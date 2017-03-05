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До и После: 5 ванных комнат с новым ремонтом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Ванная в классическом стиле
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Видя как эффектно кто-то другой отремонтировал свою квартиру, трудно удержаться от мысли, что может быть и вам пора заняться в кухне чем-то более существенным, чем покупка новой солонки и перечницы. Весна для столь серьезных перемен подходит лучше всего. Кажется, что сама природа протягивает руку помощи, показывая, что обновление – это не пугающая неизбежность, а праздник жизни, на котором вы – самый желанный гость.

А коль скоро вы приглашены сюда, будьте к себе справедливы, наденьте все самое лучшее и выберите новую одежку и для своего дома. Ваш дом – существенная часть жизни, ваше отражение и пусть оно станет красивым, удобным и соответствующем времени.

​До и После: Перемены не так уж необходимы

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Европейские квартиры показывают нам весь диапазон возможной эксплуатации – от ужасающих ванных комнат, в которые даже страшно зайти, до вполне чистых и современных. Эта как раз их последней категории. Но новые владельцы квартиры решили, что им такая ванная комната не нужна.

И сделали нечто, что превратило ее в пространство, наполненное роскошью и люксом. Заметьте, для такой нейтральной отделки подойдет любой цвет в качестве акцента.

​После: Ванная чаша

Reforma integral de piso ático de 2 plantas en Madrid, Arquitectos Madrid 2.0 Arquitectos Madrid 2.0 Ванная комната в стиле модерн
Arquitectos Madrid 2.0

Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0
Arquitectos Madrid 2.0

Для ванной чаши был использован невероятно эффектный дизайнерский прием. Она облицована той же самой плиткой, что используется для пола. Под скосом кровли – встроенная тумба со сдвижными дверцами.

​До: Перевернутая комната

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Такой эффект создается из-за того, что плитка-кабанчик перевернута. Со столь привычными вещами этого делать не стоит. Это вовсе не креативно, просто ужасно.

​После: Новый шебби-шик

REFORMA INTEGRAL EN CALLE RAFAEL SALGADO (ZONA BERNABÉU) MADRID, DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR
DISEÑO Y ARQUITECTURA INTERIOR

Ванная комната была столь мала, что после перепланировки было решено дать ей больше пространства. Тумбы для раковин в таком дизайне могут показаться спорным вариантом. Но знайте, это современный шебби-шик, то есть лишь стилизация, потому ухаживать за такой мебелью не сложнее, чем за обычной.

​До: Просторная ванная комната

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

И это, пожалуй, ее единственное достоинство. Когда столько элементов находятся в одной комнате, создается хаос, который явно не украшает интерьер.

​После: Правильное зонирование

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Ванная в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Перегородка позволила разделить пространство на функциональные зоны, упорядочив интерьер. Общая атмосфера люкса с мраморными плитами, открытой кирпичной кладкой и позолотой подает интерьер как элегантный и аристократичный.

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​До: Ванная чаша на подиуме

Réhabilitation d'une usine à Argenteuil, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Если площадь позволяет, почему бы не сделать так. Внимательно рассмотрите картинку, а потом сравните ее с вариантом «После».

​После: Бюджетный ремонт

Réhabilitation d'une usine à Argenteuil, Alice Bizien Alice Bizien
Alice Bizien

Alice Bizien
Alice Bizien
Alice Bizien

Уже догадались? Заменили смеситель, покрасили дверь с расстекловкой в белый. Но самое интересное,что и плитку тоже покрасили! Это гораздо дешевле, чем полноценный ремонт, а эффект и правда впечатляет.

​До и После: Правильное направление

Reforma de Apartamento, MBDesign Arquitetura & Interiores MBDesign Arquitetura & Interiores Ванная комната в стиле модерн
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores

MBDesign Arquitetura & Interiores
MBDesign Arquitetura &amp; Interiores
MBDesign Arquitetura & Interiores

Пожелтевшая сантехника указывает на весьма почтенный возраст этого интерьера, хотя видно, что за ним хорошо ухаживали, стараясь отложить следующий ремонт. Но время – это единственное, что человек так и не смог подчинить себе.

Новый интерьер радует органичным сочетанием материалов и следованием интерьерным трендам. Удивительно, но комната почти не ощущается туалетом в привычном понимании.

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