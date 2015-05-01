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Таунхаус в Королеве

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Таунхаус в г. Королёв, Московская область, Aledoconcept Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
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Работая над проектом таун-хауса в городе Королев, дизайнеры бюро ALEDOCONCEPT сумели воплотить в жизнь эстетику различных стилей. Так, например, нам предстоит увидеть оформление комнат в различных направлениях, таких как ар-деко, марокканский, английский и другие. Вполне возможно, таким образом авторы подчеркнули любовь заказчиков к путешествиям, черпая вдохновение в классических интерьерах разных стран.

Гостиная с камином

Гостиная. Камин Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
Aledoconcept

Гостиная. Камин

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Дизайнеры стремились воссоздать уютную атмосферу загородного дома, в котором можно отдохнуть душой от городского шума, расслабиться и насладиться жизнью в спокойной обстановке. Идея привнесения в дизайн помещений различных стилей позволила специалистам реализовать практически все свои задумки и создать целостный образ уютного дома для семейной пары с ребенком.

Кухня и столовая

Кухня-столовая Aledoconcept Кухня в классическом стиле
Aledoconcept

Кухня-столовая

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Дизайн гостиной этого дома выполнен с элементами французского прованса для которого характерно неброское очарование старины, пастельная гамма с аккуратными акцентами натуральных оттенков, а также растительные мотивы. Этот стиль идеально подходит для оформления загородных домов.

Больше фотографий таунхауса можно увидеть здесь

Обеденная зона

Гостиная, холл Aledoconcept Гостиная в классическом стиле
Aledoconcept

Гостиная, холл

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

В едином зале размещено несколько комфортабельных функциональных зон: столовая, которая плавно перетекает в кухню, а также гостиная с диванной группой и камином. В цветовой гамме интерьера преобладают пастельные тона, дополненные натуральными оттенками зеленого и серого. Практически все декоративные элементы позаимствованы из классики. Интерьер украшают изящные хрустальные люстры, канделябры, подсвечники и картины с растительным сюжетом. Выразительность убранства достигнута также благодаря красивому каминному порталу, который подчеркивает атмосферу необременительной роскоши.

Спальня хозяев

Спальня хозяев Aledoconcept Спальня в классическом стиле
Aledoconcept

Спальня хозяев

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

При оформлении дизайнеры старались использовать натуральные текстуры спокойной и сдержанной цветовой гаммы, которая подчеркивает графичность интерьера в духе американской классики. Дизайн этой комнаты пронизан миром и уединением, он располагает к полноценному отдыху и спокойному настроению.

Кабинет и библиотека

Кабинет Aledoconcept Рабочий кабинет в классическом стиле
Aledoconcept

Кабинет

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Интерьер кабинета украшает большое изображение карты мира в солидной раме. Для этой комнаты характерно настроение комфортной сосредоточенности. Тон потолка повторяется у невысокого цокольного пояса из деревянных панелей.

Спальня дочери

Спальня дочери Aledoconcept Детская комнатa в классическом стиле
Aledoconcept

Спальня дочери

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Спальня дочери напоминает английский стиль, о чем свидетельствует классический орнамент обоев, занавесок, а также некоторые элементы декора. Мебель сделана из массива – выглядит прочно и устойчиво. Комната воплощает образы девичьих грез и одновременно располагает к учебе.

Цокольный этаж

Комната отдыха Aledoconcept Медиа комната в азиатском стиле
Aledoconcept

Комната отдыха

Aledoconcept
Aledoconcept
Aledoconcept

Цокольный этаж дома предназначен для отдыха и развлечений. Здесь есть домашний кинотеатр с караоке и баром, собственный спа-кабинет с сауной. Интерьер выполнен в марокканском стиле, для которого характерно сочетание африканских, арабских и средиземноморских мотивов. Спокойная и выдержанная обстановка — залог гармонии и уверенности в себе.

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