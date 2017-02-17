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Дом в Ванкувере: простота и изысканность

Перла Вереника Перла Вереника
VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Гостиная в стиле модерн Изделия из древесины
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Этот прекрасный дом, расположенный в района Китсилано в Ванкувере – отличный пример современной элегантности и функциональности: простая геометрия, открытые и светлые пространства, просторная планировка комнат. Ландшафт участка и отделка фасада дополняет архитектурную элегантность здания. Фронтальную часть дома украшает каменная облицовка крыльца и стен, деревянные панели. Интерьер дома имеет множество высоких, больших окон, что позволяет наполнить комнаты светом и свежестью. 

Современная архитектура и ландшафт

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Дома в стиле модерн
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Фасад дома, прямые, четкие линии и сдержанно-монументальная отделка отлично сочетаются с лаконичным оформлением двора. К каменному крыльцу ведет дорожка из плит в обрамлении зеленого газона и живой изгороди из хвойных кустов. 

Белый холл

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

С порога дом встречает нас атмосферой естественной красоты и свободы. Просторный белый холл выглядит свежим и очень уютным – благодаря теплой деревянной отделке пола, широким окнам до самого пола, изящным кованным деталям декора.

Лестница на второй этаж

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Изделия из древесины
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Деревянная отделка  пола продолжается и на ступенях высокой  белой лестницы, что подчеркивает целостность интерьера. Подсветка вдоль лестницы поддерживает светлую и легкую атмосферу пространства.

Минималистичная гостиная с камином

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Гостиная в стиле модерн Изделия из древесины
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Этот большой камин является центром гостиной. Глубокие тона и текстура плитка добавляет современные тона в эстетику дома. Очаг облицован темной плиткой, эта же тема продолжена в полочке-скамейке вдоль камина

Современная функциональность кухни

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Кухня в стиле модерн Дерево Серый
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Кухня в этом доме – максимально практичное пространство. Рабочая зона продолжается вдоль двух стен: напротив окон и в угловой части. Вместительный темный шкаф дает возможность убрать все предметы в оборудованные системы хранения. Центральное место кухни – многофункциональной остров, который выполняет задачи рабочей поверхности и обеденного стола. 

Материалы и фактуры

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Кухня в стиле модерн Дерево Коричневый
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Кухонный остров оборудован белой каменной столешницей, прочная и глянцевая поверхность – идеальный вариант для современной кухни.

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Открытая планировка пространства

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Столовая комната в стиле модерн
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Кухня, столовая и гостиная в этом доме сделана по принципу открытого пространства. Единый стиль поддерживает деревянная отделка  пола, разделение осуществляется только за счет расстановки встроенный шкафов и небольших стен, отделяющих гостиную от кухни и столовой.

Небольшой рабочий кабинет в гостиной

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Столовая комната в стиле модерн Дерево Коричневый
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

Рабочий стол также гармонично вписан в пространство гостиной – вдоль одной из стен, рядом со столовой.

Небольшая ванная комната

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Ванная комната в стиле модерн
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

В этой ванной комнате на небольшой пространстве реализованы все необходимые функции. Отделка стен выполнена в мягких бежевых тонах с приятной текстурой камня.

Большая ванная комната

VANCOUVER - NEW CONSTRUCTION, Alice D'Andrea Design Alice D'Andrea Design Ванная комната в стиле модерн Плитка Черный
Alice D&#39;Andrea Design

Alice D'Andrea Design
Alice D&#39;Andrea Design
Alice D'Andrea Design

В большой ванной комнате очень светло благодаря широким окнам на двух стенах. Минималистичный дизайн умывальников, ванны и полочек для хранения, прозрачное стекло душевой кабины делают эту просторную комнату еще более открытой.

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