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10 типов домов под разные типы семей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Marino house, BOOS architects BOOS architects Дома в скандинавском стиле
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Давайте узнаем, какой подойдет вам! Мы собрали 10 домов, которые подходят разным семьям – по бюджету, по стремления и идеалам, приоритетам и образу жизни. По тому, какой дом выбирает ваша семья, мы вместе узнаем, какой она является.

Если мнения в вашей семье разделились, стоит серьезно подумать не только о том, какой дом строить, но и о том, движетесь ли вы в одном направлении, «играете ли в унисон». Строительство дома – это ответственный этап жизни, и очень важно начинать его с правильными людьми.

Итак, перед нами 10 стилей и образов жизни, один из которых точно подходит вам! Давайте узнаем, какой!

​Неоклассика для семьи со вкусом

Резиденция в г. Новочеркасск homify Дома в классическом стиле Кирпичи Красный кирпичный дом,красный кирпич
homify

Резиденция в г. Новочеркасск

homify
homify
homify

Неоклассика подойдет для традиционной семьи с аристократичным вкусом. Для тех, кто предпочитает путешествовать не на Бали, а в Лондон или Ванкувер, любит уединение пригорода и благополучных соседей рядом.

При этом, обычно неоклассику выбирают супруги средней возрастной категории – 40+, а не 30+, поэтому он также может называться более «взрослым» и презентабельным стилем.

​Модерн для семьи с большими планами

Шале с элементами деконструктивизма, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле кантри
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Шале с элементами деконструктивизма

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Модерн, в свою очередь, подходит для категории 30+. Современный и открытый миру, он, как и молодая семья с детьми-школьниками, готов еще на многое в этой жизни. Если вы любите отдыхать с комфортом – на европейских курортах Турции, а не в «диких» Таиланде и Крыму, то вам подойдет этот прекрасный комфортабельный дом.

​Деревянный дом для традиционной семьи

Общий вид Open Village 2016 homify Дома в стиле кантри Дерево Коричневый
homify

Общий вид Open Village 2016

homify
homify
homify

Деревянный дом подойдет для тех, кто ценит свою идеологию выше практичности и разницы в цене. Не секрет, что деревянные дома дороже блочных, но, как правило, семьи, что заказывают их, смотрят на это с другой точки зрения. Для них такой домик – это воплощение мечты и не важно, сколько он стоит! Такие семьи обычно отдыхают на домашних национальных курортах.

​Минимализм для семьи, которая обожает свою жизнь

Дом в лесу, премиум интериум премиум интериум Дома в стиле минимализм
премиум интериум

Дом в лесу

премиум интериум
премиум интериум
премиум интериум

Для любителей минимализма, которые обычно живут размеренной, спокойной жизнью и ищут во всем баланс, идеально подойдет именно такой дом. Любители собственной жизни и окружения, они не соглашаются на меньшее – предпочитают европейские курорты (включая лучшие в Турции) всем остальным и никогда не согласятся на отпуск в странах третьего мира (или – больше никогда!).

​Параметрика для тех, кому всегда хочется большего

Pivot house BOOS architects Дома в стиле минимализм Кирпичи Коричневый мангал,grill,камин,мебель для улицы,навес,витраж,кирпичный дом,ночное освещение,деревянный фасад,боос,boos
BOOS architects

Pivot house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Параметрику обычно выбирают те, кто уже объездил весь мир и все стили настолько сильно смешались в воображении, что хочется чего-то нового, большего, того, чего вы еще не видели.

​Сруб для тех, кто всегда верен своим взглядам

Просторный двухэтажный сруб из оцилиндрованного бревна "Вояж" Марисруб Дома в классическом стиле Изделия из древесины деревянный дом
Марисруб

Просторный двухэтажный сруб из оцилиндрованного бревна Вояж

Марисруб
Марисруб
Марисруб

Сруб подойдет тем, кто, наоборот, невосприимчив к другим культурам и отпускам, очень сильно завязан на собственное и национальное прошлое. Сруб – это подобие «замка-крепости», который привлекает тех, кто хочет большей безопасности и стабильности в своей жизни, потому что порой их не ощущает. Тем не менее, и сруб – это прекрасная возможность реализовать свою мечту, если она выглядит именно так!

