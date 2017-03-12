10 интересных польских проектов домов

Мы знаем, как выглядят бюджетные польские проекты, типично выполненные в стиле модерн. У них не отнять их функциональности, безумно маленькой цены и эстетики традиционного пригорода. Но есть и другая Польша – с более нестандартным подходом, с проектами в скандинавском стиле, зелеными кровлями, каменными фасадами, азиатскими дизайнерскими приемами.

В этой статье мы покажем вам, что любой дом в стиле модерн может быть слегка изменен в сторону:

– скандинавского стиля с помощью интегрированной в стены (а не нависающей) кровли;

– азиатского стиля с помощью лаконичных линий и внутреннего бетонного дворика;

– стиля рустик с помощью отделки камнем и мощеного дворика;

– стиля минимализм с помощью утонченного подбора всех предметов, окон и деталей;

– стиля кантри с помощью отделки деревом, блокхаусом или сайдингом естественного оттенка.

Итак, если вы уже присмотрели себе польский проект домика, давайте посмотрим, как его модно модернизировать, если у вас есть тяга к определенному стилю в архитектуре. Все проекты, представленные в этой Книге Идей, были спроектированы и реализованы в Польше, но в адаптированном формате они подходят и для климата РФ.