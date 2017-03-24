10 модных польских проектов домов

Современная польская архитектура базируется в первую очередь на принципах практичности и рациональности. В новом мире, где панорамное остекление не вызывает неудобств даже в холодном климате, польские архитекторы стараются копировать лучшие детали из немецких и скандинавских проектов, делая их качественные адаптации для собственного климата.
То же самое можно сделать с немецкими и скандинавскими проектами для РФ – наш климат как раз находится посередине между этих двух климатических зон и примерно сопоставим с польским. Если вам кажется, что это не так, и панорамное остекление не подходит для Сибири и Ленинградской области, вам просто еще не довелось видеть 2- и 3-камерные, профессионально установленные стеклопакеты в действии.
Итак, давайте пройдемся по списку модных польских проектов, как по образам, от которых отталкивается большинство семей или проектировщиков. Какой образ подойдет вам?
Данный вариант идеален для Сибири и Ленинградской области, он компенсирует наличие крупных лесных массивов, тени и холодного климата. Он подойдет для большой семьи или для той, что хочет установить на участке бассейн с подогревом.
Еще один вариант, идеально подходящий для Ленинградской области, тоже копирует характерные признаки скандинавского дома, но на этот раз – в более сдержанной и компактной форме. Этот дом для тех, у кого бюджет поменьше.
Еще один вариант прямоугольной виллы (но на этот раз не с плоской, а с обычной кровлей и потрясающими интерьерами и планировкой) тоже отлично впишется в холодный или умеренный климат нашей страны.
По стилю слегка напоминающее стиль прерий, базирующийся на азиатской культуре, это одноэтажное бунгало отлично подойдет и для русских «прерий», простых и безлюдных. Данный дом спроектирован архитекторами из HomeKoncept.
Еще один интересный проект не только копирует скандинавский стиль, но еще и добавляет элементы футуристики в дизайн. Декоративные панели, мансардные окна и светильники-шары придают ему весьма необычную атмосферу.
В поисках дома для узкого участка, на котором особо не развернуться, мы советуем присмотреться к стилю модернизм, который выискивает любые уголки, чтобы сделать коттеджи компактными, удобными, современными и практичными.
Такие большие люксовые дома в стиле индастриал сейчас популярны в Южной Америке, на холмах и в горах, с видом на океаны. Этот проект подойдет и для реализации в России, возле любого типа водоемов – у моря, озера, реки.
Универсальный вариант абсолютно для любого города – проект двухуровневого дома с плоской кровлей, террасой и множеством дверей-слайдеров. Он будет отлично смотреться практически в любом коттеджном поселке!
В этом проекте к подобной же планировке был добавлен стиль прерий. Кровля слегка нависает над домом, добавлены декоративные деревянные панели, ставни на слайдерах, более четкие и линии и острые углы.
Последний вариант польского дома еще более универсален – три спальни наверху, кухня-гостиная – внизу, терраса и балкон, двусветная гостиная с окнами на потолке. Что еще нужно для старта новой жизни?
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