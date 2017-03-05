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До и после: Удивительные метаморфозы на кухне

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
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Приближение весны активизирует нашу способность к переменам. Однажды в солнечный день в начале марта мы выбираемся из своего зимнего кокона и пристально оглядываем все вокруг. Просматриваем весеннюю одежду на предмет необходимых покупок. Рискуя простудиться, моем окна. А потом с ужасом обнаруживаем, что не все в нашем доме соответствует идеалу.

Первой под прицел попадает кухня. Может показаться, что дело в недостаточно чистых занавесках. Но после их стирки становится еще более очевидной истина – пора браться за ремонт. Вам в помощь – Книга Идей, в которой вас ждут кухни с новым ремонтом. Надеемся, вам хватит вдохновения на то, чтобы перейти к делу.

​До: Ремонт не делали уже давно

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

Нельзя сказать, что на эту кухню махнули рукой, новая духовка и стеклокерамика на варочной поверхности, кажется, совсем новенькие. Но вот сам ремонт, как, впрочем, и гарнитур, уносят своим видом в далекое прошлое.

​После: Безупречный минимализм

Reforma de vivienda en Batalla de Almansa Zaragoza, A54Insitu A54Insitu
A54Insitu

A54Insitu
A54Insitu
A54Insitu

А этот интерьер больше похож на будущее, где все кухни станут невероятно красивыми и функциональными. Эффектный штрих в отделке – мозаичная плитка на полу. Обратите внимание, что слева есть модуль для встроенной техники, в самом конце комнаты – стиральная машина с вместительным шкафчиком над ней ней, а вдоль стены напротив гарнитура – узкая барная стойка для завтраков.

​До и После: Впечатляющие перемены

REMODELAÇÃO APARTAMENTO, ÁGUAS LIVRES, Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores Кухня в стиле модерн
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores

Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home – Arquitetura e Remodelação de Interiores
Happy Ideas At Home - Arquitetura e Remodelação de Interiores

На кухню слева даже зайти страшно, а вот вариант справа очень хорош. Заметьте, что оставлено место для посудомоечной (или стиральной машины) и холодильника. Выбрано невероятно гармоничное сочетание молочно-белого глянца, приятного оттенка натурального дерева для столешницы и мозаики для керамической плитки на полу.

​До: Слишком много деталей

DWOREK PRZED , PROJEKT MB PROJEKT MB
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Многие из нас решили бы, что этой кухне просто не хватает порядка плюс ( с смысле – минус) слишком много стеклянных штук на верхних шкафчиках. Если бы это было современное стекло модных форм и оттенков, его вполне можно было оставить. Но то, что стоит на этой кухне, совсем не годится в качестве декора. Или просто все это некуда поставить?

​После: WOW-кантри

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Кухня в классическом стиле
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Интерьер этой кухни оформлен в лучших традициях настоящего английского кантри. Создан даже мягкий уголок для подоконника! Лишь серо-стальная техника все же кажется недостаточно идеальной для этого потрясающего интерьера.

​До: Хаотичная расстановка мебели

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

Кажется, что мебель просто выгрузили в комнате и отодвинули к стенам, чтобы создать проходы. Особенно неудачно стоит холодильник, слишком выпирая в центр комнаты.

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​После: Современная эргономика

Reforma de Cozinha - Florianópolis, Marina Turnes Arquitetura & Interiores Marina Turnes Arquitetura & Interiores Кухня в стиле модерн
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores

Marina Turnes Arquitetura & Interiores
Marina Turnes Arquitetura &amp; Interiores
Marina Turnes Arquitetura & Interiores

Удивительно, как по-разному можно использовать ту же самую площадь. Правильно расставив элементы меблировки, выбрав самые рациональные варианты с возможностью наложения функций, удается достичь впечатляющих результатов.

​До: Почти все уже вынесли

Cozinha para uma chef de cozinha, Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

Трудно ощущать себя успешным, живя в кухне с таким ремонтом. Так решили и ее новые владельцы.

​После: Модный микс материалов

Cozinha para uma chef de cozinha, Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores
Lucia Helena Bellini arquitetura e interiores

Секрет этой кухни в том, что за правой стеной находится зона постирочной со стиральной машиной и модулями для хранения.

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