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25 оригинальных советов по укращению вашего дома

Shunny_Star Shunny_Star
homify Балкон, веранда и террасаОсвещение Железо / Сталь Черный
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Иногда нам не хватает вдохновения и идей, когда дело доходит до декорирования нашего интерьера. Мы всегда готовы помочь вам выйти из этого тупика и найти именно то, что вы желаете! Список идей, которые мы для вас приготовили, не являются случайными. Они тщательно подобраны и проверены на практике. 25 чудесных, неповторимых приемов оригинального украшения, советов, способных привести ваш дом в порядок. Эти идеи могут применяться для разных стилей, для разной обстановки. Их разработкой занимались различные эксперты со всего мира.

Познакомьтесь с прекрасным списком этих идей и посмотрите, что больше всего подходит для вашего дома.

1. Атмосфера

Living room 1st Option Representation ГостинаяКамины и аксессуары Living room,fireplace,wooden floors
1st Option Representation

Living room

1st Option Representation
1st Option Representation
1st Option Representation

Первый вариант – представление. Это просто красивая картинка для создания соответствующей атмосферы и получения дополнительного вдохновения для того, чтобы настроиться на знакомство с новыми способами декорирования дома.

2. Используйте технологии

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea, Des Ewing Residential Architects Des Ewing Residential Architects Рабочий кабинет в классическом стиле
Des Ewing Residential Architects

Classical elegant frontage with a more relaxed facade towards the sea

Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects
Des Ewing Residential Architects

С помощью ноутбука, планшета, настольного компьютера или смартфона вы теперь можете посещать любые дома для знакомства с их интерьерами. Использование цифрового пути позволяет получить массу вдохновения. И в такой обстановке, представленной на этом фото, процесс рождения новых идей будет происходить значительно успешнее. Спокойная обстановка, удобные стулья, красивые виды, открывающиеся из окон, что еще нужно для творчества?

3. В поисках плитки

Serie Vintage, Ceramiche Grazia Ceramiche Grazia Ванная комнатаДекор
Ceramiche Grazia

Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia
Ceramiche Grazia

Вы собираетесь для начала пойти в ванную комнату или кухню, чтобы начать менять интерьер своего дома? В первую очередь найдите хорошую плитку для отделки стен и пола, и пусть это будет отправной точкой дизайна. Посмотрите, как удачно здесь скомбинированы два вида плитки, и как гармонично подобраны все предметы интерьера под эту комбинацию основы! Неповторимое сочетание, оно выглядит грациозно и эффектно.

4. Освещение в вашем коридоре и на лестнице

Statement light over staircase Chameleon Designs Interiors Прихожая, коридор и лестницыОсвещение
Chameleon Designs Interiors

Statement light over staircase

Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors
Chameleon Designs Interiors

Простую лестницу или обычный, ничем не примечательный коридор может изменить шикарное освещение в виде роскошной люстры. Неизгладимое впечатление оставит у гостей такой вариант облагораживания пространства!

5. Инвестиции в уникальную мебель

Digs daybed Loaf Спальная комната Кровати и изголовья Металл Серый bed,metal bed,linen mattress,comfy daybed,industrial bed
Loaf

Digs daybed

Loaf
Loaf
Loaf

Вы не будете возражать, если нужно будет потратить немного больше денег для создания красоты в вашем доме? Найдите для своего дома уникальную мебель, например, что-то похожее на эту легкую и очень хорошую кровать. Соответственно, обыграйте интерьер в соответствующем стиле, подберите свою цветовую гамму, и вы увидите, насколько интересной и неповторимой станет ваша комната.

6. Работа со светом

Open plan living room GK Architects Ltd ГостинаяШкафы и серванты
GK Architects Ltd

Open plan living room

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

Угол падения света очень важен. Возьмите его в качестве наиболее действенного союзника, и вступайте в бой интерьером. Комбинируйте, разбавляйте с естественным освещением и наслаждайтесь изменениями!

