Дом в Ванкувере: простота и изысканность

Этот прекрасный дом, расположенный в района Китсилано в Ванкувере – отличный пример современной элегантности и функциональности: простая геометрия, открытые и светлые пространства, просторная планировка комнат. Ландшафт участка и отделка фасада дополняет архитектурную элегантность здания. Фронтальную часть дома украшает каменная облицовка крыльца и стен, деревянные панели. Интерьер дома имеет множество высоких, больших окон, что позволяет наполнить комнаты светом и свежестью.
Фасад дома, прямые, четкие линии и сдержанно-монументальная отделка отлично сочетаются с лаконичным оформлением двора. К каменному крыльцу ведет дорожка из плит в обрамлении зеленого газона и живой изгороди из хвойных кустов.
С порога дом встречает нас атмосферой естественной красоты и свободы. Просторный белый холл выглядит свежим и очень уютным – благодаря теплой деревянной отделке пола, широким окнам до самого пола, изящным кованным деталям декора.
Деревянная отделка пола продолжается и на ступенях высокой белой лестницы, что подчеркивает целостность интерьера. Подсветка вдоль лестницы поддерживает светлую и легкую атмосферу пространства.
Этот большой камин является центром гостиной. Глубокие тона и текстура плитка добавляет современные тона в эстетику дома. Очаг облицован темной плиткой, эта же тема продолжена в полочке-скамейке вдоль камина.
Кухня в этом доме – максимально практичное пространство. Рабочая зона продолжается вдоль двух стен: напротив окон и в угловой части. Вместительный темный шкаф дает возможность убрать все предметы в оборудованные системы хранения. Центральное место кухни – многофункциональной остров, который выполняет задачи рабочей поверхности и обеденного стола.
Кухонный остров оборудован белой каменной столешницей, прочная и глянцевая поверхность – идеальный вариант для современной кухни.
Кухня, столовая и гостиная в этом доме сделана по принципу открытого пространства. Единый стиль поддерживает деревянная отделка пола, разделение осуществляется только за счет расстановки встроенный шкафов и небольших стен, отделяющих гостиную от кухни и столовой.
Рабочий стол также гармонично вписан в пространство гостиной – вдоль одной из стен, рядом со столовой.
В этой ванной комнате на небольшой пространстве реализованы все необходимые функции. Отделка стен выполнена в мягких бежевых тонах с приятной текстурой камня.
В большой ванной комнате очень светло благодаря широким окнам на двух стенах. Минималистичный дизайн умывальников, ванны и полочек для хранения, прозрачное стекло душевой кабины делают эту просторную комнату еще более открытой.