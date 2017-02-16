6 трюков, которые помогут сэкономить на отоплении

Холодные дни приносят дискомфорт. В зимний период в доме зачастую становится значительно прохладнее. Снижение температуры воздуха хотя бы на один градус снаружи дома будет обязательно отражаться на внутренней температуре в квартире или в доме. Особенно сильно перепады температур, их снижение ощущаются в домах, которые не очень тщательно утеплены. Поэтому каждый из нас стремится сделать все, чтобы защитить свое жилье от холодов и хоть как-то уменьшить расходы на отопление.
В связи с этим мы подготовили для вас шесть различных трюков, которые помогут использовать тепло от радиаторов отопления с максимальной пользой, что очень важно сегодня для всех. Стоимость тепла довольно высокая, и многим приходится экономить на обогреве помещений. Сделать дом теплее можно с помощью различных материалов, элементов и способов декора.
В некоторых домах очень красиво и стильно, но при входе в эти помещения в холодный период года сразу ощущается прохлада и в связи с этим, дискомфорт. Другое жилье, возможно и не настолько идеально облагороженное, но оно напротив, дышит теплом и уютом. Очевидно, в таких домах знают о наших трюках и используют их для того, чтобы в доме было тепло и комфортно не только летом, но и зимой.
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о шести трюках от профессионалов, которые позволят вам сделать дом теплым в холодные зимние дни.
Если у вас в квартире прохладные батареи, возможно, в них накопилась грязь и ржавчина. В связи с этим вода плохо циркулирует по батареям, а радиаторы тщетно пытаются нагреть воздух в доме, и в первую очередь, тепло уходит на прогрев самих радиаторов. Может случиться, что часть батареи вообще не прогревается, значит, в этой ее части могут находиться пузырьки холодного воздуха. Поэтому еще до начала отопительного сезона необходимо продуть систему отопления, выпустить воздух, который в ней мог накопиться в летний период.
Независимо от того, живете вы в частном доме или в квартире, выполнять эту работу нужно. Если в доме установлен счетчик отопления, а вы не выполните эту процедуру, ваш котел в частном доме будет требовать больше топлива. А счетчик в квартире будет быстрее крутиться. Соответственно, расходы на содержание вашего жилища могут значительно вырасти.
Чтобы почистить батареи, необходима только отвертка, с помощью которой нужно выпустить воздух. Во время проведения этой процедуры не забудьте подставить емкость для сбора воды. Вместе с пузырьками воздуха обязательно будет течь вода, и необходимо предупредить ее протекание на стены и пол. Будьте осторожны, не откручивайте кран полностью, так как вода может хлынуть очень сильно. После того, как воздух из труб и батарей будет стравлен, они станут значительно теплее. И расходы на отопление станут немного ниже.
Отличный трюк, который поможет сделать комнаты теплее – поместить за батареи отопления, между радиатором и стеной светоотражающую пленку. Тепло будет отбиваться от ее поверхности, радиатор не будет греть стену, а комната станет значительно теплее. Таким нехитрым способом вы сможете сэкономить от 10 до 20 % тепловой энергии, которая идет на отопление вашего дома.
Если вы хотите получить максимальную отдачу от вашего отопления, необходимо устранить все препятствия, которые мешают теплу распространяться по комнате. Было бы идеально, если бы радиаторы отопления не были заставлены мебелью, занавешены шторами. Кроме того, нужно дать доступ солнцу в ваши комнаты по максимуму. Днем оно будет прогревать пространство внутри дома, благодаря чему в нем будет тепло и уютно.
Нужно решать, что предпочтительнее в этот холодный период года. Не забывайте, что не желательно сушить мокрую одежду на теплых радиаторах, чтобы этот процесс осуществлялся быстрее. Иначе отопление вашего дома влетит вам в копеечку.
Цвет, который мы выбираем для наших стен гораздо важнее, чем это может показаться на первый взгляд. Этот фактор может влиять на наше настроение и самочувствие. Приятные тона способны наполнять нашу жизнь энергией и приносить спокойствие.
Покрасьте прямо сегодня свои стены в светлый цвет, который нам постоянно рекомендуют. Но не забудьте при этом выбрать более теплые оттенки, например, желтого цвета, оранжевого или красного.
Спокойствие принесут в ваш дом синий, фиолетовый, белый, но они навевают ощущение холода. Вы сами должны принимать решение и выбирать то, что лучше подходит вашему стилю или личности.
Если вы серьезно задумались о смене пола в вашем доме, определенное решение также может повлиять на присутствие в нем тепла. Напольное покрытие, такое как керамическая плитка, искусственный или натуральный камень будут довольно холодными, и босиком зимой вы уже не сможете по нему передвигаться. Холодный пол становится источником прохлады и дискомфорта.
Деревянные полы – отличное решение, они принесут тепло, и по ним можно ходить без обуви. Если же вы готовы инвестировать еще одну идею, можете потратить определенное количество средств на пол с подогревом.
Хорошие планы на эти холодные зимние дни – сидеть на диване или в кресле, укрывшись хорошим теплым одеялом. Важно иметь в доме больше теплого и приятного текстиля – ковров на полу, мягких подушек и теплого постельного белья. Наиболее «прогретым» материалом для такого случая будет фланель. Возможно, это кажется немного старомодным, но главное в эти холодные наполнить дом теплом и уютом, не так ли?
Если вы воспользуетесь нашими простыми и действенными секретами, вы сможете существенно сэкономить на тепле, и при этом жить в теплом и уютном доме.
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