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До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые стоит увидеть

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Белый
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Чего вы боитесь больше: неизбежных расходов или провести старой ванной весь следующий год? Если вы не используете весенний импульс, который приходит лишь раз в год, то рискуете лицезреть свою ванную комнату в неизменном виде еще 365 дней. Оно вам надо? И если вы точно уверены, что заменой текстиля и аксессуаров делу не поможешь, самое время обратить взор на массу открывающихся возможностей. Ведь если наконец-то убрать все старое, получится столько места! А заполнить его вы сможете тем, о чем давно мечтали.

Скорее всего, уже через год после последнего ремонта, вам стало ясно, что именно было сделано не совсем так, и сейчас самое время с этим разобраться. Но постарайтесь оценивать реально свои мечты, возможно есть еще более привлекательные варианты, чем те, что вы нафантазировали несколько лет назад. Мечтайте по-крупному! А потом адаптируйте образ под бюджет.

Наша Книга Идей покажет вам то, что реализуется настоящими профессионалами именно сегодня. Выбирайте, что из актуальных приемов и трендов вы хотите воплотить на площади своей ванной комнаты?

​До: Типичный интерьер из недалекого прошлого

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Плитка под мрамор используется и сегодня, а вот смеситель с «барашками» и зеркало в тонированном стекле – уже почти ретро.

​После: Бюджетный ремонт в ванной комнате

HOME STAGING MIESZKANIA 68M² NA SPRZEDAŻ, Better Home Interior Design Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Better Home Interior Design
Better Home Interior Design
Better Home Interior Design

Плитку на стенах оставили, а на полу все-таки пришлось заменить, потому что ее износ был более заметен, да и при монтаже нового поддона для душевой кабины пришлось немного порушить. Замена подстолья для раковины и зеркала над ней, полотенца, ставящие модный цветовой акцент, очень изменили атмосферу. Если бюджет на ремонт невелик, можно сделать только это! Больше ремонтов от этой студии можно найти здесь.

​До: Расстановка предметов в большой ванной комнате

restyling d’une salle de bain , Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Ванная комната в стиле модерн
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère

Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère

Посмотрите, как эргономично все распланировано. Интересно, как это будет в реальности.

​После: Воплощение проекта ванной комнаты

restyling d’une salle de bain , Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère Ванная комната в стиле модерн
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère

Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d&#39;atmosphère
Sfeerontwerp | créateur d'atmosphère

А получилось даже еще лучше, чем на картинке. За счет того, что у душевой зоны стенки из прозрачного стелопластика, в ней получается больше простора. Да и палитра выбрана очень вкусная!

​До: Маленькая ванная комната в мансарде

Abitazione Privata - St. Moritz, Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Ванная комната в рустикальном стиле
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Ей приходится мириться не только с размерами, но и с темными нависающими балками, портящими атмосферу.

​После: Эффектная ванная комната в мансарде

Abitazione Privata - St. Moritz, Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s. Ванная комната в рустикальном стиле
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.

Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo &amp; C. s.a.s.
Officine Retica di Bosi Filippo & C. s.a.s.

Дизайнеры решили, что раз от балок им все равно никуда не деться, тогда нужно более органично вписать их в дизайн. Добавив рустикальную отделку для зеркала и тумб, получилось подать брутальность в качестве акцента, на котором и строится весь дизайн.

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​До: Слишком стандартно

homify
homify

homify
homify
homify

Большое зеркало – это здорово, а вот оттенок красного на напольной плитке все же не совпадает с тем, что использован на стенах. Хотя видно, что старались попасть.

​После: Очень много люкса

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

А знаете, несмотря на немного мрачноватую атмосферу, это и вправду красиво!

​До: Невыразительно и старо

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Интересно, на что поменяют это скучное безобразие…

​После: Очаровательный белый

PROJET LAMARTINE, Transition Interior Design, Transition Interior Design Transition Interior Design Белый
Transition Interior Design

Transition Interior Design
Transition Interior Design
Transition Interior Design

Если опасаетесь, что ванная комната в белом вам тоже покажется неинтересной, добавьте в нее яркую этнику.

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