балкона пару шезлонгов, а по краям – несколько высоких кашпо с декоративными растениями. Зачастую этого бывает вполне достаточно для комфортного отдыха под открытым воздухом.
Увы, большинство жителей типовых городских квартир не могут похвастаться просторным балконом. Однако фантазия дизайнеров и современные технологии могут творить настоящие чудеса. С помощью панорамного остекления ваш маленький и невзрачный балкон за считанные недели превратится в стильное помещение с шикарным видом на город, открывающимся из огромных окон во всю стену.
О том, как превратить балкон в рабочий кабинет, мы писали в статье ’Как обустроить застекленный балкон’. На этот раз нам бы хотелось осветить вопрос правильной теплоизоляции этого помещения. Лучше всего от зимних холодов ваш защитит традиционная стена, посему не рекомендуем устанавливать панорамное остекление на балконах, в которы вы твердо решили делать домашний офис. Лучше потратьте силы на утепление всех стен, пола и потолка. Одним из лучших материалов для утепления считается пенополистирол, его бюджетным вариантом вполне могут служить листы обычного пенопласта.
Еще одна необычная идея оформления балкона – установить в его пространстве небольшую ванную джакузи, которая из предмета статуса и показателя роскоши уже давно превратилась в полезное и многофункциональное устройство, которое подарит приятные отдых и расслабляющие массажные процедуры для всей семьи.
Обладатели загородных домов с видом на море знают, что никакой интерьер не сравнится с потрясающей красотой южного природного ландшафта. На таком балконе достаточно поставить несколько дизайнерских кресел, чтобы часами наслаждаться неповторимым пейзажем, который каждый день выглядит немножко по-другому.
В качестве еще одного варианта оформления небольшого балкона можно рассматривать его превращение в уютную кальянную комнату. Замечательный пример балкона в восточном стиле продемонстрировала дизайнер Дарья Король. Главное преимущество такой комнаты – дым от курения кальяна не проникнет в жилое помещение. В целях противопожарной безопасности решительно не рекомендуем использовать для оформления балкона в восточном стиле обилие драпировок и ярких тканей. Лучше покрасить стены в характерные для интерьеров кальянных оттенки желтого, оранжевого и красного цветов и для удобства добавить несколько декоративных подушек с пестрыми узорами.