10 типов домов под разные типы семей

Давайте узнаем, какой подойдет вам! Мы собрали 10 домов, которые подходят разным семьям – по бюджету, по стремления и идеалам, приоритетам и образу жизни. По тому, какой дом выбирает ваша семья, мы вместе узнаем, какой она является.
Если мнения в вашей семье разделились, стоит серьезно подумать не только о том, какой дом строить, но и о том, движетесь ли вы в одном направлении, «играете ли в унисон». Строительство дома – это ответственный этап жизни, и очень важно начинать его с правильными людьми.
Итак, перед нами 10 стилей и образов жизни, один из которых точно подходит вам! Давайте узнаем, какой!
Неоклассика подойдет для традиционной семьи с аристократичным вкусом. Для тех, кто предпочитает путешествовать не на Бали, а в Лондон или Ванкувер, любит уединение пригорода и благополучных соседей рядом.
При этом, обычно неоклассику выбирают супруги средней возрастной категории – 40+, а не 30+, поэтому он также может называться более «взрослым» и презентабельным стилем.
Модерн, в свою очередь, подходит для категории 30+. Современный и открытый миру, он, как и молодая семья с детьми-школьниками, готов еще на многое в этой жизни. Если вы любите отдыхать с комфортом – на европейских курортах Турции, а не в «диких» Таиланде и Крыму, то вам подойдет этот прекрасный комфортабельный дом.
Деревянный дом подойдет для тех, кто ценит свою идеологию выше практичности и разницы в цене. Не секрет, что деревянные дома дороже блочных, но, как правило, семьи, что заказывают их, смотрят на это с другой точки зрения. Для них такой домик – это воплощение мечты и не важно, сколько он стоит! Такие семьи обычно отдыхают на домашних национальных курортах.
Для любителей минимализма, которые обычно живут размеренной, спокойной жизнью и ищут во всем баланс, идеально подойдет именно такой дом. Любители собственной жизни и окружения, они не соглашаются на меньшее – предпочитают европейские курорты (включая лучшие в Турции) всем остальным и никогда не согласятся на отпуск в странах третьего мира (или – больше никогда!).
Параметрику обычно выбирают те, кто уже объездил весь мир и все стили настолько сильно смешались в воображении, что хочется чего-то нового, большего, того, чего вы еще не видели.
Сруб подойдет тем, кто, наоборот, невосприимчив к другим культурам и отпускам, очень сильно завязан на собственное и национальное прошлое. Сруб – это подобие «замка-крепости», который привлекает тех, кто хочет большей безопасности и стабильности в своей жизни, потому что порой их не ощущает. Тем не менее, и сруб – это прекрасная возможность реализовать свою мечту, если она выглядит именно так!
Вы поддерживаете Голландию в том, что страна отменила цирки? Уважаете Польшу за то, как красиво она строит самые простые дома? Высоко цените, что Германия смогла обеспечить высокие зарплаты на уровне низкой ставки на недвижимость? Тогда вы наверняка понимаете и то, что Европа – это действительно то, к чему стоит стремиться! Такой дом вам точно подойдет!
Фахверк отличным образом преображает маленькие дома и таунхаусы, делая их очень аутентичными. Если вам полюбилась Прага или Брюссель, Амстердам или Цюрих, обязательно постройте такой дом, который будет базироваться на модерне с легким акцентом фахверка. Кстати, брус всегда можно покрасить и в бежевый цвет, сделав его более элегантными.
Если вы любите моду больше всего на свете и считаете, что она – основа всей вашей жизни, подумайте о голливудской вилле или маленьком доме в подобном стиле.
Если вы живете на Севере и любите его слегка аскетичное очарование, вам наверняка нравятся проекты из стран Скандинавии, особенно – из клееного бруса.
Данный дом выполнен в современном стиле модерн, и именно эта разновидность (с шоколадно-пепельной цветовой гаммой, дверьми-слайдерами, отделкой камнем и деревом и люксовыми стеклянными перилами) популярна во всей Турции – от Стамбула и Принцевых Островов до Мармариса и Анталии!
Если вы давно мечтаете о дальних странах, и у вас есть бюджет на покупку дома, почему бы не устроить экскурс по 5 из них, чтобы наконец найти свое место и купить там дом?
Маленький домик с люксовой отделкой – для тех, кто не привык соглашаться на компромиссы. Для вас лучше построить дом площадью в 80 квадратов, но с бассейном, чем обычный коттедж в 300 кв. метров, похожий на все остальные на улице.
Далее на homify:
— Все о строительстве дома на homify;
— 10 фантастичных современных домов;