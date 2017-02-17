6 практических советов для совершенной ванной комнаты

В этом небольшом обзоре мы собрали для вас ряд интересных идей, которые добавят интерьеру ванной комнаты особое ощущение комфорта. Вы увидите, что это достаточно простые решения, не требующие значительных финансовых вложений, реконструкции ванной комнаты и полной смены стиля. Это лишь маленькие детали, неявные акценты, которые мы порой упускаем из внимания.