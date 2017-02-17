12 идей для безупречной прихожей

Первое впечатление на гостей вашего дома можно произвести только один раз, поэтому стоит основательно продумать дизайн прихожей. Это именно то место, которое они видят в самом начале, переступив порог вашего жилища. Не важно – большой у вас дом или маленький, он должен приветливо встречать каждого, кто оказывается внутри. Далее мы поделимся с вами 12 идеями для гармоничного обустройства прихожей от лучших дизайнеров. Воспользуйтесь представленными советами – и ваш дом расположит к себе каждого гостя!