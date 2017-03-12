10 интересных польских проектов домов

Мы знаем, как выглядят бюджетные польские проекты, типично выполненные в стиле модерн. У них не отнять их функциональности, безумно маленькой цены и эстетики традиционного пригорода. Но есть и другая Польша – с более нестандартным подходом, с проектами в скандинавском стиле, зелеными кровлями, каменными фасадами, азиатскими дизайнерскими приемами.
В этой статье мы покажем вам, что любой дом в стиле модерн может быть слегка изменен в сторону:
– скандинавского стиля с помощью интегрированной в стены (а не нависающей) кровли;
– азиатского стиля с помощью лаконичных линий и внутреннего бетонного дворика;
– стиля рустик с помощью отделки камнем и мощеного дворика;
– стиля минимализм с помощью утонченного подбора всех предметов, окон и деталей;
– стиля кантри с помощью отделки деревом, блокхаусом или сайдингом естественного оттенка.
Итак, если вы уже присмотрели себе польский проект домика, давайте посмотрим, как его модно модернизировать, если у вас есть тяга к определенному стилю в архитектуре. Все проекты, представленные в этой Книге Идей, были спроектированы и реализованы в Польше, но в адаптированном формате они подходят и для климата РФ.
Если вы уже выбрали проект с плоской кровлей в формате виллы, знайте – он отлично подойдет для климата РФ и по остеклению, и по кровле. Мифы о том, что «крыша проваливается от снега», а «из окон дует» относятся к избушкам времен наших бабушек и самодельным коттеджам 2000-х годов, но вовсе не к проектам от профессионалов.
Чтобы построить такой дом, нужно 4-5 млн рублей, с отделкой и работой строителей.
В Польше очень популярны и маленькие проекты домов площадью 60-80 кв. метров. Они могут быть мансардными для верхней планки площади и одноэтажными – для нижней. Обычно в них 1-3 спальни, что может быть удобно и для семьи с детьми.
Стоимость таких проектов – 1,2-2 млн рублей с отделкой и работой строителей.
Такой необычный дизайн-проект для дома можно реализовать и на основе одного из обычных проектов польских домов, главное – выбрать вариант с плоской кровлей.
Стоимость такого проекта – около 5-6 млн рублей, но может быть и 7 млн рублей.
Еще один необычный вариант тоже может быть реализован на основе простейшего проекта с мансардой и гаражом. При оформлении фасадов деревом коттедж превращается в шале или скандинавский дом в горах
Стоимость реализации такого (большого) дома – около 5-6 млн рублей, для маленького – около 3-4 млн рублей.
Можно слегка отклониться от польского дома в стиле модерн и в сторону американского стиля Прерий. Некоторые проекты подходят для подобной адаптации – те, что с плоской или пологой кровлей, нужным форматом узких и высоких окон.
Стоимость такого коттеджа начинается от 6 млн рублей «под ключ».
Зеленая кровля? Солнечные батареи? Отдельный гараж? Террасы вокруг всего дома? Баня на участке? Такой эко-домик может стоить гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд. Его практичность, возможно, под сомнением, но это сейчас действительно в моде.
Стоимость всего выше упомянутого комплекта – около 10 млн рублей за общую площадь в 250 кв. метров (учитывая баню 20 метров, гараж 40 метров и сам дом 190 метров).
Еще один вариант маленького домика понравится тем, кто ищет возможность сэкономить.
Стоимость такого дома начинается от 2 млн рублей («под ключ» площадью 90 кв. метров с отделкой штукатуркой) и примерно 4 млн рублей («под ключ» за формат на фото, около 140 кв. метров и отделкой фасадов декоративными панелями разного типа).
Такой дом стоит уже около 6-8 млн рублей ( и это – минимум), с площадью в 250 кв. метров, но и атмосфера в нем… сказочная!
Очень легко из польского проекта сделать дом в стиле кантри. Правда, такая отделка и дополнительно выбранные элементы дизайна обойдутся примерно в + 1-2 млн рублей к стоимости дома.
Примерно столько же будет стоить и декоративная отделка под камень.
Такой милый домик можно построить по цене от 2,5 млн рублей «под ключ» с площадью в 110 кв. метров.
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