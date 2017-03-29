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​Дом для самостоятельной стройки за 2,25 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom Kłączno, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в классическом стиле
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Этот дом является очень дешевой возможностью для строительства из-за его формата – мансарда здесь не на двускатной кровле, а на вальмовой, что позволяет не делать фронтоны. Кроме того, мансарда приподнята и может показаться вам более удобным вариантом, чем стандартная.

Студия PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISŁAWSKA спроектировала этот дешевый в возведении дом для молодой семейной пары с двумя малышами. Наверху, на мансарде, которая скрыта под вальмовой кровлей с красивыми окнами, находятся три спальни и ванная комната, внизу – кухня-столовая, отдельная гостиная, кабинет и котельная с еще одной ванной комнатой. Данный набор идеально подходит для семьи с 2-3 детьми, а также позволяет построить дом по нижней границе его стоимости.

​Характеристика дома

Dom Kłączno, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Без гаража и прилегающего к нему чердака на мансарде этот дом имеет площадь в 140 кв. метров. Стоимость его возведения в данном мансардном варианте с легкой отделкой равна 2,25 млн рублей (собственными силами) и около 3 млн рублей (с работой строителей). Данная цена уже включает инженерию и отопление, но является минимально возможной по полноценной смете.

​Спорные вопросы

Dom Kłączno, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Дома в классическом стиле
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

На первый взгляд, в этом доме вы можете найти некоторые спорные элементы, давайте с ними разберемся. Например, легко представить такой дом, заваленным снегом на целый метр где-то в Сибири. Но на деле в таких проектах дом дополнен инфракрасным подогревом в отмостке, мансардные окна тоже отапливаются, чтобы всегда быть чистыми от снега зимой, а мансарды – не только теплое, но и очень экономичное решение для современного дома. Еще один из моментов – теплота остекления, которая в современных проектах достаточна и для Ленинградской области, и для Сибири, а не только для умеренного климата. Да и стоимость остекления не так высока, как может показаться, для блоков-слайдеров она начинается от 16 тысяч рублей, средняя цена – около 30-40 тысяч рублей.

​Смета на такой дом

Dom Kłączno, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Кухня в классическом стиле
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Ниже мы рассмотрим цены на материалы без работы строителей (исключая отопление, инженерию и коммуникации, где помощь специалистов включена в стоимость):

- фундамент – 250 тысяч рублей; 

- стоимость материала стен + остекление – 700 тысяч рублей (керамический блок); 

- отопление – 300 тысяч рублей (газ + радиаторы или «теплый пол»);

- инженерия и коммуникации – 300 тысяч рублей; 

- легкая отделка – 300 тысяч рублей;

- кровля с утеплением – 400 тысяч рублей. 

При данной смете подразумевается, что фундамент, стены, отделка, монтаж стропильной системы и материала кровли производится самостоятельно. Итого, стоимость дома – 2,25 млн рублей.

​Дизайн интерьера

Dom Kłączno, Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska Гостиная в классическом стиле
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska
Pracownia Projektowa Wioleta Stanisławska

Внутри мы найдем отделку простой керамической плиткой, оштукатуренные и покрашенные стены, белые потолки, простые двери и распашные двери на террасу. Отличное решение для бюджетного, доступного дома! Стоимость возведения в 2,25 млн рублей позволяет построить дом с точно такой же планировкой и при этом самостоятельно. Конечно же, данный проект был реализован за другую цену, но это в первую очередь благодаря местонахождению в Польше, более дорогой мебели и отделке, чем указано в нашей смете.

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