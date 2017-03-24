10 идей для надворных построек

Мечтая, чтобы поскорее наступила весна, постоянно думаешь и о том, сколько на самом деле предстоит работы. И не важно, есть ли у тебя домик в деревне с полгектаром земли, дачка, почти полностью засаженная роскошным газоном, или пара комнатных растений, которые ждут всего лишь весеннего выноса на балкон.

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