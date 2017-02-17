Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

12 идей для безупречной прихожей

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
1930's Ground floor renovation, Chameleon Designs Interiors Chameleon Designs Interiors Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Loading admin actions …

Первое впечатление на гостей вашего дома можно произвести только один раз, поэтому стоит основательно продумать дизайн прихожей. Это именно то место, которое они видят в самом начале, переступив порог вашего жилища. Не важно – большой у вас дом или маленький, он должен приветливо встречать каждого, кто оказывается внутри. Далее мы поделимся с вами 12 идеями для гармоничного обустройства прихожей от лучших дизайнеров. Воспользуйтесь представленными советами – и ваш дом расположит к себе каждого гостя!

1. В стиле кэжуал

4BHK Rangoli Garden, Shape Interiors Shape Interiors Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Shape Interiors

Shape Interiors
Shape Interiors
Shape Interiors

Убедитесь, что ваш дом приветливо встречает гостей, предлагая им место для верхней одежды и головных уборов.  Создать неформальную обстановку в прихожей поможет грамотная расстановка мебели. Деревянная скамейка и полка для хранения ключей – это всего лишь несколько вещей, которые всем понадобятся. Вы можете повесить ряд крючков для удобного размещения верхней ожеды.

2. Традиционный стиль

Interior design, Eternity Designers Eternity Designers Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Eternity Designers

Interior design

Eternity Designers
Eternity Designers
Eternity Designers

Можно придерживаться простого и довольно традиционного стиля оформления гостиной. Это может быть именно тем, что вам нужно. Три картины на стене, красивые светильники и белый стеллаж с подсветкой, чтобы привлечь внимание гостей.

3. Удобное кресло

Entrance Hall Chameleon Designs Interiors Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
Chameleon Designs Interiors

Entrance Hall

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

У всех нас есть родственники пожилого возраста – бабушки и дедушки, родители, которые могут приехать к вам в гости. Увидев в прихожей мягкое кресло, они будут счастливы!  Этот предмет мебели поможет им отдохнуть с дороги, а также удобно снять обувь. 

4. Повесьте зеркало

Entrance Perfect Stays Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
Perfect Stays

Entrance

Perfect Stays
Perfect Stays
Perfect Stays

Зеркала в интерьере служат не только для зрительного увеличения пространства, но и позволяют в последнюю минуту поправить макияж или прическу. Также они хорошо отражают лучи, распространяя их по всему периметру прихожей.

5. Оградите пространство

Valencia Tower , Elevate Lifestyles Elevate Lifestyles Дома в стиле модерн
Elevate Lifestyles

Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles
Elevate Lifestyles

Если прихожая делит пространство с комнатой, то лучше разделить его. Создайте отдельный уголок со шкафами или книжными полками, где можно разместить не только книги, но и фотографии, статуэтки и прочие мелочи. 

6. Купите живые растения

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Мрамор Бежевый
homify

homify
homify
homify

Растения в горшках, орхидеи, кактусы или любые другие комнатные цветы станут отличным украшением прихожей. Они моментально делают атмосферу в доме приветливой, а интерьер – уютным.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

7. Три элемента красивой прихожей

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

Если это трио будет в вашей прихожей – она поразит всех и сразу. Речь идет о консоли, сказочном ковре и отличном освещении. Ничто так не согревает интерьер, как мягкий и уютный ковер. Идите по нему уверенно, выбрав оптимально освещение для каждого времени суток. 

8. Продемонстрируйте свою коллекцию

Residence in Goregaon, Design Kkarma (India) Design Kkarma (India) Коридор, прихожая и лестница в эклектичном стиле
Design Kkarma (India)

Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)
Design Kkarma (India)

Покажите всем гостям свои растения, картины или коллекцию керамики возле входа, чтобы продемонстрировать свои увлечения и хобби.  

9. Идея для изкого пространства

Квартира в стиле Loft , Alexander Krivov Alexander Krivov Коридор, прихожая и лестница в стиле лофт
Alexander Krivov

Квартира в стиле Loft

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Если в вашем доме прихожая имеет узкую и вытянутую форму, украсьте ее стильными картинами или яркой скамейкой. Такой прием поможет вам отвлечь внимание гостей от небольших габаритов пространства у входа в дом. 

10. Выбирайте сдержанный цвет

Caprice Deco, Equipe Ceramicas Equipe Ceramicas Коридор, прихожая и лестница в стиле кантри
Equipe Ceramicas

Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas
Equipe Ceramicas

Смелые цвета в яркие детали могут выглядеть стильно и весело, но вы всегда можете пойти по другому пути, выбрав сдержанные оттенки. В таком случае будет гораздо проще обустроить интерьер прихожей, подобрав гармоничные элементы и мебель.

11. Удобство для себя

Catalogo Furlan Mobili, de-cube de-cube Прихожая, коридор и лестницыШкафы и вешалки
de-cube

de-cube
de-cube
de-cube

Обустраивая прихожую, нужно стремиться не просто произвести впечатление на других, но и создать удобства для себя. Разместите там крючки, вешалки и полки для обуви, чтобы держать все необходимое под рукой. 

12. Стол в центре прихожей

Entrance Hall In an Italian Villa Clifford Interiors КухняРаковины и краны
Clifford Interiors

Entrance Hall In an Italian Villa

Clifford Interiors
Clifford Interiors
Clifford Interiors

Поместите в центре прихожей небольшой стол – круглой, квадратной или прямоугольной формы. Это отличный способ продемонстрировать гостям свою винтажную мебель. Конечно, она слишком ценна, чтобы использоваться ежедневно для еды, но идеально подходит для декора.

Надеемся, статья оказалась для вас полезной и все, кто придут в ваш дом, оценят интерьер прихожей. А о том, что может не понравится вашим гостям – читайте здесь

6 практических советов для совершенной ванной комнаты

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо