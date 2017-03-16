Как мы на Руси срубы строим

Многие из нас любят срубы, которые выглядят в нашем воображении более «настоящими» домами, чем другие. И правда, в них чувствуется мощь и особенное очарование, которое обычно идеально подходит для туристического отпуска где-нибудь в горах или для загородной дачи.
Чтобы принять решение жить в срубе на постоянной основе, нужно обязательно попробовать пожить так семьей хотя бы месяц, например, летом. Попробуйте снять такой дом в вашем регионе, ведя свою обычную жизнь. Такая аренда не сильно увеличит ваш бюджет на строительство сруба, но поможет избежать неудобных планировок или даже неправильного стратегического решения.
Именно так обычно оценивается дом из сруба, который будто изначально имеет душу и очарование семейного очага. Отчасти это настоящая правда, отчасти – преувеличение, которое не учитывает огромной стоимости самого дома, дизайна, декора, тех же каминов и натуральных деревянных пола и потолка.
Шале как стиль является самым лучшим вариантом для строительства сруба в 21-ом веке. Такой дом будет иметь современную систему отопления, панорамное остекление, дизайн интерьера будет выполнен под стать люксовым швейцарским шале – с шиком и глянцем, обычно с «теплым полом», ванными при каждой спальне, множеством окон и современной кухней.
Традиционализм, склонный к некоторому аскетизму, в русской архитектуре – это срубы, которые чаще всего выполнены в стиле кантри. Оригинально же они были украшены славянской резьбой и покрашены в яркие цвета, поэтому деревянный сруб с естественным оттенком древесины – это дом, по стилю гораздо больше напоминающий австрийское или швейцарское шале или даже скандинавский дом.
Поэтому, если вы хотите построить такой деревянный сруб сейчас, не стоит привлекать сюда славянские традиции. Помните, что вы всегда можете добиться самого современного подхода и удобного дизайна интерьера, если внимательно посмотрите портфолио архитекторов и выберете того, у кого уже есть ваш проект мечты.
Кстати, о последнем. Дизайн интерьера сруба очень и очень капризен, во многих зонах непрактичен, и поэтому в на него тратится обычно в 2-3 раза больше средств по доведению его до уровня дома в стиле модерн из тех же блоков.
Большинство фирм выставляют цены на срубы-коробки (с кровлей и фундаментом или даже без них), а об отделке там и вовсе ничего не говорится. Будьте готовы, что хорошая отделка с атмосферой кантри или шале выйдет дороже на 3-5 млн рублей на средний по величине сруб.
А как сделать дешевле? Есть фирмы, предоставляющие минимальные цены на срубы в регионах, но обычно это подразумевает менее качественные технологии, менее опытных сотрудников и достаточно простые проекты, из которых сделать люксовый дом просто не получится.
То же самое и с интерьером. Миф о том, что все внутри сруба можно оставить «как есть», не работает для современных интерьеров, нуждающихся в зонировании открытой планировки, акцентах, декоре, встроенных системах хранения, ванной комнате в плитке.
Плюсы современного сруба-шале. Изумительная атмосфера, сбывшаяся мечта, возможность сдавать такой дом в аренду, если он находится в туристическом регионе.
На первом уровне кроме кухни-гостиной мы нашли две спальни, гостевой домик с комнатой отдыха, сауной и душевой, огромную террасу, сразу три гардеробных системы и гостевой туалет.
Стоить отметить, что данная планировка продумана очень хорошо и максимальным образом учитывает все потребности современной семьи.
На втором этаже мы нашли еще одну спальню с кабинетом и туалетом, которые являются апартаментами-лофтом для старшего сына. Также данная зона может быть гостевой.
В итоге, в проекте три спальни и кабинет, одна гостиная и огромная терраса, а также удобные тамбуры у всех трех выходов из дома!
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