​Мансардный дом за 3,6 млн «под ключ» + планировка

Этот прекрасный проект двухэтажного мансардного дома соблюдает баланс между люксом и расточительностью, сдержанностью и комфортом. Практически во всем очень удобный, он отлично вписывается на стандартный участок земли 6-12 соток.

Студия MIKMAK ARCHITEKCI имеет в запасе огромное количество проектов односемейных домов, которые всегда находят своего покупателя. Во многом универсальные, но каждый из содержит особенность, которая сделает конкретный дом идеальным именно для вашей семьи.

Давайте посмотрим, насколько идеален такой дом для вас.