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Как подготовить садовую мебель к зиме

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Outdoor-Trends 2015, Connox Connox Сад Мебель
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Рано или поздно осень неизбежно наступает и вместе с ней приходят короткие дни. Листва показывает нам свою великолепную игру цвета и начинает медленно опадать с деревьев. Утром становится значительно прохладнее, воздух более влажным, и в целом, погода становится все более непредсказуемой. Это время, когда вся наша садовая жизнь медленно готовится к зимовке. Для этого нужно провести в саду порядок и произвести ряд мероприятий. Одним из обязательных пунктов является подготовка садовой мебели к зиме. Этот процесс мы и рассмотрим наиболее подробно в данной статье.

Когда и зачем необходимо подготавливать садовую мебель к зиме?

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Осень может быть не только печальна, мокра и безнадежна. Напротив, осень имеет свою прелесть и , порой позволяет  проводить последние солнечные деньки в саду. Тем не менее нужно начать со своевременной подготовки садовой мебели к зиме. Хотя много садовых стульев и столов позиционируются как морозостойкие, их зимовка под открытым небом так или иначе даст о себе знать. Серая плена на древесине, трещины и гнилые места в материале – это лишь малый перечень последствий, которые можно обнаружить после зимовки мебели под открытым небом. Безусловно, это никому не придется по душе . 

Существует садовая мебель из самых различных материалов: одни подразумевают гарантию, другие нет. Тем не менее справедливым считается то, что мебель остается дольше прекрасной, если будет храниться в помещении  или защищенных местах, что приводит нас к следующему вопросу.

Как правильно хранить садовую мебель

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Хорошо когда мебель невелика и может быть легко и компактно уложена. Однако стоит помнить и о  полной противоположности: очень громоздкой мебели. . Конечно удобно, когда у вас есть большие гараж или вместительный чердак, на котором можно разместить мебель. Навес может обеспечить средство, которое должно быть установлено на дополнительной защиты с помощью воздухопроницаемой крышкой здесь. Поскольку обязательным условием хранения садовой мебели является сухой воздух в помещении. И именно влага может привести к образованию трещин и плесени. То же самое относится и к морозу. Также нужно было избегать попадания на садовую мебель прямых солнечных лучей, так как это приведет к обесцвечиванию материала. Также стоит позаботиться о достаточном проветривании помещения.

Садовая мебель из металла

Ort der Kommunikation, design.s Richard Stanzel e. K. design.s Richard Stanzel e. K. Сад Мебель
design.s Richard Stanzel e. K.

design.s Richard Stanzel e. K.
design.s Richard Stanzel e. K.
design.s Richard Stanzel e. K.

Относительно легко ухаживать за садовой мебелью из металла. Мебель из алюминия или нержавеющей не ржавеет и поэтому может спокойно переживать зимовку снаружи. Однако, если она имеет покрытие с вкраплением пластмассы, рекомендуется также обеспечить ее хранение в защищенных помещениях. Если мебель изготовлена из железа, необходимо проверить лакокрасочное покрытие и наличие  трещин и сколов. Таким образом, это поможет также простоять мебели снаружи и провести зиму без появления каких-либо пятен ржавчины следующей весны. Это также относится и к мебели из алюминия и нержавеющей стали. Тем не менее, если Вы уже обнаружили какие-то недостатки в материале видно, они должны быть отремонтированы до наступления зимы.

Садовая мебель из пластмассы

Sommergarten, Pflanzenfreude.de Pflanzenfreude.de Сад Растения
Pflanzenfreude.de

Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de
Pflanzenfreude.de

Мебель из пластика имеет множество преимуществ. Поражает разнообразие ее разновидностей, она легкая и неприхотливая. Облегчает уход устойчивость к перепадам температур и влагостойкость. Ее можно мыть водой и мыть любыми чистящими средствами. Если пластик качественный, он не треснет от мороза и не выгорит на солнце. Садовая мебель из пластика без особых усилий хорошо переживет зиму.
Подготовку садовой мебели к зиме можно разделить на 5 этапов:

1. Тщательно очистите мебель от загрязнений и пыли. 

2. Удалите плесень и ржавчину. Можно протереть их тканью с нашатырным спиртом.

3. Стирка текстильных поверхностей. Съемные подушки и чехлы, лучше снять и убрать, что бы не дать им просыреть. 

4. С открытого пространства нужно убрать пластиковую, плетеную и мебель сделанную из мягких пород дерева. Без укрытия можно оставить только мебель из твердого дерева и алюминия. 

5. После подготовки мебели, можно ее накрыть плотной, дышащей тканью. Она защитит от пыли и влаги. Если вы периодически приезжаете на дачу, не нагревайте дом слишком сильно, ведь резкий перепад температуры, для мебели более губителен, чем холода.

Садовая мебель из ротанга

SET BORSALINO 1690/4+4C /D, Hevea Hevea Сад Мебель
Hevea

Hevea
Hevea
Hevea

Все чаще мебель из ротанга можно увидеть не только в зимних садах или за остекленными балконами, но и во внутренних дворах загородных домов и садах. Благодаря своему удобству они становятся все более популярными, кроме того они способны создать уютную и непринужденную атмосферу в саду или террасе . Садовая мебель из полиротанговой пальмы так же относительно неприхотлива, если речь идет об уходе. Плетеная пластмасса не впитывает влажность, в связи с чем – при отсутствии свободного места для хранения она способна перенести зиму под открытым небом. Тем не менее, следует избегать, чтобы мебель подвергалась воздействию солнечных лучей,  так как с течением времени это может привести к ее повреждению. Здесь рекомендуется воспользоваться брезентом.

Садовая мебель из древесины

Outdoor-Trends 2015, Connox Connox Сад Мебель
Connox

Connox
Connox
Connox

Садовая мебель из древесины, вероятно, по-прежнему наиболее популярный вариант, если речь заходит об обустройстве зоны отдыха в саду. Деревянная мебель не только выглядит стильно, но и способна создать уголок, источающий уютную атмосферу. Разумеется, издержки в данному случае несколько больше, поскольку древесина – это естественный материал, который требует особенного внимания и дополнительного ухода. Дерево остро реагирует на различные погодные условия. Мебель из родных лесов, таких как бук, лиственница или ель особенно уязвима и должна зимовать в защищенных от изменений климата, но не в отапливаемых помещениях. Менее прихотливы и более устойчивы , к примеру, акация или эвкалипт. Этот тип древесины несколько плотнее, так что проникновение в них влаги маловероятно. 

Для обеспечения оптимальной защиты, садовая мебель должна быть защищена специальным составом перед ее отправкой на зимнее хранение. Это способствует пропитке древесины и придает ей новый блеск. Однако, перед окраской древесина должна была основательно чиститься.

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