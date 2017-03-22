Традиционный польский дом

На сегодня мы приготовили для вас удивительный польский дом, полный очарования жизни на природе, в глубине леса. Участок, на котором он построен, может похвастаться 60-летними деревьями, удивительным экологичным расположением и ландшафтным дизайном, который лишь подчеркивает эту красоту.
Но кроме всего прочего нас поразило использование натуральных материалов в этом проекте. Сам дом вполне типичен, он построен из керамического блока и имеет газовое отопление. Но вот отделка – камень, дерево, удивительные сочетания и яркие контрасты – наверняка понравятся и вам!
Авторство данного проекта принадлежит студии JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE.
С этой стороны на дальнем плане мы видим основную часть дома с двусветной гостиной и просто потрясающим камином. Высота потолков здесь – более 6 метров, а белые диванчики смотрятся на фоне теплой коричневой гаммы очень дорого и стильно. В отделке дома был использован натуральный паркет для пола, а кровля изнутри обшита натуральным деревом.
Отделка цельным натуральным камнем (не декоративным и не искусственным) выглядит в этом проекте просто поразительно красиво. А все потому, что он отлично сочетается с древесиной, нежным песочным оттенком фасадов, деревянными окнами и особенным цветом подсветки – теплым, медовым желтым, который был использован как для наружного, так и для интерьерного освещения. Деревянные опоры, что вы видите на фотографии выше, являются основными держателями всей кровли, а не только части навеса над крыльцом. Данная технология отлично зарекомендовала себя в нескольких стилях архитектуры, включая фахверк.
Потрясающая идея для дождливой и солнечной погоды – продублированная беседка. Первая (та, что слева) не имеет стеклянных дверей или стен, а мангал встроен прямо в ее середине, что позволяет повару сидеть за столом с друзьями во время готовки, а не к ним спиной, как обычно бывает при обычной установке мангала. Правый домик рассчитан на более уютную обстановку с камином в стиле рустик. Здесь – отличное место для отдыха с друзьями, наедине с книгой, для крупного застолья зимой или осенью, а также в летнюю дождливую погоду. Данный комплекс дополнен мощением тротуарной плиткой на площади более 70 кв. метров. За беседками есть еще одно строение – два туалета и душевая, стены которых тоже оформлены натуральным камнем.
Посмотрите на шикарный формат остекления, темно-изумрудную кровлю и освещение на каждой из балок. Здесь явно поработал дизайнер, который всем сердцем любит стиль рустик и хочет подать его в наиболее атмосферной манере. Пышный зеленый газон отлично дополняет формат деревянной постройки.
Но настоящее произведение искусства – это беседка со встроенным по центру мангалом, который выглядит просто изумительно! Прямо из чана можно брать куриные крылышки или ножки, макая их в соус и закусывая печеной картошкой! Настоящее блаженство!
Мангал имеет несколько функций – три типа решетки, которые устанавливаются на разных уровнях, возможность запекания с углем, а также деревянную столешницу, идеально рассчитанную профессионалом для того, чтобы вся постройка была пожаробезопасной. За летним домиком вы можете слева найти раковину, позволяющую быстро помыть руки или овощи.
На въезде – маленький домик охранника, где стоит диван, рабочее место, телевизор и холодильник. В домике есть отопление и Интернет. Забор выполнен из дерева и блоков, отделка – деревом и камнем. На террасе мы нашли тротуарную плитку квадратного формата, красиво уложенную с большими зазорами, что придает ей рустикальное настроение.
Идея панорамного остекления реализована сразу в нескольких комнатах дома – столовой, кухне, гостиной, кабинете и даже спальнях. Сам дом частично копирует американские дома в стиле рустик (log cabin), частично – стиль прерий, позволяющий сделать постройку более лаконичной.
С этой стороны мы видим гостиную со вторым светом, изысканно оформленную с помощью люксовой мебели и множества источников света. Терраса при ней тоже имеет мощение тротуарной плиткой и размер около 45 кв. метров.
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