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Обратитесь к нам!

7. Художественные наборы

Winter Room, Johnny Thomsen Arquitetura e Design Johnny Thomsen Arquitetura e Design Гостиная в скандинавском стиле Дерево Эффект древесины
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design
Johnny Thomsen Arquitetura e Design

Использование предметов искусства, картин, ваз с цветами и различных аксессуаров может сделать ваш дом более уютным и стильным. Главное – не перенасытить интерьер этими предметами.

8. Уникальный диван

Sofás en línea clásica., MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO ГостинаяДиваны и кресла
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO
MUMARQ ARQUITECTURA E INTERIORISMO

Мы приветствуем уникальную мебель не только в формах, но и в цвете. Такой диван может стать не только украшением гостиной, но и ее координационным центром.

9. Хорошие стулья

Charley Chairs Humblesticks КухняСтолы и стулья
Humblesticks

Charley Chairs

Humblesticks
Humblesticks
Humblesticks

Как насчет хороших стульев для обеденного стола? Эти милые стулья до сих пор выглядят фантастически. Они простые и, то же время очень привлекательные. Вы можете сменить обивку на них, подобрав ткань в соответствии с вашим интерьером.

10. Эклектика в декорировании

Painted Wall in Moscow WALLPAPER by deborah bowness Стены и полОбои
WALLPAPER by deborah bowness

Painted Wall in Moscow

WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness
WALLPAPER by deborah bowness

Объединение различных стилей в интерьере может дать отличный результат. Мы можем смело вам рекомендовать такого рода эклектичное декорирование. Это весело, интересно и необычно. Но главное, что это действительно красиво!

11. Земные тона

bedroom Esra Kazmirci Mimarlik Спальная комната Освещение
Esra Kazmirci Mimarlik

bedroom

Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik
Esra Kazmirci Mimarlik

Серые и темные оттенки или натуральные тона в интерьере позволяют наполнять дом особым теплом и уютом. Вы не прогадаете, если создадите интерьер с таким сочетанием цветов.

12. Романтичное солнечное настроение

Kinder- und Jugendmöbel für ein gesundes Raumklima , Allnatura Allnatura Детская комнатаКровати
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

Роль света огромна в создании интерьеров. Посмотрите, какой эффект создает солнечный свет. Много света не бывает!

13. Ваза с фруктами

Fruit & vegetables, Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen ГостинаяАксессуары и декорации
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Fruit & vegetables

Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen
Groothandel in decoratie en lifestyle artikelen

Украшение дома может быть простым и функциональным. Декорирование с помощью фруктов может иметь множество различных вариантов. Для их размещения позаботьтесь о соответствующей посуде, она также должна быть привлекательной и соответствовать выбранному стилю.

14. Лестница

Berry Lacquer Ladder Orchid
Orchid

Berry Lacquer Ladder

Orchid
Orchid
Orchid

Декорирование лестницы и использование ее в интерьере может быть очень веселым занятием! Просто посмотрите на эффект, который производит эта оригинальная лестница, выкрашенная в тон к стенам.

15. Еще одна лестница

B- Fire 50 round Tulipalo Домашнее хозяйство Бытовая техника крупных размеров
Tulipalo

B- Fire 50 round

Tulipalo
Tulipalo
Tulipalo

Еще один шаг, который поможет нам получить еще больше вдохновения. Казалось бы, такие простые вещи, но как они способны влиять на настроение интерьера и его характер. Впереди еще больше таких шагов.

16. Ванная комната – советы

White Metro 20x10 Tiles Walls and Floors Ltd Стены и полПлитка metro,brick,tiles,tile,tiling,subway,underground,white,ceramic,bathroom,sink,splashback
Walls and Floors Ltd

White Metro 20x10 Tiles

Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd
Walls and Floors Ltd

В ванной комнате также есть где применить различные приемы декорирования. Даже простота, которую вы можете наблюдать здесь, создает определенный стиль и характер. Есть ли у вас идеи, как еще можно украсить такую ванную комнату?

