Из чего строить дом: выбираем технологию

Давайте вместе посмотрим на различные технологии и увидим, что лучшей нет – нужно просто выбирать подходящую для вашей мечты и бюджета!
Данный материал идеально подходит для создания летнего домика в лесу, у озера или реки. Где-то, где вам хочется, чтобы природа заставила вас переключиться с обычной жизни на тихую провинциальную.
Стоимость: $$, дом на фото – 1 млн рублей.
Внешний вид: на любителя.
Возможности для интерьера: ограниченные.
Итог: хорошо для дачи.
Отлично подойдет для любых нужд – от загородного коттеджа до виллы с бассейном, а также для дачи. Очень универсальный и, что очень важно, быстровозводимый вариант. Кроме того, каркасный дом можно построить очень дешево, а выглядит он современно.
Стоимость: $, дом на фото 4 млн рублей.
Внешний вид: отличный, современный.
Возможности для интерьера: неограниченные, но не походит для провинциальных стилей.
Итог: отлично для коттеджа.
На данный момент практически лучший вариант на рынке. Они более легкие, чем бетонные, экологичные и дешевые!
Стоимость: низкая. Дом на фото около 3 млн рублей.
Внешний вид: отличный!
Возможности для интерьера: неограниченные.
Итог: лучший вариант на рынке для стилей модерн и минимализм.
Данный вариант отлично подходит для тех, кто хочет строить дом у себя в регионе из дешевых доступных материалов и при этом построить быстро и без проблем.
Стоимость: $, дом на фото 2,5 млн рублей.
Внешний вид: средний, каркасный дом выглядит современнее.
Возможности для интерьера: для современных стилей.
Итог: выбирайте, если строите сами.
Отличный вариант для тех, кто хочет заказать готовый проект с дизайном и получить его в рекордно короткие сроки. В Москве и других регионах есть множество фирм, строящих по данной технологии, вам нужно лишь выбрать проект и оплатить счет!
Стоимость: $.
Внешний вид: на 5+.
Возможности для интерьера: только под современные стили.
Итог: для быстрой покупки.
Реконструкция дома нужна только тем, у кого нет средств на строительство коттеджа с нуля. Реконструкция дома в 70 кв. метров может стоить около 800 тысяч рублей (с легкой отделкой, заменой окон и системы отопления, а также кровли). Если добавить еще 200 тысяч рублей, можно реализовать систему «теплого пола» (а не радиаторы) и панорамное остекление в паре комнат. Чтобы посмотреть разные проекты реконструкций нажмите сюда.
Стоимость: $, самый минимум.
Внешний вид: ниже среднего.
Возможности для интерьера: подойдет для всех бюджетных стилей, скандинавского и кантри.
Итог: ремонтируйте, если нет выбора!
Саманное строительство приобрело большую популярность (в теории!) в эко-тусовке. По идее саманный дом можно построить почти задаром, самому заготавливая материалы тут же, на месте, смешивая глину и солому. И построить дом можно больше по площади, чем современный из блоков. Кроме того, экологичность дома также выше всяких похвал, если не учитывать то, что кусочки глины – та же пыль, оседающая в легких.
Стоимость: $.
Внешний вид: очень дешевый.
Возможности для интерьера: очень ограниченные.
Итог: мечту вы не реализуете, можно лишь покрасоваться своей экологичностью среди друзей, лучше отдать такой дом под дачу и не тратить на него больше 0,5 млн рублей.
Такой дом – вершина эволюции деревянных домов, которые строятся на каркасе. Модульный дом изготавливается на фабрике и привозится на место чуть ли не с мебелью!
Стоимость: выше среднего, но дешевле бруса. Дом на фото около 6-7 млн рублей.
Внешний вид: отличный, современный, интересный.
Возможности для интерьера: не ограниченные, от шале до скандинавского, от минимализма до модерна.
Итог: отличный вариант, чтобы построить необычный дом.
Для дачи – самое то, для проветривания нужно устанавливать кондиционер, но в целом пригоден для жизни, можно достроить веранду, террасу, а сам вагончик или уже дача-вагончик стоят очень дешево.
Стоимость: очень низкая.
Внешний вид: средний.
Возможности для интерьера: ограниченные, но вполне приемлемые для дачи.
Итог: подойдет для покупки под дачу и ремонта.
Дороже обычного, но помогает реализовать систему панорамного остекления гораздо лучше остальных стилей! Ощущения в доме – прекрасные. Заполнение из керамических блоков.
Стоимость: выше среднего, около клееного бруса. Дом на фото около 7-8 млн рублей.
Внешний вид: очень современный.
Возможности для интерьера: шикарные, для современных стилей.
Итог: лучший вариант, если ваш бюджет на дом выше 5-6 млн рублей.
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