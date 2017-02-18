​11 секретов стирки, которые изменят вашу жизнь

Мы коллекционируем различные секреты, упрощающие жизнь и быт наших читателей, чтобы создать тот самый комфорт, о котором можно только мечтать. В нашей новой книге идей получилось собрать несколько полезных советов – они помогут вам ухаживать за гардеробом не хуже, чем профессиональные прачечные.
Важно помнить, что новая одежда подвержена так называемой линьке. Именно поэтому в первый раз цветные яркие вещи стоит стирать отдельно. Окрасить ткань может небольшая цветная вставка – обратите внимание на рекомендуемую производителем температуру стирки. Если окрашивание все же произошло, не спешите отжимать белье или помещать в сушку. Испорченную вещь необходимо как можно скорее постирать снова, воспользовавшись специальным средством по восстановлению цвета.
Многие из нас срезают с одежды ярлыки с рекомендациями по уходу. Спустя время становится сложно вспомнить, что писал производитель на этих бирках. Заведите блокнот, куда можно переписать эту информацию, или просто запишите все смывающимся маркером на самой стиральной машинке.
Обработка тканей смягчителями широко применяется во многих отраслях текстильной промышленности. Для некоторых тканей эта обработка необходима. Смягчители состоят из поверхностно-активных веществ, или ПАВов. Именно эти химические вещества дарят мягкость и шелковистость одежде, снимая статику, которая делает ткань жесткой и колючей.
Убрать «колючесть» с одежды поможет уксус. Добавьте совсем немного вещества при последнем ополаскивании и наслаждайтесь результатом.
Севшую во время стирки одежду можно попробовать спасти. Замочите на несколько часов этот предмет гардероба, добавив в теплую воду детский шампунь. Он поможет ослабить волокна ткани. Затем вам следует равномерно и аккуратно растянуть ткань, промыть вещь в холодной воде и положить сушиться на горизонтальную поверхность.
Сушить обувь категорически нельзя феном или вблизи радиатора. Старый проверенный способ с бумагой не теряет своей актуальности, но мы нашли еще один. Засыпьте дно обувной коробки обыкновенным рисом. Саму обувь положите на рис подошвой вверх. Коробку закройте крышкой и не открывайте пару часов даже для проверки уровня влажности.
Носки любят теряться до, во время и после стирки. Чтобы это не произошло, просто сложите пару вместе еще до того, как бросите ее в корзину для грязного белья.
Деликатные ткани стираются отдельно от всех остальных. Если вы не хотите загружать стиральную машинку несколько раз, разделите вещи хотя бы до начала режима отжима.
Распечатайте правила ухода за разными типами тканей на одном листе и поместите в симпатичную рамку. Идеальная шпаргалка на стену готова.
Высушить вещи быстрее поможет шар из фольги, помещенный в барабан сушилки. Уйдет и статика. Простыни и полотенца будут вам признательны.
Держите дома две корзины для белья – одна будет предназначаться для цветных тканей, а другая – для белых.
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