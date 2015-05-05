homify 360°: S-HOUSE в Опушкино

Дизайнеры NEFAPROJECT решили добавить несколько акцентов эклектичного стиля для получения желаемого эффекта. В этой гостиной можно собираться большой семьей — вместе обедать, смотреть кино и играть в настольные игры. Композиционно помещение является энергетическим центром всего дома. Камин разграничивает пространства на зону отдыха и столовой.

О современных каминах и их дизайне можно прочитать в этой книге идей.