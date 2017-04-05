До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые стоит увидеть

Чего вы боитесь больше: неизбежных расходов или провести старой ванной весь следующий год? Если вы не используете весенний импульс, который приходит лишь раз в год, то рискуете лицезреть свою ванную комнату в неизменном виде еще 365 дней. Оно вам надо? И если вы точно уверены, что заменой текстиля и аксессуаров делу не поможешь, самое время обратить взор на массу открывающихся возможностей. Ведь если наконец-то убрать все старое, получится столько места! А заполнить его вы сможете тем, о чем давно мечтали.
Скорее всего, уже через год после последнего ремонта, вам стало ясно, что именно было сделано не совсем так, и сейчас самое время с этим разобраться. Но постарайтесь оценивать реально свои мечты, возможно есть еще более привлекательные варианты, чем те, что вы нафантазировали несколько лет назад. Мечтайте по-крупному! А потом адаптируйте образ под бюджет.
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Плитка под мрамор используется и сегодня, а вот смеситель с «барашками» и зеркало в тонированном стекле – уже почти ретро.
Плитку на стенах оставили, а на полу все-таки пришлось заменить, потому что ее износ был более заметен, да и при монтаже нового поддона для душевой кабины пришлось немного порушить. Замена подстолья для раковины и зеркала над ней, полотенца, ставящие модный цветовой акцент, очень изменили атмосферу. Если бюджет на ремонт невелик, можно сделать только это! Больше ремонтов от этой студии можно найти здесь.
Посмотрите, как эргономично все распланировано. Интересно, как это будет в реальности.
А получилось даже еще лучше, чем на картинке. За счет того, что у душевой зоны стенки из прозрачного стелопластика, в ней получается больше простора. Да и палитра выбрана очень вкусная!
Ей приходится мириться не только с размерами, но и с темными нависающими балками, портящими атмосферу.
Дизайнеры решили, что раз от балок им все равно никуда не деться, тогда нужно более органично вписать их в дизайн. Добавив рустикальную отделку для зеркала и тумб, получилось подать брутальность в качестве акцента, на котором и строится весь дизайн.
Большое зеркало – это здорово, а вот оттенок красного на напольной плитке все же не совпадает с тем, что использован на стенах. Хотя видно, что старались попасть.
А знаете, несмотря на немного мрачноватую атмосферу, это и вправду красиво!
Интересно, на что поменяют это скучное безобразие…
Если опасаетесь, что ванная комната в белом вам тоже покажется неинтересной, добавьте в нее яркую этнику.
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