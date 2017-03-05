До и после: Удивительные метаморфозы на кухне

Приближение весны активизирует нашу способность к переменам. Однажды в солнечный день в начале марта мы выбираемся из своего зимнего кокона и пристально оглядываем все вокруг. Просматриваем весеннюю одежду на предмет необходимых покупок. Рискуя простудиться, моем окна. А потом с ужасом обнаруживаем, что не все в нашем доме соответствует идеалу.

Первой под прицел попадает кухня. Может показаться, что дело в недостаточно чистых занавесках. Но после их стирки становится еще более очевидной истина – пора браться за ремонт. Вам в помощь – Книга Идей, в которой вас ждут кухни с новым ремонтом. Надеемся, вам хватит вдохновения на то, чтобы перейти к делу.