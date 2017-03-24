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10 идей для надворных построек

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
"STODOŁA", SAFRANOW SAFRANOW Бассейны в эклектичном стиле
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Мечтая, чтобы поскорее наступила весна, постоянно думаешь и о том, сколько на самом деле предстоит работы. И не важно, есть ли у тебя домик в деревне с полгектаром земли, дачка, почти полностью засаженная роскошным газоном, или пара комнатных растений, которые ждут всего лишь весеннего выноса на балкон.

Подумайте сегодня вместе с нами о том, в чем нуждается ваш загородный дом. И даже если вы соорудили удобную террасу в прошлом году, а качели купили со скидкой еще осенью, думаем, наша новая Книга Идей подарит вам парочку вариантов, которым будете рады вы, ваши близкие или ваши питомцы. Ведь именно для всех них мы и делаем этот мир, этот город, этот дом и этот сад самым лучшим местом на земле.

​Беседка для сада

Ogród leśny wkomponowany w stare dęby, JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE

JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Беседка – самый востребованный вариант для участка при загородном доме. Вы можете запроектировать ее для барбекю или утренней йоги, столовой группы или патио с диванчиками. Главное – крыша, стены – по желанию.

​Терраса любого размера

Domo Dom, ARCHITEKT.LEMANSKI ARCHITEKT.LEMANSKI Дома в стиле минимализм
ARCHITEKT.LEMANSKI

ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI
ARCHITEKT.LEMANSKI

Если при строительстве дома вы не учли этот важный элемент, то мы вам даже немного завидуем. Вам еще только предстоит узнать, как удобна чистенькая площадка перед самым домом. Особенно с выходом через стеклянные двери прямо из спальни или гостиной.

​Эффектный бельведер

Domy , Pracownia Architektoniczna Marka Przepiórki Pracownia Architektoniczna Marka Przepiórki Балкон и терраса в классическом стиле
Pracownia Architektoniczna Marka Przepiórki

Pracownia Architektoniczna Marka Przepiórki
Pracownia Architektoniczna Marka Przepiórki
Pracownia Architektoniczna Marka Przepiórki

Нет, это не просто беседка! Это беседка, установленная так, чтобы захватывать самые лучшие виды на вашем участке. Это место, где главное – эстетичная картинка, все остальное (диванчики и кресла, мокачино и круассаны) – лишь приятные дополнения.

​Бассейн рядом с домом

"STODOŁA", SAFRANOW SAFRANOW Бассейны в эклектичном стиле
SAFRANOW

SAFRANOW
SAFRANOW
SAFRANOW

Вы можете построить совсем маленький, чтобы там могли плавать ваши дети или подросший котенок турецкого вана. Или замахнуться на вариант как на фото – с подогревом и стеклянными стенами, чтобы следующий Новый Год встретить не только с семьей, но и с жемчужно-розовым надувным фламинго огромных размеров, плавающим в вашем собственном бассейне, а не где-то там за горизонтом.

​Качели под навесом

Casa de Inverno, Kauer Arquitetura e Design Kauer Arquitetura e Design Сад в рустикальном стиле
Kauer Arquitetura e Design

Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design
Kauer Arquitetura e Design

Не всем по душе стандартные металлические конструкции с полосатыми тентами. Для того, чтобы получить такой вариант для вашего сада, вам придется серьезно подойти к выбору специалистов. Но каков результат!

​Детский городок

Condomínio - Aquarius - S. J. dos Campos, Felipe Mascarenhas Paisagismo Felipe Mascarenhas Paisagismo Сад в стиле модерн
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo
Felipe Mascarenhas Paisagismo

Пока растут ваши дети, вы можете стать настоящим специалистом по детским развлечениям. Можно пойти по линии наименьшего сопротивления и купить готовый городок, благо фирм, занимающихся этим, достаточно уже во всех регионах нашей страны. Если заказать без сборки, можно обеспечить несколько достаточно активных выходных.

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Обратитесь к нам!

​Печь-барбекю

Ogród leśny wkomponowany w stare dęby, JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE

JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE
JM STUDIO ARCHITEKTONICZNE

Это вам не сборный мангал из супермаркета. Роскошь и удобство такой конструкции позволит вам насладиться и процессом, и результатом в кругу друзей или семьи.

​Перголы над дорожкой

homify Сад в стиле минимализм Бамбук
homify

homify
homify
homify

Пока посаженные у столбов лианные не увили вашу перголу, тень над дорожкой можно обеспечить и более простыми средствами.

​Рустикальная красота во дворе

homify Сад Беседки и теплицы
homify

homify
homify
homify

Тщательно продумав проект по благоустройству участка и правильно сгруппировав зоны, можно получить гораздо больше, чем вы можете себе представить. Больше таких интересных идей для сада можно найти в портфолио студии Conely.

​Программа-минимум – подвесной гамак

Private Wellness Oasen: CrazyChair Hängesessel, CrazyChair Hängematten CrazyChair Hängematten Садовые сараи
CrazyChair Hängematten

CrazyChair Hängematten
CrazyChair Hängematten
CrazyChair Hängematten

А если в этом году у вас нет ни сил, ни времени, ни особых средств, просто купите подвесной гамак, наслаждайтесь тем, чего достигли, и мечтайте о новых свершениях.

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