Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

homify 360°: S-HOUSE в Опушкино

HOMIFY.RU HOMIFY.RU
S-HOUSE , NefaProject NefaProject Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Частный дом S-HOUSE – одна из работ компании NEFAPROJECT, которая создала необычайно красивую загородную виллу, окруженную садом и лесом. Судя по всему, заказчики предпочитают современные решения всем привычному классическому стилю. Большое пространство вокруг дома и собственный сад позволяют хозяевам наслаждаться жизнью в полном объеме.

Уютный современный дом

S-HOUSE , NefaProject NefaProject Дома в стиле модерн
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

Вилла находится в поселке «Опушкино, что на Западе от Москвы. Преимущественно на территории поселка, окруженного лесом, встречаются невысокие однотипные постройки. Вилла, которую мы собираемся сегодня рассмотреть со всех сторон, выглядит на общем фоне, по меньшей мере, оригинально.

Фасад дома

S-HOUSE , NefaProject NefaProject Дома в стиле модерн
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

S-HOUSE — это лаконичный хай-тек с элементами современного стиля. Архитектура дома отличается прямыми линиями и формами, а также большим вниманием к деталям в экстерьере. Из дома хороший вид на лес, который примыкает к южной части участка. Закрытый северный фасад защищает дом от холодных ветров.

Прямые линии

S-HOUSE , NefaProject NefaProject Дома в стиле модерн
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

Внешние стены этого загородного дома окрашены в белый цвет, в их отделке также использовано дерево. В некоторых комнатах имеются окна от пола до потолка, из которых открывается прекрасный панорамный вид на окрестности. Навесная крыша террасы обеспечивает тень и защиту от погодных условий.

Обилие света в пространстве столовой

S-HOUSE , NefaProject NefaProject Столовая комната в стиле модерн
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

В первую очередь архитекторы дома отметили его необычную планировку, в центре которой находится гостиная. Из галереи второго этажа на нее открывается прекраснейший вид. Открытого плана гостиная служит основой дома, расположение мебели отображает её  минималистский интерьер. Современный камин добавляет теплоту и уют.

Мраморный камин – центр планировки

S-HOUSE , NefaProject NefaProject ГостинаяКамины и аксессуары
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

Дизайнеры NEFAPROJECT решили добавить несколько акцентов эклектичного стиля для получения желаемого эффекта. В этой гостиной можно собираться большой семьей — вместе обедать, смотреть кино и играть в настольные игры. Композиционно помещение является энергетическим центром всего дома. Камин разграничивает пространства на зону отдыха и столовой. 

О современных каминах и их дизайне можно прочитать в этой книге идей.

Кухня в глянце

S-HOUSE , NefaProject NefaProject Кухня в стиле модерн
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

Кухня является воплощением мечты любой хозяйки. Белый цвет идеально подходит для современных интерьеров, также он удобен в уходе. В центре расположен многофункциональный остров, перетекающий в обеденный стол или барную стойку. Кухня окутана глянцевым блеском и свечением, который придает ей кристально чистый образ.

Терраса для всей семьи

S-HOUSE , NefaProject NefaProject Балкон и терраса в стиле модерн
NefaProject

S-HOUSE

NefaProject
NefaProject
NefaProject

Терраса вокруг дома позволяет устраивать обеды или застолья на открытом воздухе, а также организовать дополнительное пространство для отдыха, разместив на ней лежаки для принятия солнечных ванн. Её можно украсить растениями в горшках или использовать в качестве площадки для игр — все зависит только от фантазии.

Как создать тренажерный зал в своем доме
Расскажите, что вы думаете об этом проекте в комментариях к этой книге идей.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо