До и После: 5 ванных после профессионального ремонта

Приглашая специалистов по дизайну, декору и ремонту, вы можете рассчитывать на вполне прогнозируемый результат. Началу работ предшествуют переговоры, на которых озвучиваются взаимные требования, далее вам скорее всего предложат картинки будущего интерьера. После внесения пожеланий и правок, можно приступить к реализации. Иногда между звонком и вашим WOW проходит так мало времени, что вы начинаете понимать ошибочность суждений многих людей о найме специалистов. В конце концов, с больным зубом мы все идем к стоматологу, но считаем, что качественно уложить ламинат и сами сможем после пары видео-уроков.
Наши заблуждения о собственных умениях в большинстве своем влетают в копеечку, но радует, что не все с маниакальным упорством пытаются сами поставить пластиковые окна. Все же большинство понимает, почему лучше заплатить кому-то, кто имеет реальный опыт, а самому в это время погулять с собакой или сходить с сыном в кино.
Большинство даже не представляет, сколь много работы проделано для того, чтобы получить заслуженное «браво!». Горы мусора, обработка от плесени, еще горы мусора, очистка, выравнивание, опять горы мусора… И где-то там, ближе к финалу – монтаж роскошной ванной чаши и эффектной люстры. Посмотреть ремонт всего дома можно здесь.
Маленьким пространством распорядились так, что все элементы выстроены в шахматном порядке, а лавировать между ними приходится виртуозной змейкой. Но в целом, спокойный интерьер, вполне удовлетворявший хозяев лет 20 назад.
Через 20 лет, возможно, и этот вариант назовут скучным и невыразительным. Но нам нравится. Красиво и без претензий. Модно и лаконично.
Ох уж, этот мрамор и малахит из нашего прошлого. Да, это было модно, но согласитесь, новый ремонт начнется именно с демонтажа плитки.
А вот в каком варианте любят дизайнеры камень сегодня. Слегка брутально, но невероятно стильно.
Обратите внимание, что для этой ванной комнаты владельцы умудрились найти и квадратную плитку, и «кабанчик» в том же самом оттенке. И хотя цвет сам по себе действительно хорош, стоит сказать вслух, что вовсе не тогда, когда его так много.
Дизайнеры всегда стараются предложить вам что-то, находящееся в вашей зоне комфорта, ну, если только чуть-чуть вне ее. Заметив любовь владельцев к столь эффектному синему, они предложили спелую вишню. Но взяли для плитки слегка приглушенный вариант и, как и полагается, оформили им лишь акцентную стену и пол.
Нет, вы не подумайте, розовый мы любим, но вовсе не тогда, когда он представлен в плитке с мелким орнаментом на всех стенах. Это все же слишком!
Модная гамма, новая мебель, большое зеркало в черной раме. Безупречное сочетание элементов!
Далее на homify:
— Статьи о строительстве и ремонте;
— Кухни.