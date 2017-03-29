​Дом для самостоятельной стройки за 2,25 млн

Этот дом является очень дешевой возможностью для строительства из-за его формата – мансарда здесь не на двускатной кровле, а на вальмовой, что позволяет не делать фронтоны. Кроме того, мансарда приподнята и может показаться вам более удобным вариантом, чем стандартная.

Студия PRACOWNIA PROJEKTOWA WIOLETA STANISŁAWSKA спроектировала этот дешевый в возведении дом для молодой семейной пары с двумя малышами. Наверху, на мансарде, которая скрыта под вальмовой кровлей с красивыми окнами, находятся три спальни и ванная комната, внизу – кухня-столовая, отдельная гостиная, кабинет и котельная с еще одной ванной комнатой. Данный набор идеально подходит для семьи с 2-3 детьми, а также позволяет построить дом по нижней границе его стоимости.