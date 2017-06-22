​Проект дома из пеноблока за 2,7 млн своими руками

Общая площадь этого дома – всего лишь 134 кв. метра, поэтому его можно построить самостоятельно примерно за 2,7 млн рублей, без учета каких-либо работ строителей. Дом рассчитан на семью из 4-6 человек, имеет открытую планировку кухни-гостиной, угол наклона кровли стандартный (в 45 градусов), а сам проект этого дома стоит около 50 тысяч рублей.
Польская фирма MIKMAK ARCHITEKCI из города Зелёна Гура предлагает данный вариант для молодых семей в окрестностях. Здесь, в Польше, очень распространена практика покупать почти деревенский участок в 5-15 км от города и строить там полноценный коттедж.
Так, в этом доме есть пять приватных жилых комнат + большая кухня-гостиная, а также гараж, две ванные комнаты и бойлерная.
В нашу смету включена лишь штукатурка фасадов, без отделки цоколя каким-либо материалом и без имитации кирпича с помощью декоративных панелей на фасаде, как на визуализации выше. Тем не менее, дом получается стильный и современный.
Обычно в таких проектах домов смета на окна составляет около 150 тысяч рублей и основана на 15 стандартных (как в любой квартире) окнах. Панорамное же остекление стоит дороже. В этом проекте смета на окна – около 450 тысяч рублей, где главный блок в гостиной стоит около 140 тысяч рублей, в столовой – два блока за 120 тысяч рублей, а окна и стеклянные двери в пол в спальнях стоят от 10 до 35 тысяч рублей каждое. Мансардные окна в цену включены, они стоят по 16 тысяч рублей.
Здесь вы видите огромную кухню-гостиную, одну спальню с ванной комнатой, гараж и мастерскую, бойлерную и тамбур. Есть и терраса, не включенная в стоимость, и крыльцо, тоже не учтенное в смете.
Наверху мы нашли четыре спальни и ванную комнату. При большой семье можно гардеробную переделать в ванную комнату для детей, а большую ванную сделать ванной, смежной со спальней, убрав выход в холл. Такие мелочи могут быть добавлены даже в ходе строительства.
Данный тип является люксовой возможностью оформить этот дом, требующей дополнительных затрат на остекление, электро-камин (на фото ниже) и так далее. Об этой комплектации вы прочтете в конце статьи. Этот дизайн интерьеров представлен здесь как пример и выполнен совсем другой фирмой для похожего проекта коттеджа.
В любом случае, мы советуем вам выбирать стиль модерн как основу всего проекта и серые или бежевые тона. Так, светлый ламинат, светлая окраска стен, белые потолки и как можно более прозрачные шторы станут опорой вашего нового солнечного и безупречно чистого интерьера. Мечта любой хозяйки! Вы также можете добавить гламурные или глянцевые аксессуары, обычно они отлично подходят к светлым интерьерам.
Точно такой же дом в России можно построить за следующие суммы: пеноблок – 1,7 млн рублей за материал и 1,1 млн за работу = 2,8 млн. Дополнительно должна быть оплачена внутренняя отделка (700 тысяч рублей) и пр. Так, этот дом из пеноблока с отделкой и работой строителей будет стоить 3,5 млн рублей. Без работы строителей с отделкой – 2,4 млн рублей.
Правда, все расценки даны без учета дополнительного панорамного остекления, которое стоит еще 300 тысяч рублей (плюс к заложенным около 150 тысячам рублей). Итого, конечная стоимость такого проекта для реализации своими руками – 2,7 млн рублей, минимум.
Если вы хотите иметь интерьер, как на фотографиях выше, то вам нужно добавить еще около 300 тысяч рублей на более продвинутое панорамное остекление. Более дизайнерские интерьеры займут еще около 500 тысяч рублей из вашего бюджета.
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