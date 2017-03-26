​Мансардный дом за 3,6 млн «под ключ» + планировка

Этот прекрасный проект двухэтажного мансардного дома соблюдает баланс между люксом и расточительностью, сдержанностью и комфортом. Практически во всем очень удобный, он отлично вписывается на стандартный участок земли 6-12 соток.
Студия MIKMAK ARCHITEKCI имеет в запасе огромное количество проектов односемейных домов, которые всегда находят своего покупателя. Во многом универсальные, но каждый из содержит особенность, которая сделает конкретный дом идеальным именно для вашей семьи.
Давайте посмотрим, насколько идеален такой дом для вас.
Так дом выглядит со стороны улицы: окно в пол слева от крыльца относится к столовой, еще левее угловое – к кухне. Наверху мы видим мансардные окна спален и ванной комнаты. Дом отлично смотрелся бы с ландшафтным дизайном в азиатском или современном стиле или же просто с хорошим газоном.
С этой стороны мы видим очень современный дизайн – террасу рядом с угловым остеклением гостиной в пол, дверьми-слайдерами, колонной с отделкой клинкерным кирпичом. Рядом расположен мощеный задний дворик с мангалом, летней кухней и столовой группой.
Фасады дома оформлены с помощью штукатурки, клинкерного кирпича и блока глянцевых панелей цвета марсала для создания более роскошного внешнего облика. Кроме того, данный блок разделяет два модуля остекления в гостиной.
Примерная площадь данного дома – 140 кв. метров. В нем всего четыре жилые комнаты, которые можно сделать спальнями (три наверху и одна внизу). Есть две ванные комнаты, но можно сделать и три (за счет кладовки на втором этаже). Открытая планировка на первом этаже позволила объединить 30-метровую гостиную и 10-метровую кухню в одно пространство.
Давайте посмотрим простую смету на строительство. Цены даны за материалы + работу строителей в низкий сезон:
- фундамент – 400 тысяч рублей;
- внешние стены и внутренние перегородки – 900 тысяч рублей;
- кровля – 300 тысяч рублей;
- инженерия и отопление – 600 тысяч рублей;
- остекление по формату как на проекте – 600 тысяч рублей;
- отделка в современном стиле, включая лестницу – 800 тысяч рублей.
Не учтены: работа архитектора, накладные и непредвиденные расходы, стоимость участка, мебель.
На первом этаже мы найдем все необходимые помещения общественного формата, плюс одну спальню, котельную и заднюю террасу. Общая площадь большой комнаты – около 40 кв. метров, а с террасой кажется, что все 55!
При входной группе есть тамбур, в ванной комнате можно устроить прачечную комнату, а у спальни – установить двери-слайдеры с выходом в сад или на вторую террасу. Также в доме запланирована установка камина.
На втором этаже мы нашли 3 спальни, гардеробную при главной спальне и главную ванную комнату. В кладовой можно установить вторую ванную комнату для детей либо оставить ее гардеробной.
В скобках дана реальная площадь каждой комнаты на мансарде, без скобок – «ощущаемая площадь». То есть маленькая цифра обозначает примерный размер помещения в пересчете на кубические метры, а большая – просто по нижнему периметру. В итоге комната по функционалу будет примерно средней величины между двумя данным цифрами.
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