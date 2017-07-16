Дом-крепость за высоким забором

Удивительный проект дома в стиле кантри поражает гармоничным сочетанием камня и дерева, а также ультра-современным интерьерами. Здесь найдена та самая золотая середина, которая делает данный стиль практичным и удобным в эксплуатации. Внешне – это истинно брутальный кантри, а внутри мы нашли множество глянцевых поверхностей и комфортабельную открытую планировку.
Архитектурная студия ART-TU PRACOWNIA ARCHITEKTURY реализовала этот проект дома в стиле кантри под Варшавой, Польша, и очень гордится качественной проработкой всех деталей.
Общая площадь дома – 260 кв. метров, кубатура – 1020 куб. метров. Главный архитектор проекта Мария Фалькевич (Maria Falkiewicz) сделала так, чтобы загородная резиденция семьи была и современной, и по-деревенски атмосферной.
Отделка фасадов искусственным декоративным камнем явно пошла на пользу этому дому. Он выглядит, как сказочная иллюстрация к фильму. Дизайн балкончика и забора тоже повторяет это настроение – в нем есть капелька средневековья и любовь к природе.
Расположенный в коттеджном поселке возле соснового бора, он отлично вписался в ландшафт, благодаря использованию натуральных материалов в отделке.
Очень важно в таком проекте добавлять аутентичные детали (кованые светильники, красивые декоративные решетки для балконов), подбирать все окна, двери и другие элементы под нужную цветовую гамму. В данном случае она базируется на бледно-желтом цвете песчаника, темно-рыжем дереве и оранжевой черепице. Посмотрите, как удачно подшив кровли, ворота и другие элементы подходят друг к другу.
В ландшафтном дизайне архитектор решила ограничиться простыми решениями, но есть одно особенное место – арочная галерея в историческом стиле, с намеком на руины, который облагораживает сад потрясающим образом.
С этого ракурса мы уже видим зеленую террасу за березой, на которой потом будет стоять столовая группа, и еще одну зону для газонной площадки в виде нескольких арок с деревянным навесом. Такая деталь удивительно объединяет природу и постройку, они кажутся единым целым, а здание – старым, а не новым.
Руины как элемент дизайна используются во многих стилях архитектуры. Их можно найти в английском стиле (включая английский стиль в ландшафтном дизайне), в средиземноморском стиле, на тосканских виллах, на турецких летних кухнях и испанском патио. Руины, как правило, представляют собой каменные или кирпичные стены с арками, которые огораживают площадки для отдыха на свежем воздухе.
Здесь к подобным стенам был добавлен новенький деревянный навес с кованым светильником. Вместе эта композиция позволяет создать тень для нескольких комнат в доме и добавить удобное место для отдыха и игр детей в тени.
Вот так выглядит этот роскошный дом со стороны леса. В нем два этажа (второй – мансардный), потрясающее двусветное остекление в гостиной по центру и вообще очень привлекательный архитектурный облик.
Зайдя внутрь этого дома, мы понимаем, что современность здесь побеждает атмосферу кантри. Несмотря на обилие дерева и камня, главное, что используется в доме – это максимально практичные материалы (керамогранитный пол с глянцевой полированной поверхностью), современные окна и мебель.
Так выглядит лестница на второй этаж, в галерее которого мы видим подшивку кровли натуральным деревом и всю прелесть двусветных потолков. А за перегородкой возле гостиной расположился кабинет. С другой стороны от лестницы мы найдем кухню, наверху – четыре спальни и две ванные комнаты.
Потрясающие виды на сосновый бор из этой гостиной стоят самой высшей похвалы. Красота природы и целебный воздух, буквально заполняющие пространство внутри дома, помогают жить здесь на высоком уровне довольства жизнью. А дерево и камень играют не последнюю роль в создании нужной атмосферы в интерьере.
В мансарде мы найдем ультра-современные спальни с гардеробами и ванными комнатами, оформленные на стыке стилей модерн и кантри. Отделка керамогранитом с полировкой смотрится здесь лаконично и весьма элегантно.
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