Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Симпатичный польский домик за 4,5 млн рублей

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Гостиная в стиле модерн
Loading admin actions …

Этот довольно привлекательный домик имеет площадь в 136 кв. метров (+ гараж 32 и котельная 4), четыре спальни и две ванные комнаты, а также очень просторные кухню и гостиную, кладовую и прачечную, котельную и гараж на два автомобиля.

Планировка дома представлена одним этажом, она включает в себя большую террасу на заднем дворике, на которую выход доступен из столовой, гостиной и спальни родителей. Всего в доме три детских с общей ванной комнатой и один мастер-сьют для родителей с ванной комнатой и гардеробом.

Студия SŁONECZNE DOMY PRACOWNIA ARCHITEKTURY из Польши сегодня делится с нами удивительно современным проектом, который можно назвать вполне универсальным для семьи с парой детишек. Давайте посмотрим, что они приготовили для нас в интерьерах.

Где посмотреть больше фотографий?

Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Дома в стиле модерн
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Увидеть больше фотографий вы сможете по ссылке. Здесь же можно посмотреть и планировку этого дома. Кроме того, на странице есть контакты архитекторов. 

​Стоимость возведения

Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Дома в стиле модерн
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Официальная стоимость возведения от архитекторов – 4,5 млн рублей вместе с отделкой, если использовать дешевые строительные и отделочные материалы. В данную сумму входит газовое отопление – котел и «теплый пол», окна и кровля, инженерия и коммуникации, а также работа строителей.

​Кухня

Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Кухня в стиле модерн
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Кухня расположена в передней части дома и имеет площадь 9,4 кв. метра (зона столовой здесь не учитывается). Она имеет кухонный остров, открытую планировку и очень удобную кладовую. Такая кухня вполне может считаться просторной, ведь по факту имеет площадь гораздо больше, чем 9,4 кв. метра, отданных на кулинарный модуль.

​Гостиная

Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Гостиная в стиле модерн
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Большая гостиная технически является частью общей открытой планировки первого этажа. Но ее метраж в 35 квадратов охватывает главные зоны гостиной и столовой. Кухня имеет отдельную площадь, указанную абзацем выше.

​Открытая планировка

Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Гостиная в стиле модерн
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Так выглядит гостиная, оформленная в скандинавском стиле, с очень аккуратно вписанным в нишу камином, дровницей, нишами для библиотеки, столовой (в солнечном центре комнаты) и кухней (в нише с угловым панорамным остеклением).

Дизайн интерьера и отделка

Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Гостиная в стиле модерн
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Для оформления данного дома, безусловно, можно выбрать любой стиль дизайна интерьера, но скандинавский минимализм в люксовом формате подойдет сюда как никакой другой. Лаконичность, качественная мебель и текстиль, качественный паркет на полу и панорамные двери-слайдеры делают этот дом не просто красивым, но стильным и эффектным!

​Лаконичность в декоре…

Balos A , Słoneczne Domy Pracownia Architektury Słoneczne Domy Pracownia Architektury Столовая комната в стиле модерн
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury
Słoneczne Domy Pracownia Architektury

… показывает, насколько скандинавский стиль практичен и универсален. Если вы ищете интересный стиль для дизайна интерьеров в загородном доме, выбирайте между модерном, минимализмом и скандинавским стилем. Добавим, что площадь четырех спален в данном проекте равняется 12-15 кв. метров, в нем также есть две просторные ванные и один гардероб. Терраса обрамляет дом с трех сторон, начиная от дверей-слайдеров в столовой, проходя вдоль гостиной и затем заворачивая в сторону главного мастер-сьюта. Такая идея отличным образом работает на семью с маленькими детьми, которые полюбят постоянный доступ к свежему воздуху и саду!

Далее на homify:

— Люксовое шале;

— Статьи о строительстве и ремонте;

— Красивая кухня от homify.

До и После: Ванные комнаты после ремонта, которые вы не можете пропустить
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо