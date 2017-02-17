6 практических советов для совершенной ванной комнаты

В этом небольшом обзоре мы собрали для вас ряд интересных идей, которые добавят интерьеру ванной комнаты особое ощущение комфорта. Вы увидите, что это достаточно простые решения, не требующие значительных финансовых вложений, реконструкции ванной комнаты и полной смены стиля. Это лишь маленькие детали, неявные акценты, которые мы порой упускаем из внимания.
Всего лишь маленькая деталь – умывальник, может стать выражением стиля всего интерьера.
Древесина – это строительный материал с неповторимым ощущением тактильной теплоты. Поскольку деревянные покрытия бывают не слишком устойчивы к влаге, то такой вид отделки не является традиционным для ванной комнаты. Однако, если подобрать древесину нужной породы и обработки, вы сможете добавить своей ванной комнате ощущение релакса на уровне спа-центров.
Ванная комната зачастую ограничена в размерах, но это можно легко исправить, используя правильное размещение зеркал на стенах. Несколько зеркал, установленный под углом друг к другу или картина, отражающаяся в зеркале визуально расширят границы ванной комнаты, сделают ее более просторной и открытой.
Одним из недооцененных по значимости декоративного эффекта является обычная штора для ванной. Ведь этот элемент может выполнять не только практическую функцию, но и придавать ванной комнате особую романтичность, изысканность.
Расширить систему хранения в ванной комнате на самом деле очень просто, ведь большая часть доступны для размещения здесь нешироких полок-подставок для банных принадлежностей, полотенец и прочих мелочей.