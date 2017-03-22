Традиционный польский дом

На сегодня мы приготовили для вас удивительный польский дом, полный очарования жизни на природе, в глубине леса. Участок, на котором он построен, может похвастаться 60-летними деревьями, удивительным экологичным расположением и ландшафтным дизайном, который лишь подчеркивает эту красоту.

Но кроме всего прочего нас поразило использование натуральных материалов в этом проекте. Сам дом вполне типичен, он построен из керамического блока и имеет газовое отопление. Но вот отделка – камень, дерево, удивительные сочетания и яркие контрасты – наверняка понравятся и вам!

Авторство данного проекта принадлежит студии JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE.