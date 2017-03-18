Деревянный дом русского пригорода!

Мы давно хотели увидеть, как выглядит он – дом, который в совершенстве сочетает действительно современную планировку и технологию строительства из бруса! Рассматривая планы этого проекта, мы поняли одно – это возможно, если за дело берутся настоящие профессионалы!

Если вы давно хотели поставить деревянный дом на собственном участке в пригороде – это ваш шанс! Более дешевый из-за мансардного исполнения, очень удобный для настоящей зимы, с тремя-четырьмя спальнями на выбор, он действительно великолепен. Давайте убедимся в этом сами…