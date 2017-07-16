Дом-крепость за высоким забором

Удивительный проект дома в стиле кантри поражает гармоничным сочетанием камня и дерева, а также ультра-современным интерьерами. Здесь найдена та самая золотая середина, которая делает данный стиль практичным и удобным в эксплуатации. Внешне – это истинно брутальный кантри, а внутри мы нашли множество глянцевых поверхностей и комфортабельную открытую планировку.

Архитектурная студия ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY реализовала этот проект дома в стиле кантри под Варшавой, Польша, и очень гордится качественной проработкой всех деталей.

Общая площадь дома – 260 кв. метров, кубатура – 1020 куб. метров. Главный архитектор проекта Мария Фалькевич (Maria Falkiewicz) сделала так, чтобы загородная резиденция семьи была и современной, и по-деревенски атмосферной.