До и После: 5 кухонь после профессионального ремонта

Желание сделать ремонт самостоятельно оправданно только в двух случаях. Или вы хотите стать профессионалом в этом деле и зарабатывать на этом деньги, набив парочку шишек на своей квартире и доме родителей. Или у вас действительно нет денег на найм специалистов, потому приходится делать самому и мириться с неидеальным качеством в надежде сэкономить. Кстати, в большинстве случаев как раз таки сэкономить весьма проблематично. Скорее всего, ремонтировать заново придется раньше, чем вы планировали, потому что учесть все нюансы без наличия опыта достаточно сложно.
Но если вы все же решили заняться ремонтом на кухне сами, пусть вам послужит вдохновением эта Книга Идей с вариантами редизайна, спроектированными и воплощенными настоящими профессионалами своего дела.
Если кухня распланирована неудобно, будет странно ожидать кулинарных изысков или даже элементарного порядка. Все это приходит при правильной организации хранения, эргономичном расположении модулей и приятной общей подаче интерьера.
Новый дизайн красив и удачно спроектирован. Уверены, хозяйка очень рада таким изменениям. Транснациональный минимализм в современном формате подходит практически всем кухням.
Знаете, кухни и ванные в старых домах – действительно ужасающее зрелище. И новичкам в ремонте может даже показаться, что изменить атмосферу невозможно просто новыми материалами отделки и новым гарнитуром. Но мы-то с вами уже знаем, что чудеса случаются. Такие, как на этой кухне!
Когда интерьер собирается постепенно, случаются такие дизайнерские казусы. Казалось бы, очевидно, что лаймовый оттенок абсолютно не сочетается с кофейным на холодильнике, а белый глянец фасадов гарнитура – с темным деревом стульев за обеденным столом.
Совсем другое – классическое трио, составленное из черного, белого и красного!
Мы понимаем, что жить так – это лишать себя возможности на спокойный сон и действительно доброе утро.
Мы тоже даже не предполагали, что метаморфозы будут такими радикальными. Правильное сочетание материалов отделки, креативно спроектированная подсветка да и вообще качество исполнения всего на этой кухне выдают профессионализм, которого не достигнуть, отремонтировав пару кухонь.
Если бы не двойная раковина, можно было с уверенностью сказать, что эта кухня оформлена в России 20 лет назад. То же сочетание резных фасадов, квадратной плитки вдоль всего гарнитура и атмосфера безнадежности, сопутствующая тому времени.
После того, как в этом доме сделали новую крышу, световые окна в ней достались кухне и уголку в гостиной. Но даже без этого, без сомнения, стильного дополнения, новый гарнитур смотрится великолепно. Грифельно-черные глянцевые фасады контрастно дополнены белой столешницей и алым фартуком для акцента.
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