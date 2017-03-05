До и После: 5 ванных комнат с новым ремонтом

Видя как эффектно кто-то другой отремонтировал свою квартиру, трудно удержаться от мысли, что может быть и вам пора заняться в кухне чем-то более существенным, чем покупка новой солонки и перечницы. Весна для столь серьезных перемен подходит лучше всего. Кажется, что сама природа протягивает руку помощи, показывая, что обновление – это не пугающая неизбежность, а праздник жизни, на котором вы – самый желанный гость.

А коль скоро вы приглашены сюда, будьте к себе справедливы, наденьте все самое лучшее и выберите новую одежку и для своего дома. Ваш дом – существенная часть жизни, ваше отражение и пусть оно станет красивым, удобным и соответствующем времени.