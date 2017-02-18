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​11 секретов стирки, которые изменят вашу жизнь

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7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta Ванная комната в эклектичном стиле
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Мы коллекционируем различные секреты, упрощающие жизнь и быт наших читателей, чтобы создать тот самый комфорт, о котором можно только мечтать. В нашей новой книге идей получилось собрать несколько полезных советов – они помогут вам ухаживать за гардеробом не хуже, чем профессиональные прачечные.

№1 Уход за цветными вещами

Stonowane mieszkanie 45m2 w Dąbrowie Górniczej , Ale design Grzegorz Grzywacz Ale design Grzegorz Grzywacz Гардеробная в стиле минимализм
Ale design Grzegorz Grzywacz

Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz
Ale design Grzegorz Grzywacz

Важно помнить, что новая одежда подвержена так называемой линьке. Именно поэтому в первый раз цветные яркие вещи стоит стирать отдельно. Окрасить ткань может небольшая цветная вставка – обратите внимание на рекомендуемую производителем температуру стирки. Если окрашивание все же произошло, не спешите отжимать белье или помещать в сушку. Испорченную вещь необходимо как можно скорее постирать снова, воспользовавшись специальным средством по восстановлению цвета.

№2 Не забыть

homify Ванная комната в стиле модерн Фиолетовый / Лиловый
homify

homify
homify
homify

Многие из нас срезают с одежды ярлыки с рекомендациями по уходу. Спустя время становится сложно вспомнить, что писал производитель на этих бирках. Заведите блокнот, куда можно переписать  эту информацию, или просто запишите все смывающимся маркером на самой стиральной машинке.

№3 Зачем нужны смягчители ткани?

Queen Anne Addition & Renovation - Westport, CT, John Toates Architecture and Design John Toates Architecture and Design Кухня в классическом стиле
John Toates Architecture and Design

John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design
John Toates Architecture and Design

Обработка тканей смягчителями широко применяется во многих отраслях текстильной промышленности. Для некоторых тканей эта обработка необходима. Смягчители состоят из поверхностно-активных веществ, или ПАВов. Именно эти химические вещества дарят мягкость и шелковистость одежде, снимая статику, которая делает ткань жесткой и колючей.

№4 Если кондиционер закончился

Belgravia - Laundry/Ironing Room off Roof Terrace Meltons Балкон и терраса в классическом стиле
Meltons

Belgravia – Laundry/Ironing Room off Roof Terrace

Meltons
Meltons
Meltons

Убрать «колючесть» с одежды поможет уксус. Добавьте совсем немного вещества при последнем ополаскивании и наслаждайтесь результатом.

№5 Если свитер стал детским

Light, wood, simplicity mlynchyk interiors Гардеробная в стиле минимализм
mlynchyk interiors

Light, wood, simplicity

mlynchyk interiors
mlynchyk interiors
mlynchyk interiors

Севшую во время стирки одежду можно попробовать спасти. Замочите на несколько часов этот предмет гардероба, добавив в теплую воду детский шампунь. Он поможет ослабить волокна ткани. Затем вам следует равномерно и аккуратно растянуть ткань, промыть вещь в холодной воде и положить сушиться на горизонтальную поверхность.

№6 Сушим обувь

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES, Lineabeta Lineabeta Ванная комната в эклектичном стиле
Lineabeta

7 BATHROOMS FOR 7 STORIES

Lineabeta
Lineabeta
Lineabeta

Сушить обувь категорически нельзя феном или вблизи радиатора. Старый проверенный способ с бумагой не теряет своей актуальности, но мы нашли еще один. Засыпьте дно обувной коробки обыкновенным рисом. Саму обувь положите на рис подошвой вверх. Коробку закройте крышкой и не открывайте пару часов даже для проверки уровня влажности.

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№7 Эта прекрасная пара

Modello HOPE, RAB ARREDO BAGNO RAB ARREDO BAGNO Ванная комнатаХранение
RAB ARREDO BAGNO

RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO
RAB ARREDO BAGNO

Носки любят теряться до, во время и после стирки. Чтобы это не произошло, просто сложите пару вместе еще до того, как бросите ее в корзину для грязного белья.

№8 Деликатные ткани

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Деликатные ткани стираются отдельно от всех остальных. Если вы не хотите загружать стиральную машинку несколько раз, разделите вещи хотя бы до начала режима отжима.

№9 Шпаргалка

3 BHK Residential Interior Designing Project @ Howrah, Westbengal. , Creazione Interiors Creazione Interiors
Creazione Interiors

Creazione Interiors
Creazione Interiors
Creazione Interiors

Распечатайте правила ухода за разными типами тканей на одном листе и поместите в симпатичную рамку. Идеальная шпаргалка на стену готова.

№10 Быстрая сушка

Choice, Ideia1 Arquitetura Ideia1 Arquitetura Кухня в стиле модерн
Ideia1 Arquitetura

Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura
Ideia1 Arquitetura

Высушить вещи быстрее поможет шар из фольги, помещенный в барабан сушилки. Уйдет и статика. Простыни и полотенца будут вам признательны.

№11 Чтобы ничего не спуталось

Laundry Rooms, Clean Design Clean Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Clean Design

Clean Design
Clean Design
Clean Design

Держите дома две корзины для белья – одна будет предназначаться для цветных тканей, а другая – для белых.

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