​Супер-дача или мини-дом: 48 квадратов на пятерых

Это конечно печально, но жилищная проблема касается не только нашей страны. Удивительно, но высокие зарплаты европейцев встречаются с такими же пропорционально высокими ценами на недвижимость, что тоже не позволяют им так легко купить собственное жилье, как мы предполагаем.
Добавьте к этому мобильность среднестатистического жителя Европы и его готовность поехать за работой в другой конец страны (и даже в другую страну!) и вы поймете, почему современное поколение начинает смотреть на ипотеку на всю жизнь немного по-другому.
И если аренда для вас – тоже не самый желанный вариант, то можно начать можно с мини-домика в 48 квадратных метров, который благодаря рациональной планировке от польской студии Letniskowo имеет 2 спальни, отдельную ванную комнату и кухни-столовую-гостиную в формате открытой планировки.
Сборные домики предоставляют вам уникальную возможность, которой уже воспользовалось множество семей по всему миру. А выбор планировок, возможного остекления и наполнения даже у обычной фирмы, занимающейся таким видом строительства, достаточно велик. Потому вы сможете почувствовать, что это именно ваш дом, хотя реализованных в таком формате могут быть десятки и даже тысячи.
С таким форматом остекления вы не будете себя чувствовать стесненно в этом домике. В простенок между дверьми можно поставить столовую группу, дополнить интерьер собственнолично выбранным декором и осознать, что мечта о доме действительно получила реальное воплощение. И даже гораздо быстрее, чем вы изначально планировали.
Этот домик впечатляет не только своей невероятной вместимостью, но и угловым блоком остекления в зоне гостиной. Представьте, что с дивана будет выход на просторную террасу прямо перед домом, вид на ухоженный сад, а идиллическая картинка, врывающаяся в ваши окна, станет полноценной частью интерьера.
Есть где развернуться! Можно даже поставить дополнительный остров, хотя и в таком формате кухня очень удобна.
Для детской выделили комнату с дверью в сад. Три спальных места (одно из них – на втором ярусе) плюс шкаф. Конечно, если в этой комнате будет жить всего один ребенок, ему будет более просторно, но и на троих этой площади не так уж мало. Впрочем, вы сами знаете, как живут многие в нашей стране, потому не время привередничать.
Столь же миниатюрное пространство досталось и спальне для родителей. Шкаф, кровать от стены до стены и тумбочка. Но и из этого можно создать романтичное гнездышко и быть вполне счастливым в собственном(!) доме.
Не ожидая ничего особенного от ванной комнаты в таком домике, мы все же удивились ее современному облику. Казалось бы, душевая кабина, традиционный напольный унитаз и тумба с раковиной слишком типичны, чтобы стать желанными. Но все такое новенькое и чистенькое, эргономично и просто расставлено, что поневоле думаешь, что может быть все остальное действительно излишне.
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— 10 фантастичных современных домов;