10 модных польских проектов домов

Современная польская архитектура базируется в первую очередь на принципах практичности и рациональности. В новом мире, где панорамное остекление не вызывает неудобств даже в холодном климате, польские архитекторы стараются копировать лучшие детали из немецких и скандинавских проектов, делая их качественные адаптации для собственного климата.

То же самое можно сделать с немецкими и скандинавскими проектами для РФ – наш климат как раз находится посередине между этих двух климатических зон и примерно сопоставим с польским. Если вам кажется, что это не так, и панорамное остекление не подходит для Сибири и Ленинградской области, вам просто еще не довелось видеть 2- и 3-камерные, профессионально установленные стеклопакеты в действии.

Итак, давайте пройдемся по списку модных польских проектов, как по образам, от которых отталкивается большинство семей или проектировщиков. Какой образ подойдет вам?