homify 360°: Зеркальный дом в Альпах

Когда-то загородные дома выглядели как естественное продолжение окружающего их ландшафта. Выполненные из грубо отесанных бревен, между которыми торчал засохший мох, и окруженные деревянным забором, они представляли собой настоящие лесные избушки, которые предельно гармонично вписывались в слегка хаотичную, но такую естественную красоту живописной природы. На фоне милых деревенских домиков, большинство современных частных построек кажутся грубым вторжением в гармоничный загородный пейзаж.

Итальянские архитекторы из бюро Peter Pichler Architecture решили проложить мост между высокотехнологичной архитектурой нового века и неизменной красотой Южного Тироля, построив в пригороде итальянского городка Больцано дома с зеркальными фасадами.