17. Специальные объекты на стене

APARTAMENTOS PARA TURISMO / Short term rental apartments, Staging Factory Staging Factory Спальная комната Кровати и изголовья Дерево
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Специальные, необычные объекты на стене всегда создают особую атмосферу в доме. Посмотрите, к примеру, на эти необычные панели.

18. Ванна в спальне

Catalogo Ceramiche Pirrera, olivia Sciuto olivia Sciuto Ванная комнатаВанны и душевые
olivia Sciuto

olivia Sciuto
olivia Sciuto
olivia Sciuto

Нет места для ванной в ванной комнате? Возможно, у вас есть некоторое пространство в спальне. Тогда такой вариант предлагаем именно вам. Это необычно, но практично, и даже очень интересно!

19. Красивый ковер

Riad Rug Luku Home ГостинаяАксессуары и декорации
Luku Home

Riad Rug

Luku Home
Luku Home
Luku Home

При помощи хорошего ковра на стене или на полу можно создать уютное пространство в доме. Украсив ярким и красочным изделием комнату, можно получить приветливую и добрую гостиную с хорошим настроением и практичным наполнением.

20. Несколько стульев

Mismatched Dining Chairs Rectory Blue Столовая комнатаСтулья и скамьи
Rectory Blue

Mismatched Dining Chairs

Rectory Blue
Rectory Blue
Rectory Blue

Поместите несколько разноцветных легких стульев разной формы за обеденным столом. Они обязательно привлекут к себе внимание, будут ежедневно поднимать вам настроение, и станут незаменимыми атрибутами, талисманами вашей кухни. Оригинальность в декорировании помещений еще никто не отменял!

21. Классический вход

Hallway CLAIRE HAMMOND INTERIORS Прихожая, коридор и лестницыАксессуары и декор
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

Hallway

CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS
CLAIRE HAMMOND INTERIORS

Классический вход все еще может сделать ваш дом более красивым. Он облагородит обстановку всего дома, настроит гостей и хозяев на соответствующее настроение. Светлая отделка стен и пола сделает вашу входную зону легкой, воздушной и гостеприимной.

22. Оригинальные светильники

Moroccan lighting at the outdoor living room homify Балкон, веранда и террасаОсвещение Железо / Сталь Черный
homify

Moroccan lighting at the outdoor living room

homify
homify
homify

Оригинальные лампы, почему вы до сих пор об этом не подумали!? А это чудесная идея. Например, оформление комнаты в восточном стиле потребует соответствующего освещения. Воздушные, легкие фонарики, оригинальные свечи в стаканах наполнят ваш дом теплотой и уютом.

23. Стеклянные двери

White walk in wardrobe Lamco Design LTD ГардеробнаяШкафы для одежды и комоды
Lamco Design LTD

White walk in wardrobe

Lamco Design LTD
Lamco Design LTD
Lamco Design LTD

Считаете ли вы, что ваш дом немного мал? Стеклянные двери могут создать красивый эффект простора и открытости!

24. Телевизор у вашей кровати

Tuscany Fitted Bedroom Furniture homify Спальная комната Шкафы для одежды и комоды minimalist,gloss,panelled,white
homify

Tuscany Fitted Bedroom Furniture

homify
homify
homify

В качестве заключительного штриха: тумбочка для телевизора перед вашей кроватью. Смотрите, не вставая с кровати!

25. Получите идеи для вашего отдыха!

Domporte, Domporte Domporte Окна и двериДвери
Domporte

Domporte
Domporte
Domporte

Открывайте дверь для новых впечатлений. Уезжая в отпуск обращайте внимание на все вокруг – на интерьеры гостиничных номеров, интересную обстановку в домах отдыха. Это поможет вам получить вдохновение для того чтобы вернувшись домой вдохновленным, начать обновление своего любимого дома. Так что обращайте внимание на все детали вокруг во время любых поездок и путешествий!

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