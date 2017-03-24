10 идей для надворных построек

Мечтая, чтобы поскорее наступила весна, постоянно думаешь и о том, сколько на самом деле предстоит работы. И не важно, есть ли у тебя домик в деревне с полгектаром земли, дачка, почти полностью засаженная роскошным газоном, или пара комнатных растений, которые ждут всего лишь весеннего выноса на балкон.
Подумайте сегодня вместе с нами о том, в чем нуждается ваш загородный дом. И даже если вы соорудили удобную террасу в прошлом году, а качели купили со скидкой еще осенью, думаем, наша новая Книга Идей подарит вам парочку вариантов, которым будете рады вы, ваши близкие или ваши питомцы. Ведь именно для всех них мы и делаем этот мир, этот город, этот дом и этот сад самым лучшим местом на земле.
Беседка – самый востребованный вариант для участка при загородном доме. Вы можете запроектировать ее для барбекю или утренней йоги, столовой группы или патио с диванчиками. Главное – крыша, стены – по желанию.
Если при строительстве дома вы не учли этот важный элемент, то мы вам даже немного завидуем. Вам еще только предстоит узнать, как удобна чистенькая площадка перед самым домом. Особенно с выходом через стеклянные двери прямо из спальни или гостиной.
Нет, это не просто беседка! Это беседка, установленная так, чтобы захватывать самые лучшие виды на вашем участке. Это место, где главное – эстетичная картинка, все остальное (диванчики и кресла, мокачино и круассаны) – лишь приятные дополнения.
Вы можете построить совсем маленький, чтобы там могли плавать ваши дети или подросший котенок турецкого вана. Или замахнуться на вариант как на фото – с подогревом и стеклянными стенами, чтобы следующий Новый Год встретить не только с семьей, но и с жемчужно-розовым надувным фламинго огромных размеров, плавающим в вашем собственном бассейне, а не где-то там за горизонтом.
Не всем по душе стандартные металлические конструкции с полосатыми тентами. Для того, чтобы получить такой вариант для вашего сада, вам придется серьезно подойти к выбору специалистов. Но каков результат!
Пока растут ваши дети, вы можете стать настоящим специалистом по детским развлечениям. Можно пойти по линии наименьшего сопротивления и купить готовый городок, благо фирм, занимающихся этим, достаточно уже во всех регионах нашей страны. Если заказать без сборки, можно обеспечить несколько достаточно активных выходных.
Это вам не сборный мангал из супермаркета. Роскошь и удобство такой конструкции позволит вам насладиться и процессом, и результатом в кругу друзей или семьи.
Пока посаженные у столбов лианные не увили вашу перголу, тень над дорожкой можно обеспечить и более простыми средствами.
Тщательно продумав проект по благоустройству участка и правильно сгруппировав зоны, можно получить гораздо больше, чем вы можете себе представить. Больше таких интересных идей для сада можно найти в портфолио студии Conely.
А если в этом году у вас нет ни сил, ни времени, ни особых средств, просто купите подвесной гамак, наслаждайтесь тем, чего достигли, и мечтайте о новых свершениях.
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