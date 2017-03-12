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10 интересных польских проектов домов

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Дома в стиле модерн
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Мы знаем, как выглядят бюджетные польские проекты, типично выполненные в стиле модерн. У них не отнять их функциональности, безумно маленькой цены и эстетики традиционного пригорода. Но есть и другая Польша – с более нестандартным подходом, с проектами в скандинавском стиле, зелеными кровлями, каменными фасадами, азиатскими дизайнерскими приемами.

В этой статье мы покажем вам, что любой дом в стиле модерн может быть слегка изменен в сторону:

– скандинавского стиля с помощью интегрированной в стены (а не нависающей) кровли;

– азиатского стиля с помощью лаконичных линий и внутреннего бетонного дворика;

– стиля рустик с помощью отделки камнем и мощеного дворика;

– стиля минимализм с помощью утонченного подбора всех предметов, окон и деталей;

– стиля кантри с помощью отделки деревом, блокхаусом или сайдингом естественного оттенка.

Итак, если вы уже присмотрели себе польский проект домика, давайте посмотрим, как его модно модернизировать, если у вас есть тяга к определенному стилю в архитектуре. Все проекты, представленные в этой Книге Идей, были спроектированы и реализованы в Польше, но в адаптированном формате они подходят и для климата РФ.

Из модерна в минимализм

Dom Kostka, 81.waw.pl 81.waw.pl Дома в стиле модерн
81.waw.pl

81.waw.pl
81.waw.pl
81.waw.pl

Если вы уже выбрали проект с плоской кровлей в формате виллы, знайте – он отлично подойдет для климата РФ и по остеклению, и по кровле. Мифы о том, что «крыша проваливается от снега», а «из окон дует» относятся к избушкам времен наших бабушек и самодельным коттеджам 2000-х годов, но вовсе не к проектам от профессионалов.

Чтобы построить такой дом, нужно 4-5 млн рублей, с отделкой и работой строителей.

Мини-домик

Łęka - Park, Architekci Łosiak_Siwiak Architekci Łosiak_Siwiak Дома в стиле минимализм
Architekci Łosiak_Siwiak

Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak
Architekci Łosiak_Siwiak

В Польше очень популярны и маленькие проекты домов площадью 60-80 кв. метров. Они могут быть мансардными для верхней планки площади и одноэтажными – для нижней. Обычно в них 1-3 спальни, что может быть удобно и для семьи с детьми.

Стоимость таких проектов – 1,2-2 млн рублей с отделкой и работой строителей.

Канадский шик

DOM POD DĘBEM, SDA - SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI SDA - SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI Дома в стиле минимализм
SDA – SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI

SDA - SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI
SDA – SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI
SDA - SZCZEŚNIAK DENIER ARCHITEKCI

Такой необычный дизайн-проект для дома можно реализовать и на основе одного из обычных проектов польских домов, главное – выбрать вариант с плоской кровлей.

Стоимость такого проекта – около 5-6 млн рублей, но может быть и 7 млн рублей.

Скандинавский вариант

Dom w Burowie, WIZJA WIZJA Гараж в стиле кантри
WIZJA

WIZJA
WIZJA
WIZJA

Еще один необычный вариант тоже может быть реализован на основе простейшего проекта с мансардой и гаражом. При оформлении фасадов деревом коттедж превращается в шале или скандинавский дом в горах

Стоимость реализации такого (большого) дома – около 5-6 млн рублей, для маленького – около 3-4 млн рублей.

Стиль Прерий

Dom jednorodzinny pod Poznaniem, Offa Studio Offa Studio Дома в стиле модерн Дерево
Offa Studio

Offa Studio
Offa Studio
Offa Studio

Можно слегка отклониться от польского дома в стиле модерн и в сторону американского стиля Прерий. Некоторые проекты подходят для подобной адаптации – те, что с плоской или пологой кровлей, нужным форматом узких и высоких окон.

Стоимость такого коттеджа начинается от 6 млн рублей «под ключ».

Скандинавский эко-стиль

Indywidualny dom jednorodzinny w Lesie, RESE Architekci Biuro Projektowe RESE Architekci Biuro Projektowe Дома в стиле модерн Дерево Бежевый
RESE Architekci Biuro Projektowe

RESE Architekci Biuro Projektowe
RESE Architekci Biuro Projektowe
RESE Architekci Biuro Projektowe

Зеленая кровля? Солнечные батареи? Отдельный гараж? Террасы вокруг всего дома? Баня на участке? Такой эко-домик может стоить гораздо дороже, чем кажется на первый взгляд. Его практичность, возможно, под сомнением, но это сейчас действительно в моде.

Стоимость всего выше упомянутого комплекта – около 10 млн рублей за общую площадь в 250 кв. метров (учитывая баню 20 метров, гараж 40 метров и сам дом 190 метров).

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Урбанистический стиль

Dom Ujazd, APLUS Studio Architektury Maciej Skaza APLUS Studio Architektury Maciej Skaza Дома в стиле модерн
APLUS Studio Architektury Maciej Skaza

APLUS Studio Architektury Maciej Skaza
APLUS Studio Architektury Maciej Skaza
APLUS Studio Architektury Maciej Skaza

Еще один вариант маленького домика понравится тем, кто ищет возможность сэкономить.

Стоимость такого дома начинается от 2 млн рублей («под ключ» площадью 90 кв. метров с отделкой штукатуркой) и примерно 4 млн рублей («под ключ» за формат на фото, около 140 кв. метров и отделкой фасадов декоративными панелями разного типа).

Вилла люкс

Dom B w Warszawie, Ingarden & Ewý Architekci Ingarden & Ewý Architekci Дома в стиле модерн
Ingarden &amp; Ewý Architekci

Ingarden & Ewý Architekci
Ingarden &amp; Ewý Architekci
Ingarden & Ewý Architekci

Такой дом стоит уже около 6-8 млн рублей ( и это – минимум), с площадью в 250 кв. метров, но и атмосфера в нем… сказочная!

Домик в стиле кантри

Dom jednorodzinny w Zielonkach koło Krakowa, Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski Дома в стиле модерн
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski
Studio S Biuro architektoniczne Michał Szymanowski

Очень легко из польского проекта сделать дом в стиле кантри. Правда, такая отделка и дополнительно выбранные элементы дизайна обойдутся примерно в + 1-2 млн рублей к стоимости дома.

Каменный домик

DOM WIEJSKI - DOM MIEJSKI, Architop Andrzej Zatwarnicki Architop Andrzej Zatwarnicki
Architop Andrzej Zatwarnicki

Architop Andrzej Zatwarnicki
Architop Andrzej Zatwarnicki
Architop Andrzej Zatwarnicki

Примерно столько же будет стоить и декоративная отделка под камень.

Азиатский стиль

100 % domu, KMA Kabarowski MIsiura Architekci KMA Kabarowski MIsiura Architekci Дома в стиле модерн
KMA Kabarowski MIsiura Architekci

KMA Kabarowski MIsiura Architekci
KMA Kabarowski MIsiura Architekci
KMA Kabarowski MIsiura Architekci

Такой милый домик можно построить по цене от 2,5 млн рублей «под ключ» с площадью в 110 кв. метров.

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