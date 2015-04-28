homify 360°: Зеркальный дом в Альпах

Когда-то загородные дома выглядели как естественное продолжение окружающего их ландшафта. Выполненные из грубо отесанных бревен, между которыми торчал засохший мох, и окруженные деревянным забором, они представляли собой настоящие лесные избушки, которые предельно гармонично вписывались в слегка хаотичную, но такую естественную красоту живописной природы. На фоне милых деревенских домиков, большинство современных частных построек кажутся грубым вторжением в гармоничный загородный пейзаж.
Итальянские архитекторы из бюро Peter Pichler Architecture решили проложить мост между высокотехнологичной архитектурой нового века и неизменной красотой Южного Тироля, построив в пригороде итальянского городка Больцано дома с зеркальными фасадами.
Случайный путешественник, забредший в этот небольшой пригород Больцано в жаркий летний день, может легко спутать это необычное строение с фата-морганой. Однако приглядевшись, он распознает, что перед ним не оптическая иллюзия, а невероятное по своей задумке жилое здание, в фасадах которого отражается окружающая природа.
Вилла под названием ’Mirror House’ представляет собой небольшую гостиницу с ультрасовременным интерьером. Каждый блок зеркального дома готов принять в своих гостеприимных стенах до четырех гостей. Благодаря тому, что части постройки смещены относительно друг друга, здесь сохраняется ощущение приватности, так что соседи не испортят вам уединенный отдых.
В зеркальных домах туристы будут обеспечены всем необходимым – здесь есть спрятанная от посторонних глаз парковка для машин и большой подвал, в котором можно разместить палатку или лыжное снаряжение. В каждом блоке есть просторная гостиная, уютная спальня с панорамными окнами и кухня
Зеркальные фасады – не единственный сюрприз этого необычного дома. В спальных комнатах над изголовьем своих кроватей туристы обнаружат небольшие мансардные окна, из которых перед сном им откроется вид на усеянное звездами небо Южного Тироля, а утром в спальню незаметно проникнут игривые солнечные лучики.
Минималистичное оформление интерьера виллы – продуманное дизайнерское решение. Внимание жителей виллы должно быть сконцентрировано не на мебели и декоре, а на бесподобно красивой природе Доломитовых Альп. Задача дизайнеров – обеспечить туристам максимальный комфорт и предугадать все их потребности, чтобы ничто не мешало им наслаждаться уединенным отдыхом рядом в величественными Альпами.
В европейской культуре белый цвет ассоциируется с жизнелюбием, праздником, чистотой и новым началом. Беспристрастный белый позволил дизайнерам вынести на первый план шикарные виды, открывающиеся из панорамных окон, создав внутри виллы атмосферу настоящего ретрита.
Ослепительно белый интерьер виллы наполняет помещение невероятной свежестью. В этих стенах можно по-настоящему отдохнуть от городской суеты и погрузиться в особенный мир альпийского зазеркалья, в котором даже внешние стены дома отражают неповторимые горные вершины и виноградные лозы.
Продолжить рассматривать творения молодых и перспективных зодчих вы можете в Книге идей ’5 лучших летних домов’.