Перепланировка однокомнатной квартиры

Не все покупают маленькую квартиру от недостатка средств. Есть и те, кто делает такой выбор, потому что ему действительно не нужно много места, а оставшиеся средства предпочитает вложить в более качественную и дорогую отделку, брендовую мебель и роскошный декор.
Дизайн-проект для этой квартиры строился именно с расчетом на это, поэтому вас здесь встретит столько люкса и стиля, сколько вообще способно поместиться на 50 квадратов площади. Все работы проведены студией Safranow из польского Гданьска.
Если мысленно вынести всю мебель, то вы увидите, что это – самая что ни на есть типичная для России однокомнатная квартира с длинным балконом на кухню и жилую комнату, только после весьма интересной перепланировки. Присоединение части балкона (напротив большой комнаты) и коридора к комнате позволило создать в большой комнате открытую планировку для гостиной, кухни и столовой и вынести в маленькую, где раньше была кухня, спальню.
Обратите внимание, что в спальню ведут два входа по разные стороны от каминного портала с телевизором над ним. При открытом положении создается ощущение большего простора, а при желании приватности сдвижные двери из матового стекла с золотыми ручками можно закрыть, и тогда получатся две изолированные комнаты.
После присоединения балкона появилась возможность выбрать формат остекления. В итоге гостиная получила роскошное окно в низко расположенным подоконником с радиаторами под ним и выход на балкон напротив спальни. Широкий подоконник с эффектной решеткой, скрывающей радиаторы, низкий угловой диван, модный кофейный столик с зеркальной столешницей, изящные полукресла, картина над диваном… Все эти элементы рисуют картинку ненавязчивой аристократичной роскоши, которая чаще всего присуща дорогим особнякам, находящимся во владении несколько поколений. А здесь этот образ принадлежит квартире в обычном многоквартирном доме.
Не меньшей роскошью блистает и кухня с эффектным светильником и золотой мозаикой на кухонном фартуке. Благодаря комбинированной отделке кухонного гарнитура, практически незаметен переход из одной зоны в другую. О том, что эта часть комнаты принадлежит кулинарному пространству, говорят лишь встроенные в столешницу и часть гарнитура, предметы типа раковины со смесителем с высоким изливом, варочной поверхности и духовки. Заметьте, модуль, содержащий встроенную духовку и создающий нишу для кухни, с другой стороны является гардеробом для прихожей.
У маленькой спальни остался балкон на всю ширину комнаты, но по снимкам не видно, есть ли выход на нее прямо из нее или он остался только со стороны гостиной. Невероятно красивая отделка, трендовые предметы декора, правильно подобранный качественный текстиль дают возможность почувствовать себя весьма состоятельным человеком, несмотря на жизнь в однокомнатной квартире. В который раз мы убеждаемся, что дизайн творит чудеса!
При перепланировке невозможно было переносить или полностью разобрать несущие стены, потому и осталась часть стены с каминным порталом и выступ перед ванной комнатой. Но мастерство дизайнеров и архитекторов в том и состоит, чтобы завуалировать препятствия и подать их как единственно правильную расстановку элементов. Например, тот самый выступ дал возможность зонирования и размещения изящной лампы на круглом табурете. Восхищает в этом проекте и невероятно качественная проработка светодизайна. Все расставлено именно там и именно в том виде, что превратить композицию из именно этой мебели на фоне именно этой отделки в идеальную. Браво!
Представьте на мгновение, что вы просыпаетесь в той спальне, потом принимаете душ в этой ванной комнате. Касаетесь своими руками золоченых ручек смесителя и понимаете, что магия действительно существует. Как минимум, магия дизайнерская.
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