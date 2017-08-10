​Проект необычного польского дома

Предельно лаконичный, нестандартный, асимметричный и модный. Проект этого дома понравится тем, кто максимально далек от классики и стандартных решений в проектировании и образе жизни.

Этот дом может быть очень практичным решением и для тех, кто имеет участок нестандартной формы, так как он отлично подойдет для двух типов участков (кроме обычных): очень маленького (4-6 соток) почти квадратного участка и для маленького участка, где длинная часть участка относится к улице, а не к боковой стороне.

Спроектированный архитектурной студией EWA PREJS из Катовице, Польша, этот дом является полностью эксклюзивным проектом, созданным для одной местной семьи. Тем не менее его все равно можно купить или заказать похожий.