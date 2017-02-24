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​Супер-дача или мини-дом: 48 квадратов на пятерых

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Кухня в скандинавском стиле Белый
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Это конечно печально, но жилищная проблема касается не только нашей страны. Удивительно, но высокие зарплаты европейцев встречаются с такими же пропорционально высокими ценами на недвижимость, что тоже не позволяют им так легко купить собственное жилье, как мы предполагаем.

Добавьте к этому мобильность среднестатистического жителя Европы и его готовность поехать за работой в другой конец страны (и даже в другую страну!) и вы поймете, почему современное поколение начинает смотреть на ипотеку на всю жизнь немного по-другому.

И если аренда для вас – тоже не самый желанный вариант, то можно начать можно с мини-домика в 48 квадратных метров, который благодаря рациональной планировке от польской студии Letniskowo имеет 2 спальни, отдельную ванную комнату и кухни-столовую-гостиную в формате открытой планировки.

​Готовый дом для вашего участка

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Сборные дома Изделия из древесины Эффект древесины
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Сборные домики предоставляют вам уникальную возможность, которой уже воспользовалось множество семей по всему миру. А выбор планировок, возможного остекления и наполнения даже у обычной фирмы, занимающейся таким видом строительства, достаточно велик. Потому вы сможете почувствовать, что это именно ваш дом, хотя реализованных в таком формате могут быть десятки и даже тысячи.

​Гостиная

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Гостиная в скандинавском стиле Белый
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

С таким форматом остекления вы не будете себя чувствовать стесненно в этом домике. В простенок между дверьми можно поставить столовую группу, дополнить интерьер собственнолично выбранным декором и осознать, что мечта о доме действительно получила реальное воплощение. И даже гораздо быстрее, чем вы изначально планировали.

​Угловой блок остекления

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Гостиная в скандинавском стиле Белый
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Этот домик впечатляет не только своей невероятной вместимостью, но и угловым блоком остекления в зоне гостиной. Представьте, что с дивана будет выход на просторную террасу прямо перед домом, вид на ухоженный сад, а идиллическая картинка, врывающаяся в ваши окна, станет полноценной частью интерьера.

​Кухня-столовая

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Кухня в скандинавском стиле Белый
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Есть где развернуться! Можно даже поставить дополнительный остров, хотя и в таком формате кухня очень удобна.

​Детская

Domki mobilne 12x4m w różnych konfiguracjach, Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa Детская комнатa в скандинавском стиле Белый
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa
Letniskowo.pl Garkowski, Solka, Spółka Komandytowa

Для детской выделили комнату с дверью в сад. Три спальных места (одно из них – на втором ярусе) плюс шкаф. Конечно, если в этой комнате будет жить всего один ребенок, ему будет более просторно, но и на троих этой площади не так уж мало. Впрочем, вы сами знаете, как живут многие в нашей стране, потому не время привередничать.

​Спальня для родителей

homify Спальня в скандинавском стиле Белый
homify

homify
homify
homify

Столь же миниатюрное пространство досталось и спальне для родителей. Шкаф, кровать от стены до стены и тумбочка. Но и из этого можно создать романтичное гнездышко и быть вполне счастливым в собственном(!) доме.

​Ванная комната

homify Ванная в классическом стиле Многоцветный
homify

homify
homify
homify

Не ожидая ничего особенного от ванной комнаты в таком домике, мы все же удивились ее современному облику. Казалось бы, душевая кабина, традиционный напольный унитаз и тумба с раковиной слишком типичны, чтобы стать желанными. Но все такое новенькое и чистенькое, эргономично и просто расставлено, что поневоле думаешь, что может быть все остальное действительно излишне.

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