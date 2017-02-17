12 идей для безупречной прихожей

Первое впечатление на гостей вашего дома можно произвести только один раз, поэтому стоит основательно продумать дизайн прихожей. Это именно то место, которое они видят в самом начале, переступив порог вашего жилища. Не важно – большой у вас дом или маленький, он должен приветливо встречать каждого, кто оказывается внутри. Далее мы поделимся с вами 12 идеями для гармоничного обустройства прихожей от лучших дизайнеров. Воспользуйтесь представленными советами – и ваш дом расположит к себе каждого гостя!
Убедитесь, что ваш дом приветливо встречает гостей, предлагая им место для верхней одежды и головных уборов. Создать неформальную обстановку в прихожей поможет грамотная расстановка мебели. Деревянная скамейка и полка для хранения ключей – это всего лишь несколько вещей, которые всем понадобятся. Вы можете повесить ряд крючков для удобного размещения верхней ожеды.
Можно придерживаться простого и довольно традиционного стиля оформления гостиной. Это может быть именно тем, что вам нужно. Три картины на стене, красивые светильники и белый стеллаж с подсветкой, чтобы привлечь внимание гостей.
У всех нас есть родственники пожилого возраста – бабушки и дедушки, родители, которые могут приехать к вам в гости. Увидев в прихожей мягкое кресло, они будут счастливы! Этот предмет мебели поможет им отдохнуть с дороги, а также удобно снять обувь.
Зеркала в интерьере служат не только для зрительного увеличения пространства, но и позволяют в последнюю минуту поправить макияж или прическу. Также они хорошо отражают лучи, распространяя их по всему периметру прихожей.
Если прихожая делит пространство с комнатой, то лучше разделить его. Создайте отдельный уголок со шкафами или книжными полками, где можно разместить не только книги, но и фотографии, статуэтки и прочие мелочи.
Растения в горшках, орхидеи, кактусы или любые другие комнатные цветы станут отличным украшением прихожей. Они моментально делают атмосферу в доме приветливой, а интерьер – уютным.
Если это трио будет в вашей прихожей – она поразит всех и сразу. Речь идет о консоли, сказочном ковре и отличном освещении. Ничто так не согревает интерьер, как мягкий и уютный ковер. Идите по нему уверенно, выбрав оптимально освещение для каждого времени суток.
Покажите всем гостям свои растения, картины или коллекцию керамики возле входа, чтобы продемонстрировать свои увлечения и хобби.
Если в вашем доме прихожая имеет узкую и вытянутую форму, украсьте ее стильными картинами или яркой скамейкой. Такой прием поможет вам отвлечь внимание гостей от небольших габаритов пространства у входа в дом.
Смелые цвета в яркие детали могут выглядеть стильно и весело, но вы всегда можете пойти по другому пути, выбрав сдержанные оттенки. В таком случае будет гораздо проще обустроить интерьер прихожей, подобрав гармоничные элементы и мебель.
Обустраивая прихожую, нужно стремиться не просто произвести впечатление на других, но и создать удобства для себя. Разместите там крючки, вешалки и полки для обуви, чтобы держать все необходимое под рукой.
Поместите в центре прихожей небольшой стол – круглой, квадратной или прямоугольной формы. Это отличный способ продемонстрировать гостям свою винтажную мебель. Конечно, она слишком ценна, чтобы использоваться ежедневно для еды, но идеально подходит для декора.
Надеемся, статья оказалась для вас полезной и все, кто придут в ваш дом, оценят интерьер прихожей. А о том, что может не понравится вашим гостям – читайте здесь.