​Симпатичный польский домик за 4,5 млн рублей

Этот довольно привлекательный домик имеет площадь в 136 кв. метров (+ гараж 32 и котельная 4), четыре спальни и две ванные комнаты, а также очень просторные кухню и гостиную, кладовую и прачечную, котельную и гараж на два автомобиля.

Планировка дома представлена одним этажом, она включает в себя большую террасу на заднем дворике, на которую выход доступен из столовой, гостиной и спальни родителей. Всего в доме три детских с общей ванной комнатой и один мастер-сьют для родителей с ванной комнатой и гардеробом.

Студия SŁONECZNE DOMY PRACOWNIA ARCHITEKTURY из Польши сегодня делится с нами удивительно современным проектом, который можно назвать вполне универсальным для семьи с парой детишек. Давайте посмотрим, что они приготовили для нас в интерьерах.