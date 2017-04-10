​Симпатичный польский домик за 4,5 млн рублей

Этот довольно привлекательный домик имеет площадь в 136 кв. метров (+ гараж 32 и котельная 4), четыре спальни и две ванные комнаты, а также очень просторные кухню и гостиную, кладовую и прачечную, котельную и гараж на два автомобиля.
Планировка дома представлена одним этажом, она включает в себя большую террасу на заднем дворике, на которую выход доступен из столовой, гостиной и спальни родителей. Всего в доме три детских с общей ванной комнатой и один мастер-сьют для родителей с ванной комнатой и гардеробом.
Студия SŁONECZNE DOMY PRACOWNIA ARCHITEKTURY из Польши сегодня делится с нами удивительно современным проектом, который можно назвать вполне универсальным для семьи с парой детишек. Давайте посмотрим, что они приготовили для нас в интерьерах.
Увидеть больше фотографий вы сможете по ссылке. Здесь же можно посмотреть и планировку этого дома. Кроме того, на странице есть контакты архитекторов.
Официальная стоимость возведения от архитекторов – 4,5 млн рублей вместе с отделкой, если использовать дешевые строительные и отделочные материалы. В данную сумму входит газовое отопление – котел и «теплый пол», окна и кровля, инженерия и коммуникации, а также работа строителей.
Кухня расположена в передней части дома и имеет площадь 9,4 кв. метра (зона столовой здесь не учитывается). Она имеет кухонный остров, открытую планировку и очень удобную кладовую. Такая кухня вполне может считаться просторной, ведь по факту имеет площадь гораздо больше, чем 9,4 кв. метра, отданных на кулинарный модуль.
Большая гостиная технически является частью общей открытой планировки первого этажа. Но ее метраж в 35 квадратов охватывает главные зоны гостиной и столовой. Кухня имеет отдельную площадь, указанную абзацем выше.
Так выглядит гостиная, оформленная в скандинавском стиле, с очень аккуратно вписанным в нишу камином, дровницей, нишами для библиотеки, столовой (в солнечном центре комнаты) и кухней (в нише с угловым панорамным остеклением).
Для оформления данного дома, безусловно, можно выбрать любой стиль дизайна интерьера, но скандинавский минимализм в люксовом формате подойдет сюда как никакой другой. Лаконичность, качественная мебель и текстиль, качественный паркет на полу и панорамные двери-слайдеры делают этот дом не просто красивым, но стильным и эффектным!
… показывает, насколько скандинавский стиль практичен и универсален. Если вы ищете интересный стиль для дизайна интерьеров в загородном доме, выбирайте между модерном, минимализмом и скандинавским стилем. Добавим, что площадь четырех спален в данном проекте равняется 12-15 кв. метров, в нем также есть две просторные ванные и один гардероб. Терраса обрамляет дом с трех сторон, начиная от дверей-слайдеров в столовой, проходя вдоль гостиной и затем заворачивая в сторону главного мастер-сьюта. Такая идея отличным образом работает на семью с маленькими детьми, которые полюбят постоянный доступ к свежему воздуху и саду!
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