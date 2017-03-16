Как мы на Руси срубы строим

Многие из нас любят срубы, которые выглядят в нашем воображении более «настоящими» домами, чем другие. И правда, в них чувствуется мощь и особенное очарование, которое обычно идеально подходит для туристического отпуска где-нибудь в горах или для загородной дачи.

Чтобы принять решение жить в срубе на постоянной основе, нужно обязательно попробовать пожить так семьей хотя бы месяц, например, летом. Попробуйте снять такой дом в вашем регионе, ведя свою обычную жизнь. Такая аренда не сильно увеличит ваш бюджет на строительство сруба, но поможет избежать неудобных планировок или даже неправильного стратегического решения.