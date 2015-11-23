Как подготовить садовую мебель к зиме

Мебель из пластика имеет множество преимуществ. Поражает разнообразие ее разновидностей, она легкая и неприхотливая. Облегчает уход устойчивость к перепадам температур и влагостойкость. Ее можно мыть водой и мыть любыми чистящими средствами. Если пластик качественный, он не треснет от мороза и не выгорит на солнце. Садовая мебель из пластика без особых усилий хорошо переживет зиму.

Подготовку садовой мебели к зиме можно разделить на 5 этапов:

1. Тщательно очистите мебель от загрязнений и пыли.

2. Удалите плесень и ржавчину. Можно протереть их тканью с нашатырным спиртом.

3. Стирка текстильных поверхностей. Съемные подушки и чехлы, лучше снять и убрать, что бы не дать им просыреть.

4. С открытого пространства нужно убрать пластиковую, плетеную и мебель сделанную из мягких пород дерева. Без укрытия можно оставить только мебель из твердого дерева и алюминия.

5. После подготовки мебели, можно ее накрыть плотной, дышащей тканью. Она защитит от пыли и влаги. Если вы периодически приезжаете на дачу, не нагревайте дом слишком сильно, ведь резкий перепад температуры, для мебели более губителен, чем холода.