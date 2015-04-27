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Креативные идеи оформления сада

Ira Mikhno – homify Ira Mikhno – homify
Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Сад Растения
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Красиво оформленный участок – гордость хозяина сада. Все без исключения владельцы частных домов и дач мечтают иметь благоустроенное зеленое пространство из цветов и зелени. Этот факт легко объясняет массовое увлечение любителей загородной жизни ландшафтным дизайном. Чтобы профессионально украсить свой сад, можно пригласить опытных специалистов, а можно рискнуть освоить непростое искусство садового дизайна самому, опираясь на готовые примеры. Представляем вашему вниманию шесть креативных идей для оформления сада.

Живые изгороди

Сад , Студия "ART Story" Студия 'ART Story' Сад Растения
Студия <q>ART Story</q>

Сад

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Счастливые обладатели участков с большой площадью могут позволить себе иметь настоящую изгородь из филигранно подстриженного вечнозеленого кустарника. Традиция живых заборов берет свое начало в культуре садоводства Древней Греции. Безупречная симметрия зеленых ограждений на протяжении столетий являлась мерилом богатства и высокого социального положения их создателя.

Садовые скульптуры

Ландшафтный дизайн проект "Премиум класса" Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн проект Премиум класса

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Одним из самых простых способов внести новизну в дизайн вашего сада и приятно удивить зашедших на чаек гостей является установка необычной садовой скульптуры. Когда-то особой популярностью пользовались каменные и деревянные скульптуры, но в последнее время материалом для изготовления скульптур все чаще становятся бронза и медь. Статуи животных и птиц из металла невероятно выразительны, они формируют ритм пейзажа, позволяя очень четко расставить акценты и выделить ключевые точки композиции.

Плавающие клумбы

Ландшафтный дизайн - плавающие клумбы цветов Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – плавающие клумбы цветов

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Плавучие клумбы-острова появились не так давно, но уже успели снискать немало восторженных отзывов среди поклонников ландшафтного дизайна. Несмотря на кажущуюся сложность композиции, создать плавающую клумбу своими руками не так уж и сложно. 

Из куска картона вырезаете шаблон, соответствующий форме и габаритам плавающего цветника, затем вырезаете из нетканого фильтра фигурки, точь в точь повторяющие контуры картонного шаблона. С помощью лески сшиваете полученные слои нетканого фильтра, на одной из сторон делаете углубление и заполяете полученную клумбу монтажной пеной, предварительно сделав несколько проколов. Теперь осталось лишь втереть в углубление смесь грунта с торфом, высадить растения и можно отправлять клумбу в свободное плавание.  

Возможно, поначалу внешний вид клумбы будет существенно отличаться от клумб, выполненных профессиональными дизайнерами из студии ’Art story, но с каждой новой попыткой ваше мастерство будет расти.

Дизайнерская мебель на садовом участке

Ландшафтный дизайн в стиле модерн Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн в стиле модерн

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Еще один эффективный способ освежить внешний вид садового участка – это установка дизайнерской мебели. Необычные предметы мебели еще больше украсят ваш и без того шикарный сад. Разместите около дома несколько ярких стульев нестандартной формы, и уже на следующий день любопытствующие соседи с нетерпением будут ожидать от вас приглашения на чай.

Волшебные клумбы

Ландшафтный дизайн - цветочная клумба Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Ландшафтный дизайн – цветочная клумба

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Новые тренды ландшафтного дизайна приходят и уходят. Цветочные клумбы – вот, обязательная составляющая сада, над которой не властно время. Существует невероятное множество вариантов оформления клумб, простор для экспериментов здесь просто безграничен. Гармония достигается путем комбинирования смешанных посадок, в которых присутствуют как красивоцветущие, так и декоративнолиственные растения, как однолетники, так и многолетники.

Живописный альпинарий

Реализация Альпинарий на дачном участке Студия 'ART Story'
Студия <q>ART Story</q>

Реализация Альпинарий на дачном участке

Студия "ART Story"
Студия <q>ART Story</q>
Студия "ART Story"

Как же оформить сад тем, кто не является большим поклонником цветов или у кого нет времени ухаживать за ними? Можно создать на своем участке японский сад, а можно организовать около дома настоящий Альпинарий – небольшой островок, имитирующий дикую природу Альпийских гор. Желательно, чтобы такая горка находилась в центре или на краю травяного газона. Сориентировать ее лучше всего на юг или юго-запад – таким образом альпинарий будет хорошо освещен солнцем и получит достаточное количество тепла.

Яркий интерьер квартиры в стиле эклектика
Поделитесь вашими креативными идеями садового дизайна! 

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