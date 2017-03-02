До и После: 5 кухонь после профессионального ремонта

Желание сделать ремонт самостоятельно оправданно только в двух случаях. Или вы хотите стать профессионалом в этом деле и зарабатывать на этом деньги, набив парочку шишек на своей квартире и доме родителей. Или у вас действительно нет денег на найм специалистов, потому приходится делать самому и мириться с неидеальным качеством в надежде сэкономить. Кстати, в большинстве случаев как раз таки сэкономить весьма проблематично. Скорее всего, ремонтировать заново придется раньше, чем вы планировали, потому что учесть все нюансы без наличия опыта достаточно сложно.

Но если вы все же решили заняться ремонтом на кухне сами, пусть вам послужит вдохновением эта Книга Идей с вариантами редизайна, спроектированными и воплощенными настоящими профессионалами своего дела.