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​Европейская эстетика для… европейцев

Onyx - семейная драгоценность, Irina Derbeneva Irina Derbeneva Дома в стиле модерн
Irina Derbeneva

Onyx – семейная драгоценность

Irina Derbeneva
Irina Derbeneva
Irina Derbeneva

Вы поддерживаете Голландию в том, что страна отменила цирки? Уважаете Польшу за то, как красиво она строит самые простые дома? Высоко цените, что Германия смогла обеспечить высокие зарплаты на уровне низкой ставки на недвижимость? Тогда вы наверняка понимаете и то, что Европа – это действительно то, к чему стоит стремиться! Такой дом вам точно подойдет!

​Фахверк для тех, кто обожает поездки в Европу

Общий вид/Модель Fusion House Дома в эклектичном стиле
Fusion House

Общий вид/Модель

Fusion House
Fusion House
Fusion House

Фахверк отличным образом преображает маленькие дома и таунхаусы, делая их очень аутентичными. Если вам полюбилась Прага или Брюссель, Амстердам или Цюрих, обязательно постройте такой дом, который будет базироваться на модерне с легким акцентом фахверка. Кстати, брус всегда можно покрасить и в бежевый цвет, сделав его более элегантными.

​Компактный голливудский для модников

homify Дома в стиле минимализм
homify

homify
homify
homify

Если вы любите моду больше всего на свете и считаете, что она – основа всей вашей жизни, подумайте о голливудской вилле или маленьком доме в подобном стиле.

​Клееный брус для семьи, что любит Север

Дом Ловушка для солнца, Проект ОБЛО Проект ОБЛО Дома в стиле модерн
Проект ОБЛО

Дом Ловушка для солнца

Проект ОБЛО
Проект ОБЛО
Проект ОБЛО

Если вы живете на Севере и любите его слегка аскетичное очарование, вам наверняка нравятся проекты из стран Скандинавии, особенно – из клееного бруса.

​Турецкий модерн для тех, кто любит море

Дом на берегу озера Увильды, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в стиле минимализм
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Дом на берегу озера Увильды

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Данный дом выполнен в современном стиле модерн, и именно эта разновидность (с шоколадно-пепельной цветовой гаммой, дверьми-слайдерами, отделкой камнем и деревом и люксовыми стеклянными перилами) популярна во всей Турции – от Стамбула и Принцевых Островов до Мармариса и Анталии!

​Вилла под пальмами для тех, кто давно хочет уехать за рубеж

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу, Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются" Компания архитекторов Латышевых 'Мечты сбываются' Дома в средиземноморском стиле
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>

Проект жилого дома в штате Гавайи (США), о. Оаху г. Гонолулу

Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"
Компания архитекторов Латышевых <q>Мечты сбываются</q>
Компания архитекторов Латышевых "Мечты сбываются"

Если вы давно мечтаете о дальних странах, и у вас есть бюджет на покупку дома, почему бы не устроить экскурс по 5 из них, чтобы наконец найти свое место и купить там дом?

​Мини-вилла с бассейном для молодой семьи с большим будущим

Марино хаус / Marino house BOOS architects Дома в скандинавском стиле каменный дом
BOOS architects

Марино хаус / Marino house

BOOS architects
BOOS architects
BOOS architects

Маленький домик с люксовой отделкой – для тех, кто не привык соглашаться на компромиссы. Для вас лучше построить дом площадью в 80 квадратов, но с бассейном, чем обычный коттедж в 300 кв. метров, похожий на все остальные на улице.

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