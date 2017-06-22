​Проект дома из пеноблока за 2,7 млн своими руками

Общая площадь этого дома – всего лишь 134 кв. метра, поэтому его можно построить самостоятельно примерно за 2,7 млн рублей, без учета каких-либо работ строителей. Дом рассчитан на семью из 4-6 человек, имеет открытую планировку кухни-гостиной, угол наклона кровли стандартный (в 45 градусов), а сам проект этого дома стоит около 50 тысяч рублей.

Польская фирма MIKMAK ARCHITEKCI из города Зелёна Гура предлагает данный вариант для молодых семей в окрестностях. Здесь, в Польше, очень распространена практика покупать почти деревенский участок в 5-15 км от города и строить там полноценный коттедж.

Так, в этом доме есть пять приватных жилых комнат + большая кухня-гостиная, а также гараж, две ванные комнаты и бойлерная.