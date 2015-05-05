homify 360°: S-HOUSE в Опушкино

Частный дом S-HOUSE – одна из работ компании NEFAPROJECT, которая создала необычайно красивую загородную виллу, окруженную садом и лесом. Судя по всему, заказчики предпочитают современные решения всем привычному классическому стилю. Большое пространство вокруг дома и собственный сад позволяют хозяевам наслаждаться жизнью в полном объеме.
Вилла находится в поселке «Опушкино, что на Западе от Москвы. Преимущественно на территории поселка, окруженного лесом, встречаются невысокие однотипные постройки. Вилла, которую мы собираемся сегодня рассмотреть со всех сторон, выглядит на общем фоне, по меньшей мере, оригинально.
S-HOUSE — это лаконичный хай-тек с элементами современного стиля. Архитектура дома отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере. Из дома хороший вид на лес, который примыкает к южной части участка. Закрытый северный фасад защищает дом от холодных ветров.
Внешние стены этого загородного дома окрашены в белый цвет, в их отделке также использовано дерево. В некоторых комнатах имеются окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный панорамный вид на окрестности. Навесная крыша террасы обеспечивает тень и защиту от погодных условий.
В первую очередь архитекторы дома отметили его необычную планировку, в центре которой находится гостиная. Из галереи второго этажа на нее открывается прекраснейший вид. Открытого плана гостиная служит основой дома, расположение мебели отображает её минималистский интерьер. Современный камин добавляет теплоту и уют.
Дизайнеры NEFAPROJECT решили добавить несколько акцентов эклектичного стиля для получения желаемого эффекта. В этой гостиной можно собираться большой семьей — вместе обедать, смотреть кино и играть в настольные игры. Композиционно помещение является энергетическим центром всего дома. Камин разграничивает пространства на зону отдыха и столовой.
О современных каминах и их дизайне можно прочитать в этой книге идей.
Кухня является воплощением мечты любой хозяйки. Белый цвет идеально подходит для современных интерьеров, также он удобен в уходе. В центре расположен многофункциональный остров, перетекающий в обеденный стол или барную стойку. Кухня окутана глянцевым блеском и свечением, который придает ей кристально чистый образ.
Терраса вокруг дома позволяет устраивать обеды или застолья на открытом воздухе, а также организовать дополнительное пространство для отдыха, разместив на ней лежаки для принятия солнечных ванн. Её можно украсить растениями в горшках или использовать в качестве площадки для игр — все зависит только от фантазии.