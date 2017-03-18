5 дачных домов с планами

Шикарные дачные срубы под заказ, качественные и с очень удобными планировками! Как правило, срубы имеют достаточно сложную базу для проектирования комфортабельных комнат, но профессионалы из бюро МариСруб сделали все, чтобы даже крохотные дачи были сверх-функциональными.
Данные цены действительны на момент публикации и не являются публичной офертой. Заказать дом у студии можно в любой момент, связавшись с ней через форму «Контакт». Все цены на данные проекты реальные.
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Стоимость данного дома – 490 тысяч рублей. Каждый проект дома, представленный в этой статье, имеет базовую комплектацию, в которую входят:
– бесплатное изменение проекта по индивидуальным размерам и параметрам;
– стеновой комплект;
– обработка антисептиком;
– покладочный венец-брус;
– пропитка битумным лаком;
– черновые полы первого и второго этажа;
– черновая кровля (стропильная система, рубероид);
– утеплитель джут;
– комплект крепежа;
– монтаж дома на участке;
– погрузка и разгрузка.
Проект дома предусматривает совмещенную кухню и гостиную, а также спальню (9 кв. метров) и санузел (5 кв. метров). Удобная планировка кухни в нише позволяет сделать общественную зону более уютной. Приятно дополняет проект дома и маленькое крыльцо, а в спальне есть встроенные системы хранения. Дом построен из оцилиндрованного бревна 200 мм. Стоимость фундамента для него + 46 тысяч рублей (винтовые сваи).
Стоимость этого сруба – 645 тысяч рублей. Как и в предыдущем здесь есть крыльцо, кухня-гостиная, спальня и ванная комната, но общая площадь дома больше, потому сам домик комфортабельнее. Фундамент – 98 тысяч рублей + к общей стоимости дома сруба.
В планировке этого дома нам понравилась большая терраса, позволяющая разместить столовую группу и не заказывать беседку, а серьезно сэкономить!
Самый маленький проект дома в подборке стоит в базовой комплектации 375 тысяч рублей и имеет маленькую площадь – в 29 кв. метров
В этом домике все равно есть отдельная спальня плюс к маленькой кухней-столовой, ванная комната и крыльцо. Он очень удобен для тех, кто живет на даче один или вдвоем, он маленький и дешевый!
Стоимость этого дом уже равняется 1 млн рублей, в нем есть две спальни, гостиная, кухня, ванная + туалет, крыльцо + тамбур и гардероб при одной из спален.
Так выглядит планировка самого большого дома. Посмотрите на двойную террасу-крыльцо площадью в 16 кв. метров и ее прекрасное расположение возле гостиной и столовой!
Очень симпатичный проект дома в два уровня стоит 630 тысяч рублей. Его цена гораздо меньше из-маленькой площади фундамента, хотя общая площадь не сильно уступает предыдущему проекту.
В нем есть две спальни на втором этаже, гостиная и кухня-столовая – на первом, а также одна ванная комната.
На втором этаже есть балкон, а одна из спален так просторна, что в ней можно поставить мягкую мебель.
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