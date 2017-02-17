Дом в Ванкувере: простота и изысканность

Этот прекрасный дом, расположенный в района Китсилано в Ванкувере – отличный пример современной элегантности и функциональности: простая геометрия, открытые и светлые пространства, просторная планировка комнат. Ландшафт участка и отделка фасада дополняет архитектурную элегантность здания. Фронтальную часть дома украшает каменная облицовка крыльца и стен, деревянные панели. Интерьер дома имеет множество высоких, больших окон, что позволяет наполнить комнаты светом и свежестью.