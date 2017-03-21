Из чего строить дом: выбираем технологию

Отлично подойдет для любых нужд – от загородного коттеджа до виллы с бассейном, а также для дачи. Очень универсальный и, что очень важно, быстровозводимый вариант. Кроме того, каркасный дом можно построить очень дешево, а выглядит он современно.

Стоимость: $, дом на фото 4 млн рублей.

Внешний вид: отличный, современный.

Возможности для интерьера: неограниченные, но не походит для провинциальных стилей.

Итог: отлично для коттеджа.