Таунхаус в Королеве

Работая над проектом таун-хауса в городе Королев, дизайнеры бюро ALEDOCONCEPT сумели воплотить в жизнь эстетику различных стилей. Так, например, нам предстоит увидеть оформление комнат в различных направлениях, таких как ар-деко, марокканский, английский и другие. Вполне возможно, таким образом авторы подчеркнули любовь заказчиков к путешествиям, черпая вдохновение в классических интерьерах разных стран.
Дизайнеры стремились воссоздать уютную атмосферу загородного дома, в котором можно отдохнуть душой от городского шума, расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке. Идея привнесения в дизайн помещений различных стилей позволила специалистам реализовать практически все свои задумки и создать целостный образ уютного дома для семейной пары с ребенком.
Дизайн гостиной этого дома выполнен с элементами французского прованса для которого характерно неброское очарование старины, пастельная гамма с аккуратными акцентами натуральных оттенков, а также растительные мотивы. Этот стиль идеально подходит для оформления загородных домов.
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В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: столовая, которая плавно перетекает в кухню, а также гостиная с диванной группой и камином. В цветовой гамме интерьера преобладают пастельные тона, дополненные натуральными оттенками зеленого и серого. Практически все декоративные элементы позаимствованы из классики. Интерьер украшают изящные хрустальные люстры, канделябры, подсвечники и картины с растительным сюжетом. Выразительность убранства достигнута также благодаря красивому каминному порталу, который подчеркивает атмосферу необременительной роскоши.
При оформлении дизайнеры старались использовать натуральные текстуры спокойной и сдержанной цветовой гаммы, которая подчеркивает графичность интерьера в духе американской классики. Дизайн этой комнаты пронизан миром и уединением, он располагает к полноценному отдыху и спокойному настроению.
Интерьер кабинета украшает большое изображение карты мира в солидной раме. Для этой комнаты характерно настроение комфортной сосредоточенности. Тон потолка повторяется у невысокого цокольного пояса из деревянных панелей.
Спальня дочери напоминает английский стиль, о чем свидетельствует классический орнамент обоев, занавесок, а также некоторые элементы декора. Мебель сделана из массива – выглядит прочно и устойчиво. Комната воплощает образы девичьих грез и одновременно располагает к учебе.
Цокольный этаж дома предназначен для отдыха и развлечений. Здесь есть домашний кинотеатр с караоке и баром, собственный спа-кабинет с сауной. Интерьер выполнен в марокканском стиле, для которого характерно сочетание африканских, арабских и средиземноморских мотивов. Спокойная и выдержанная обстановка — залог гармонии и уверенности в себе.