Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 трюков, которые помогут сэкономить на отоплении

Shunny_Star Shunny_Star
Habitación Juvenil cerca del mar., Dec&You Dec&You Детская комнатa в классическом стиле
Loading admin actions …

Холодные дни приносят дискомфорт. В зимний период в доме зачастую становится значительно прохладнее. Снижение температуры воздуха хотя бы на один градус снаружи дома будет обязательно отражаться на внутренней температуре в квартире или в доме. Особенно сильно перепады температур, их снижение ощущаются в домах, которые не очень тщательно утеплены. Поэтому каждый из нас стремится сделать все, чтобы защитить свое жилье от холодов и хоть как-то уменьшить расходы на отопление.

В связи с этим мы подготовили для вас шесть различных трюков, которые помогут использовать тепло от радиаторов отопления с максимальной пользой, что очень важно сегодня для всех. Стоимость тепла довольно высокая, и многим приходится экономить на обогреве помещений. Сделать дом теплее можно с помощью различных материалов, элементов и способов декора.

В некоторых домах очень красиво и стильно, но при входе в эти помещения в холодный период года сразу ощущается прохлада и в связи с этим, дискомфорт. Другое жилье, возможно и не настолько идеально облагороженное, но оно напротив, дышит теплом и уютом. Очевидно, в таких домах знают о наших трюках и используют их для того, чтобы в доме было тепло и комфортно не только летом, но и зимой.

Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о шести трюках от профессионалов, которые позволят вам сделать дом теплым в холодные зимние дни.

1. Продуйте радиаторы

Reforma integral de vivienda de 78m2 en barrio del Pilar de Madrid por Traber Obras., Traber Obras Traber Obras Спальня в стиле модерн
Traber Obras

Traber Obras
Traber Obras
Traber Obras

Если у вас в квартире прохладные батареи, возможно, в них накопилась грязь и ржавчина. В связи с этим вода плохо циркулирует по батареям, а радиаторы тщетно пытаются нагреть воздух в доме, и в первую очередь, тепло уходит на прогрев самих радиаторов. Может случиться, что часть батареи вообще не прогревается, значит, в этой ее части могут находиться пузырьки холодного воздуха. Поэтому еще до начала отопительного сезона необходимо продуть систему отопления, выпустить воздух, который в ней мог накопиться в летний период.

Независимо от того, живете вы в частном доме или в квартире, выполнять эту работу нужно. Если в доме установлен счетчик отопления, а вы не выполните эту процедуру, ваш котел в частном доме будет требовать больше топлива. А счетчик в квартире будет быстрее крутиться. Соответственно, расходы на содержание вашего жилища могут значительно вырасти.

Чтобы почистить батареи, необходима только отвертка, с помощью которой нужно выпустить воздух. Во время проведения этой процедуры не забудьте подставить емкость для сбора воды. Вместе с пузырьками воздуха обязательно будет течь вода, и необходимо предупредить ее протекание на стены и пол. Будьте осторожны, не откручивайте кран полностью, так как вода может хлынуть очень сильно. После того, как воздух из труб и батарей будет стравлен, они станут значительно теплее. И расходы на отопление станут немного ниже.

2. Поместите за батареи светоотражающие панели

Home Staging para Alquilar una Vivienda en Barcelona, Markham Stagers Markham Stagers Спальня в стиле модерн Белый
Markham Stagers

Markham Stagers
Markham Stagers
Markham Stagers

Отличный трюк, который поможет сделать комнаты теплее – поместить за батареи отопления, между радиатором и стеной светоотражающую пленку. Тепло будет отбиваться от ее поверхности, радиатор не будет греть стену, а комната станет значительно теплее. Таким нехитрым способом вы сможете сэкономить от 10 до 20 % тепловой энергии, которая идет на отопление вашего дома.

3. Устраните препятствия

Habitación Juvenil cerca del mar., Dec&You Dec&You Детская комнатa в классическом стиле
Dec&amp;You

Dec&You
Dec&amp;You
Dec&You

Если вы хотите получить максимальную отдачу от вашего отопления, необходимо устранить все препятствия, которые мешают теплу распространяться по комнате. Было бы идеально, если бы радиаторы отопления не были заставлены мебелью, занавешены шторами. Кроме того, нужно дать доступ солнцу в ваши комнаты по максимуму. Днем оно будет прогревать пространство внутри дома, благодаря чему в нем будет тепло и уютно.

Нужно решать, что предпочтительнее в этот холодный период года. Не забывайте, что не желательно сушить мокрую одежду на теплых радиаторах, чтобы этот процесс осуществлялся быстрее. Иначе отопление вашего дома влетит вам в копеечку.

4. Выберите для стен светлые и теплые тона

Girly Room, Ana Rita Soares- Design de Interiores Ana Rita Soares- Design de Interiores Спальня в стиле модерн
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores
Ana Rita Soares- Design de Interiores

Цвет, который мы выбираем для наших стен гораздо важнее, чем это может показаться на первый взгляд. Этот фактор может влиять на наше настроение и самочувствие. Приятные тона способны наполнять нашу жизнь энергией и приносить спокойствие.

Покрасьте прямо сегодня свои стены в светлый цвет, который нам постоянно рекомендуют. Но не забудьте при этом выбрать более теплые оттенки, например, желтого цвета, оранжевого или красного.

Спокойствие принесут в ваш дом синий, фиолетовый, белый, но они навевают ощущение холода. Вы сами должны принимать решение и выбирать то, что лучше подходит вашему стилю или личности.

5. Материал напольного покрытия

homify Кухня в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если вы серьезно задумались о смене пола в вашем доме, определенное решение также может повлиять на присутствие в нем тепла. Напольное покрытие, такое как керамическая плитка, искусственный или натуральный камень будут довольно холодными, и босиком зимой вы уже не сможете по нему передвигаться. Холодный пол становится источником прохлады и дискомфорта.

Деревянные полы – отличное решение, они принесут тепло, и по ним можно ходить без обуви. Если же вы готовы инвестировать еще одну идею, можете потратить определенное количество средств на пол с подогревом.

6. Не забудьте о текстиле

Colecção 2015-2016, António Salgado Ca. & LDA António Salgado Ca. & LDA Домашнее хозяйство Текстиль Текстиль
António Salgado Ca. &amp; LDA

António Salgado Ca. & LDA
António Salgado Ca. &amp; LDA
António Salgado Ca. & LDA

Хорошие планы на эти холодные зимние дни – сидеть на диване или в кресле, укрывшись хорошим теплым одеялом. Важно иметь в доме больше теплого и приятного текстиля – ковров на полу, мягких подушек и теплого постельного белья. Наиболее «прогретым» материалом для такого случая будет фланель. Возможно, это кажется немного старомодным, но главное в эти холодные наполнить дом теплом и уютом, не так ли?

Если вы воспользуетесь нашими простыми и действенными секретами, вы сможете существенно сэкономить на тепле, и при этом жить в теплом и уютном доме.

Далее на homify:

- Превращение старого бунгало в современное жилье.

- Современный эко-дом.

​50+ фото дизайна ванных комнат 2017
А как вы экономите на отоплении?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо