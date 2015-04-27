Креативные идеи оформления сада

Плавучие клумбы-острова появились не так давно, но уже успели снискать немало восторженных отзывов среди поклонников ландшафтного дизайна. Несмотря на кажущуюся сложность композиции, создать плавающую клумбу своими руками не так уж и сложно.

Из куска картона вырезаете шаблон, соответствующий форме и габаритам плавающего цветника, затем вырезаете из нетканого фильтра фигурки, точь в точь повторяющие контуры картонного шаблона. С помощью лески сшиваете полученные слои нетканого фильтра, на одной из сторон делаете углубление и заполяете полученную клумбу монтажной пеной, предварительно сделав несколько проколов. Теперь осталось лишь втереть в углубление смесь грунта с торфом, высадить растения и можно отправлять клумбу в свободное плавание.

Возможно, поначалу внешний вид клумбы будет существенно отличаться от клумб, выполненных профессиональными дизайнерами из студии ’Art story’, но с каждой новой попыткой ваше мастерство будет расти.