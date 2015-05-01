Таунхаус в Королеве

Дизайн гостиной этого дома выполнен с элементами французского прованса для которого характерно неброское очарование старины, пастельная гамма с аккуратными акцентами натуральных оттенков, а также растительные мотивы. Этот стиль идеально подходит для оформления загородных домов.

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