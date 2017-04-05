До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые стоит увидеть

Чего вы боитесь больше: неизбежных расходов или провести старой ванной весь следующий год? Если вы не используете весенний импульс, который приходит лишь раз в год, то рискуете лицезреть свою ванную комнату в неизменном виде еще 365 дней. Оно вам надо? И если вы точно уверены, что заменой текстиля и аксессуаров делу не поможешь, самое время обратить взор на массу открывающихся возможностей. Ведь если наконец-то убрать все старое, получится столько места! А заполнить его вы сможете тем, о чем давно мечтали.

Скорее всего, уже через год после последнего ремонта, вам стало ясно, что именно было сделано не совсем так, и сейчас самое время с этим разобраться. Но постарайтесь оценивать реально свои мечты, возможно есть еще более привлекательные варианты, чем те, что вы нафантазировали несколько лет назад. Мечтайте по-крупному! А потом адаптируйте образ под бюджет.

Наша Книга Идей покажет вам то, что реализуется настоящими профессионалами именно сегодня. Выбирайте, что из актуальных приемов и трендов вы хотите воплотить на площади своей ванной комнаты?