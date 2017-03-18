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5 дачных домов с планами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Одноэтажный дом с крыльцом "Солнечный", Марисруб Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины
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Шикарные дачные срубы под заказ, качественные и с очень удобными планировками! Как правило, срубы имеют достаточно сложную базу для проектирования комфортабельных комнат, но профессионалы из бюро МариСруб сделали все, чтобы даже крохотные дачи были сверх-функциональными.

Данные цены действительны на момент публикации и не являются публичной офертой. Заказать дом у студии можно в любой момент, связавшись с ней через форму «Контакт». Все цены на данные проекты реальные.

Заказать дом также можно прямо по телефону: 8-800-775-38-47.

​Маленький домик в 43 кв. метра

Компактный одноэтажный коттедж из бревна "Отдых" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Компактный одноэтажный коттедж из бревна Отдых

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Стоимость данного дома – 490 тысяч рублей. Каждый проект дома, представленный в этой статье, имеет базовую комплектацию, в которую входят:

– бесплатное изменение проекта по индивидуальным размерам и параметрам;

– стеновой комплект;

– обработка антисептиком;

– покладочный венец-брус;

– пропитка битумным лаком;

– черновые полы первого и второго этажа;

– черновая кровля (стропильная система, рубероид);

– утеплитель джут;

– комплект крепежа;

– монтаж дома на участке;

– погрузка и разгрузка.

​Планировка

Компактный одноэтажный коттедж из бревна "Отдых" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Компактный одноэтажный коттедж из бревна Отдых

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Проект дома предусматривает совмещенную кухню и гостиную, а также спальню (9 кв. метров) и санузел (5 кв. метров). Удобная планировка кухни в нише позволяет сделать общественную зону более уютной. Приятно дополняет проект дома и маленькое крыльцо, а в спальне есть встроенные системы хранения. Дом построен из оцилиндрованного бревна 200 мм. Стоимость фундамента для него + 46 тысяч рублей (винтовые сваи).

​Средний домик в 59 кв. метров

Одноэтажный дачный дом с террасой "Апрель" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Одноэтажный дачный дом с террасой Апрель

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Стоимость этого сруба – 645 тысяч рублей. Как и в предыдущем здесь есть крыльцо, кухня-гостиная, спальня и ванная комната, но общая площадь дома больше, потому сам домик комфортабельнее. Фундамент – 98 тысяч рублей + к общей стоимости дома сруба.

​Планировка

Одноэтажный дачный дом с террасой "Апрель" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Одноэтажный дачный дом с террасой Апрель

Марисруб
Марисруб
Марисруб

В планировке этого дома нам понравилась большая терраса, позволяющая разместить столовую группу и не заказывать беседку, а серьезно сэкономить!

​Мини-домик в 29 кв. метров

Одноэтажный дом с крыльцом "Солнечный" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Одноэтажный дом с крыльцом Солнечный

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Самый маленький проект дома в подборке стоит в базовой комплектации 375 тысяч рублей и имеет маленькую площадь – в 29 кв. метров

​Планировка

Одноэтажный дом с крыльцом "Солнечный" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Одноэтажный дом с крыльцом Солнечный

Марисруб
Марисруб
Марисруб

В этом домике все равно есть отдельная спальня плюс к маленькой кухней-столовой, ванная комната и крыльцо. Он очень удобен для тех, кто живет на даче один или вдвоем, он маленький и дешевый!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Большой дом в 98 кв. метров

Дачный дом из бревна "Майский" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Дачный дом из бревна Майский

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Стоимость этого дом уже равняется 1 млн рублей, в нем есть две спальни, гостиная, кухня, ванная + туалет, крыльцо + тамбур и гардероб при одной из спален.

​Планировка

Дачный дом из бревна "Майский" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Дачный дом из бревна Майский

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Так выглядит планировка самого большого дома. Посмотрите на двойную террасу-крыльцо площадью в 16 кв. метров и ее прекрасное расположение возле гостиной и столовой!

​Двухэтажный дом в 69 кв. метров

Компактный садовый домик из бревна с мансардой "Сказка" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Компактный садовый домик из бревна с мансардой Сказка

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Очень симпатичный проект дома в два уровня стоит 630 тысяч рублей. Его цена гораздо меньше из-маленькой площади фундамента, хотя общая площадь не сильно уступает предыдущему проекту.

​Планировка первого уровня

Компактный садовый домик из бревна с мансардой "Сказка" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Компактный садовый домик из бревна с мансардой Сказка

Марисруб
Марисруб
Марисруб

В нем есть две спальни на втором этаже, гостиная и кухня-столовая – на первом, а также одна ванная комната.

​Планировка второго уровня

Компактный садовый домик из бревна с мансардой "Сказка" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Компактный садовый домик из бревна с мансардой Сказка

Марисруб
Марисруб
Марисруб

На втором этаже есть балкон, а одна из спален так просторна, что в ней можно поставить мягкую мебель.

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