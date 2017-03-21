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Из чего строить дом: выбираем технологию

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom_2, GRZYBUD GRZYBUD
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Давайте вместе посмотрим на различные технологии и увидим, что лучшей нет – нужно просто выбирать подходящую для вашей мечты и бюджета!

Деревянный клееный брус

Obrocz 137, NAS-DRA NAS-DRA Гостиницы в рустикальном стиле Гостиницы
NAS-DRA

NAS-DRA
NAS-DRA
NAS-DRA

Данный материал идеально подходит для создания летнего домика в лесу, у озера или реки. Где-то, где вам хочется, чтобы природа заставила вас переключиться с обычной жизни на тихую провинциальную.

Стоимость: $$, дом на фото – 1 млн рублей.

Внешний вид: на любителя.

Возможности для интерьера: ограниченные.

Итог: хорошо для дачи.

Каркасный дом

dom jednorodzinny "szalona szesnastka", if architektura if architektura Дома в стиле минимализм
if architektura

if architektura
if architektura
if architektura

Отлично подойдет для любых нужд – от загородного коттеджа до виллы с бассейном, а также для дачи. Очень универсальный и, что очень важно, быстровозводимый вариант. Кроме того, каркасный дом можно построить очень дешево, а выглядит он современно.

Стоимость: $, дом на фото 4 млн рублей.

Внешний вид: отличный, современный.

Возможности для интерьера: неограниченные, но не походит для провинциальных стилей.

Итог: отлично для коттеджа.

Керамические блоки

Dom na skarpie nad stawem., Susuł & Strama Architekci sp. z o.o. Susuł & Strama Architekci sp. z o.o. Дома в стиле модерн
Susuł &amp; Strama Architekci sp. z o.o.

Susuł & Strama Architekci sp. z o.o.
Susuł &amp; Strama Architekci sp. z o.o.
Susuł & Strama Architekci sp. z o.o.

На данный момент практически лучший вариант на рынке. Они более легкие, чем бетонные, экологичные и дешевые!

Стоимость: низкая. Дом на фото около 3 млн рублей.

Внешний вид: отличный!

Возможности для интерьера: неограниченные.

Итог: лучший вариант на рынке для стилей модерн и минимализм.

Бетонные блоки

Dom_2, GRZYBUD GRZYBUD
GRZYBUD

GRZYBUD
GRZYBUD
GRZYBUD

Данный вариант отлично подходит для тех, кто хочет строить дом у себя в регионе из дешевых доступных материалов и при этом  построить быстро и без проблем.

Стоимость: $, дом на фото 2,5 млн рублей.

Внешний вид: средний, каркасный дом выглядит современнее.

Возможности для интерьера: для современных стилей.

Итог: выбирайте, если строите сами.

SIP-панели

Dom w Rybojedzku , Piechnik Architekci Piechnik Architekci Дома в стиле модерн
Piechnik Architekci

Piechnik Architekci
Piechnik Architekci
Piechnik Architekci

Отличный вариант для тех, кто хочет заказать готовый проект с дизайном и получить его в рекордно короткие сроки. В Москве и других регионах есть множество фирм, строящих по данной технологии, вам нужно лишь выбрать проект и оплатить счет!

Стоимость: $.

Внешний вид: на 5+.

Возможности для интерьера: только под современные стили.

Итог: для быстрой покупки.

Реконструкция

Dom Wólka, Pracownia Tutaj Pracownia Tutaj Дома в стиле кантри
Pracownia Tutaj

Pracownia Tutaj
Pracownia Tutaj
Pracownia Tutaj

Реконструкция дома нужна только тем, у кого нет средств на строительство коттеджа с нуля. Реконструкция дома в 70 кв. метров может стоить около 800 тысяч рублей (с легкой отделкой, заменой окон и системы отопления, а также кровли). Если добавить еще 200 тысяч рублей, можно реализовать систему «теплого пола» (а не радиаторы) и панорамное остекление в паре комнат. Чтобы посмотреть разные проекты реконструкций нажмите сюда.

Стоимость: $, самый минимум.

Внешний вид: ниже среднего.

Возможности для интерьера: подойдет для всех бюджетных стилей, скандинавского и кантри.

Итог: ремонтируйте, если нет выбора!

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Саманный дом

Dom Zelwa, Pracownia Tutaj Pracownia Tutaj Дома в рустикальном стиле
Pracownia Tutaj

Pracownia Tutaj
Pracownia Tutaj
Pracownia Tutaj

Саманное строительство приобрело большую популярность (в теории!) в эко-тусовке. По идее саманный дом можно построить почти задаром, самому заготавливая материалы тут же, на месте, смешивая глину и солому. И построить дом можно больше по площади, чем современный из блоков. Кроме того, экологичность дома также выше всяких похвал, если не учитывать то, что кусочки глины – та же пыль, оседающая в легких.

Стоимость: $.

Внешний вид: очень дешевый.

Возможности для интерьера: очень ограниченные.

Итог: мечту вы не реализуете, можно лишь покрасоваться своей экологичностью среди друзей, лучше отдать такой дом под дачу и не тратить на него больше 0,5 млн рублей.

Модульный дом

Nowy Dom Mazurski nad jeziorem, CUBICPROJEKT CUBICPROJEKT Дома в стиле кантри
CUBICPROJEKT

CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT
CUBICPROJEKT

Такой дом – вершина эволюции деревянных домов, которые строятся на каркасе. Модульный дом изготавливается на фабрике и привозится на место чуть ли не с мебелью!

Стоимость: выше среднего, но дешевле бруса. Дом на фото около 6-7 млн рублей.

Внешний вид: отличный, современный, интересный.

Возможности для интерьера: не ограниченные, от шале до скандинавского, от минимализма до модерна.

Итог: отличный вариант, чтобы построить необычный дом.

Дом на основе контейнера или вагончика

DOM MAŁY, 90 stopni 90 stopni Дома в стиле минимализм
90 stopni

90 stopni
90 stopni
90 stopni

Для дачи – самое то, для проветривания нужно устанавливать кондиционер, но в целом пригоден для жизни, можно достроить веранду, террасу, а сам вагончик или уже дача-вагончик стоят очень дешево.

Стоимость: очень низкая.

Внешний вид: средний.

Возможности для интерьера: ограниченные, но вполне приемлемые для дачи.

Итог: подойдет для покупки под дачу и ремонта.

Монолитный формат

green_197, ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYŃSKI ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYŃSKI
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYŃSKI

ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYŃSKI
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYŃSKI
ARCHITEKT TOMASZ MIELCZYŃSKI

Дороже обычного, но помогает реализовать систему панорамного остекления гораздо лучше остальных стилей! Ощущения в доме – прекрасные. Заполнение из керамических блоков.

Стоимость: выше среднего, около клееного бруса. Дом на фото около 7-8 млн рублей.

Внешний вид: очень современный.

Возможности для интерьера: шикарные, для современных стилей.

Итог: лучший вариант, если ваш бюджет на дом выше 5-6 млн рублей.

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