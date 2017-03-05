До и после: Удивительные метаморфозы на кухне

Приближение весны активизирует нашу способность к переменам. Однажды в солнечный день в начале марта мы выбираемся из своего зимнего кокона и пристально оглядываем все вокруг. Просматриваем весеннюю одежду на предмет необходимых покупок. Рискуя простудиться, моем окна. А потом с ужасом обнаруживаем, что не все в нашем доме соответствует идеалу.
Первой под прицел попадает кухня. Может показаться, что дело в недостаточно чистых занавесках. Но после их стирки становится еще более очевидной истина – пора браться за ремонт. Вам в помощь – Книга Идей, в которой вас ждут кухни с новым ремонтом. Надеемся, вам хватит вдохновения на то, чтобы перейти к делу.
Нельзя сказать, что на эту кухню махнули рукой, новая духовка и стеклокерамика на варочной поверхности, кажется, совсем новенькие. Но вот сам ремонт, как, впрочем, и гарнитур, уносят своим видом в далекое прошлое.
А этот интерьер больше похож на будущее, где все кухни станут невероятно красивыми и функциональными. Эффектный штрих в отделке – мозаичная плитка на полу. Обратите внимание, что слева есть модуль для встроенной техники, в самом конце комнаты – стиральная машина с вместительным шкафчиком над ней ней, а вдоль стены напротив гарнитура – узкая барная стойка для завтраков.
На кухню слева даже зайти страшно, а вот вариант справа очень хорош. Заметьте, что оставлено место для посудомоечной (или стиральной машины) и холодильника. Выбрано невероятно гармоничное сочетание молочно-белого глянца, приятного оттенка натурального дерева для столешницы и мозаики для керамической плитки на полу.
Многие из нас решили бы, что этой кухне просто не хватает порядка плюс ( с смысле – минус) слишком много стеклянных штук на верхних шкафчиках. Если бы это было современное стекло модных форм и оттенков, его вполне можно было оставить. Но то, что стоит на этой кухне, совсем не годится в качестве декора. Или просто все это некуда поставить?
Интерьер этой кухни оформлен в лучших традициях настоящего английского кантри. Создан даже мягкий уголок для подоконника! Лишь серо-стальная техника все же кажется недостаточно идеальной для этого потрясающего интерьера.
Кажется, что мебель просто выгрузили в комнате и отодвинули к стенам, чтобы создать проходы. Особенно неудачно стоит холодильник, слишком выпирая в центр комнаты.
Удивительно, как по-разному можно использовать ту же самую площадь. Правильно расставив элементы меблировки, выбрав самые рациональные варианты с возможностью наложения функций, удается достичь впечатляющих результатов.
Трудно ощущать себя успешным, живя в кухне с таким ремонтом. Так решили и ее новые владельцы.
Секрет этой кухни в том, что за правой стеной находится зона постирочной со стиральной машиной и модулями для хранения.
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