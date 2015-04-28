Вот если бы у меня был балкон побольше, я превратил бы его в настоящую комнату отдыха или даже рабочий кабинет. А что можно сделать с этими 3 м²? Они только для того и годятся, чтобы хлам собирать – полагают многие обладатели маленьких балконов. Большой балкон – это чудесно! Но как освоить и оформить это пространство? Что только не пробую, все как-то неуютно получается – сетуют владельцы просторных лоджий. На самом деле, и большой, и маленький балконы можно превратить в цветочную оранжерею, уютное домашнее кафе или полноценную лаунж-комнату. Давайте посмотрим, как с этой задачей справляются профессиональные дизайнеры интерьера. Возможно, их идеи оформления балкона позволят вам по-новому взглянуть на пространство этой маленькой комнаты.