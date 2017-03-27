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До и После: 5 ванных после профессионального ремонта

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
REFORMA DE BAÑO, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU
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Приглашая специалистов по дизайну, декору и ремонту, вы можете рассчитывать на вполне прогнозируемый результат. Началу работ предшествуют переговоры, на которых озвучиваются взаимные требования, далее вам скорее всего предложат картинки будущего интерьера. После внесения пожеланий и правок, можно приступить к реализации. Иногда между звонком и вашим WOW проходит так мало времени, что вы начинаете понимать ошибочность суждений многих людей о найме специалистов. В конце концов, с больным зубом мы все идем к стоматологу, но считаем, что качественно уложить ламинат и сами сможем после пары видео-уроков.

Наши заблуждения о собственных умениях в большинстве своем влетают в копеечку, но радует, что не все с маниакальным упорством пытаются сами поставить пластиковые окна. Все же большинство понимает, почему лучше заплатить кому-то, кто имеет реальный опыт, а самому в это время погулять с собакой или сходить с сыном в кино.

​До и После: Мега-преображение

Denkmalgeschützte historische Bäckerei "altes Nigglhaus" Bj. 1564 in Fischbachau, betterhouse betterhouse
betterhouse

betterhouse
betterhouse
betterhouse

Большинство даже не представляет, сколь много работы проделано для того, чтобы получить заслуженное «браво!». Горы мусора, обработка от плесени, еще горы мусора, очистка, выравнивание, опять горы мусора… И где-то там, ближе к финалу – монтаж роскошной ванной чаши и эффектной люстры. Посмотреть ремонт всего дома можно здесь.

​До: Типичный интерьер их 90-х

Reforma integral de baño, Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

Маленьким пространством распорядились так, что все элементы выстроены в шахматном порядке, а лавировать между ними приходится  виртуозной змейкой. Но в целом, спокойный интерьер, вполне удовлетворявший хозяев лет 20 назад.

​После: Типичный современный интерьер

Reforma integral de baño, Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras Ванная комната в стиле модерн
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

Через 20 лет, возможно, и этот вариант назовут скучным и невыразительным. Но нам нравится. Красиво и без претензий. Модно и лаконично.

​До: Малахитовая шкатулка

Reforma integral de baño, Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

Ох уж, этот мрамор и малахит из нашего прошлого. Да, это было модно, но согласитесь, новый ремонт начнется именно с демонтажа плитки.

​После: Модная каменная палитра

Reforma integral de baño, Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras
Viroa ǀ Arquitectura – Interiorismo – Obras

А вот в каком варианте любят дизайнеры камень сегодня. Слегка брутально, но невероятно стильно.

​До: Полуночный синий

REFORMA DE BAÑO, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

Обратите внимание, что для этой ванной комнаты владельцы умудрились найти и квадратную плитку, и «кабанчик» в том же самом оттенке. И хотя цвет сам по себе действительно хорош, стоит сказать вслух, что вовсе не тогда, когда его так много.

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​После: Спелая вишня

REFORMA DE BAÑO, PRIBURGOS SLU PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU
PRIBURGOS SLU

Дизайнеры всегда стараются предложить вам что-то, находящееся в вашей зоне комфорта, ну, если только чуть-чуть вне ее. Заметив любовь владельцев к столь эффектному синему, они предложили спелую вишню. Но взяли для плитки слегка приглушенный вариант и, как и полагается, оформили им лишь акцентную стену и пол.

​До: Розовый кошмар

Reforma Integral Piso en Gijón, 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L. 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

Нет, вы не подумайте, розовый мы любим, но вовсе не тогда, когда он представлен в плитке с мелким орнаментом на всех стенах. Это все же слишком! 

​После: Серо-сиреневый

Reforma Integral Piso en Gijón, 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L. 2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.
2 Mar Construcciones HNOS. VINCELLE LLAMEDO S.L.

Модная гамма, новая мебель, большое зеркало в черной раме. Безупречное сочетание элементов!

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