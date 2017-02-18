​11 секретов стирки, которые изменят вашу жизнь

Важно помнить, что новая одежда подвержена так называемой линьке. Именно поэтому в первый раз цветные яркие вещи стоит стирать отдельно. Окрасить ткань может небольшая цветная вставка – обратите внимание на рекомендуемую производителем температуру стирки. Если окрашивание все же произошло, не спешите отжимать белье или помещать в сушку. Испорченную вещь необходимо как можно скорее постирать снова, воспользовавшись специальным средством по восстановлению цвета.