Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

6 практических советов для совершенной ванной комнаты

Перла Вереника Перла Вереника
homify Ванная комната в стиле модерн
Loading admin actions …

В этом небольшом обзоре мы собрали для вас ряд интересных идей, которые добавят интерьеру ванной комнаты особое ощущение комфорта. Вы увидите, что это достаточно простые решения, не требующие значительных финансовых вложений, реконструкции ванной комнаты и полной смены стиля. Это лишь маленькие детали, неявные акценты, которые мы порой упускаем из внимания. 

Декоративный умывальник

Remodelación Vivienda Baño, info8385 info8385 Ванная комнатаРаковины
info8385

info8385
info8385
info8385

Всего лишь маленькая деталь – умывальник, может стать выражением стиля всего интерьера. 

Уютно тепло в ванной комнате

studio apartment, Angelina Alekseeva Angelina Alekseeva Ванная комната в стиле минимализм
Angelina Alekseeva

studio apartment

Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva
Angelina Alekseeva

Древесина – это строительный материал с неповторимым ощущением тактильной теплоты. Поскольку деревянные покрытия бывают не слишком устойчивы к влаге, то такой вид отделки не является традиционным для ванной комнаты. Однако, если подобрать древесину нужной породы и обработки, вы сможете добавить своей ванной комнате ощущение релакса на уровне спа-центров. 

Игра отражений

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Ванная комната зачастую ограничена в размерах, но это можно легко исправить, используя правильное размещение зеркал на стенах. Несколько зеркал, установленный под углом друг к другу или картина, отражающаяся в зеркале  визуально расширят границы ванной комнаты, сделают ее более просторной и открытой.

Романтический занавес

DECORACIÓN de INTERIORES. Casa Vintage, La Florinda La Florinda Ванная комнатаДекор
La Florinda

La Florinda
La Florinda
La Florinda

Одним из недооцененных по значимости декоративного эффекта является обычная штора для ванной. Ведь этот элемент может выполнять не только практическую функцию, но и придавать ванной комнате особую романтичность, изысканность.

Настенные полки

Urban Chic per Karol, Vegni Design Vegni Design Ванная комнатаПолки для хранения
Vegni Design

Vegni Design
Vegni Design
Vegni Design

Расширить систему хранения в ванной комнате на самом деле очень просто, ведь большая часть доступны для размещения здесь нешироких полок-подставок для банных принадлежностей, полотенец и прочих мелочей.

Закрытое пространство для хранения

Baños, Opiusly Opiusly Ванная комнатаХранение
Opiusly

Opiusly
Opiusly
Opiusly

Чтобы интерьер ванной комнаты был уютным и красивым, важно избавить взгляд от ежесекундного столкновения с лишними предметами. Для этого необходимо вещи, которыми вы не пользуетесь каждый день в закрытый шкафчик. 

Шикарная и практичная квартира для молодой семьи

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Add SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо