Перепланировка однокомнатной квартиры

Не все покупают маленькую квартиру от недостатка средств. Есть и те, кто делает такой выбор, потому что ему действительно не нужно много места, а оставшиеся средства предпочитает вложить в более качественную и дорогую отделку, брендовую мебель и роскошный декор.

Дизайн-проект для этой квартиры строился именно с расчетом на это, поэтому вас здесь встретит столько люкса и стиля, сколько вообще способно поместиться на 50 квадратов площади. Все работы проведены студией Safranow из польского Гданьска.