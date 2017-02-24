​Супер-дача или мини-дом: 48 квадратов на пятерых

Это конечно печально, но жилищная проблема касается не только нашей страны. Удивительно, но высокие зарплаты европейцев встречаются с такими же пропорционально высокими ценами на недвижимость, что тоже не позволяют им так легко купить собственное жилье, как мы предполагаем.

Добавьте к этому мобильность среднестатистического жителя Европы и его готовность поехать за работой в другой конец страны (и даже в другую страну!) и вы поймете, почему современное поколение начинает смотреть на ипотеку на всю жизнь немного по-другому.

И если аренда для вас – тоже не самый желанный вариант, то можно начать можно с мини-домика в 48 квадратных метров, который благодаря рациональной планировке от польской студии Letniskowo имеет 2 спальни, отдельную ванную комнату и кухни-столовую-гостиную в формате открытой планировки.