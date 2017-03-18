5 дачных домов с планами

Шикарные дачные срубы под заказ, качественные и с очень удобными планировками! Как правило, срубы имеют достаточно сложную базу для проектирования комфортабельных комнат, но профессионалы из бюро МариСруб сделали все, чтобы даже крохотные дачи были сверх-функциональными.

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