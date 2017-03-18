Деревянный дом русского пригорода!

Мы давно хотели увидеть, как выглядит он – дом, который в совершенстве сочетает действительно современную планировку и технологию строительства из бруса! Рассматривая планы этого проекта, мы поняли одно – это возможно, если за дело берутся настоящие профессионалы!
Если вы давно хотели поставить деревянный дом на собственном участке в пригороде – это ваш шанс! Более дешевый из-за мансардного исполнения, очень удобный для настоящей зимы, с тремя-четырьмя спальнями на выбор, он действительно великолепен. Давайте убедимся в этом сами…
Снаружи этот дом кажется, как минимум, в два раза меньше, чем он есть на самом деле. Все из-за красивого мансардного исполнения, аккуратной кровли и нужной цветовой гаммы. В итоге мы получаем деревянный дом, который не выглядит как огромный амбар, скорее напоминает домик охотника в лесу, шале или фермерское ранчо в горах!
Данный проект дома от студии МариСруб может быть легко воплощен в Москве и Подмосковье в достаточно короткий срок. Студия открыта для строительства из оцилиндрованного бревна, рубленого бревна, профилированного бруса, двойного бруса и модного материала – мини-бруса. В Республике Марий Эл у архитектурной студии даже есть собственное производство.
На первом этаже мы нашли очень и очень интересную планировку. Кухня находится в верхней части плана, имеет выход на террасу, столовая – в солнечной нише с двусветным освещением в центре, а у гостиной есть еще одна ниша, позволяющая отдыхать с большим комфортом. При крыльце есть и тамбур, и котельная, и кладовая, которая может быть и хозяйственной, и гардеробной. Еще один плюс – ванная комната на 7 кв. метров, которая одновременно становится и прачечной, что очень удобно.
Кроме просторного холла и зоны второго света, которая предназначается для столовой, на втором этаже есть три спальни и кабинет, одна ванная комната и балкон площадью 13 кв. метров с возможностью создания зимнего сада. Дом такого формата подойдет для семьи из 4-5 человек, а в холле может быть организован кабинет, библиотека, игровая, вторая гостиная, ведь его площадь – 20 кв. метров!
Вот так можно оформить данный проект дома в интерьерах, беря за основу стиль рустик и разбавляя его лаконичностью азиатского кантри.
Такой вид может быть и из вашей столовой – на красивые луга поля, лес и холмы вдали.
Так может выглядеть рабочий кабинет в подобном доме, оформленный со стремлением к изысканной лаконичности! Атмосферно, не правда ли? В проекте дома от МариСруб можно реализовать практически точно такие же интерьеры, подстраиваясь под конкретную планировку!
А вот так могут выглядеть спальни в деревянном доме, часть стен которых оформлена деревом, а часть – оштукатурена. Кроме того, здесь есть деревянные потолки, выход на балкон и единый материал для отделки пола с холлом.
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