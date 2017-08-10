​Проект необычного польского дома

Предельно лаконичный, нестандартный, асимметричный и модный. Проект этого дома понравится тем, кто максимально далек от классики и стандартных решений в проектировании и образе жизни.
Этот дом может быть очень практичным решением и для тех, кто имеет участок нестандартной формы, так как он отлично подойдет для двух типов участков (кроме обычных): очень маленького (4-6 соток) почти квадратного участка и для маленького участка, где длинная часть участка относится к улице, а не к боковой стороне.
Спроектированный архитектурной студией EWA PREJS из Катовице, Польша, этот дом является полностью эксклюзивным проектом, созданным для одной местной семьи. Тем не менее его все равно можно купить или заказать похожий.
В дизайне фасадов используется штукатурка двух цветов, что достаточно популярно для таких стран, как Польша или Германия. Правда, здесь зоны окраски распределены нестандартным образом – нижний этаж возле зоны гаража и возле выступа с гостиной частично серый, а белыми оказались все остальные части. Очень красиво контрастируют и с белой, и с серой штукатуркой черные рамы.
На этой стороне первый этаж тоже окрашен в серый, а не в белый. Изысканными деталями для окон в пол на втором этаже стали минималистичные поручни французских балконов. Красиво выглядит деревянная терраса из натуральной древесины, которая продолжается и в зоне отмостки. Плоская кровля отлично подойдет для любого климата (включая снежный!) и смотрится здесь очень современно.
Его оригинальность несомненно является плюсом для тех, кто не хочет, чтобы его дом был похож на дом соседа. Среди основных преимуществ мы хотим выделить наличие целых трех детских комнат при небольшой площади дома, благодаря которой он может быть построен практически на минимальный бюджет!
На первом этаже этого нестандартного дома мы нашли котельную с гаражом (заметьте, без прохода в дом, что более экологично), прихожую, туалетную комнату и основную зону – с гостиной-столовой и кухней в нише на планировке слева. Входная группа здесь достаточно компактная и объединена с лестничным холлом, где реализована идея двусветного освещения с очень большим окном.
Таким образом, если в других домах пространство коридора из прихожей в гостиную не используется, то здесь оно является частью открытой планировки и дает ощущение простора как в прихожей, так и в гостиной и даже на лестнице.
Ниша интересным образом используется для кухни. Здесь есть отдельное окно, и в целом кухня получилась очень уютной и автономной. Правда, в ней нет собственной столовой группы, эта часть выведена в гостиную.
В гостиной есть два окна – для зоны с мягкой мебелью и отдельно для столовой. Первое представлено блоком дверей-слайдеров с выходом на террасу.
На втором этаже мы нашли целых три детские спальни, главную спальню с балконом и ванную комнату расширенного формата. Детские имеют площадь от 11 до 16 кв. метров, ванная комната – около 14 кв. метров, главная спальня с гардеробом – около 18 кв. метров, балкон занимает еще около 10 кв. метров площади. В целом, дом идеально подойдет для семьи с тремя детьми и даже будет удобным и для семьи с четырьмя детьми, так как самая большая детская имеет площадь в 16 кв. метров.
Так может выглядеть спальня в этом доме, визуализацию мы взяли из другого проекта того же архитектора.
А так можно оформить ванную комнату.
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