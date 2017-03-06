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Как рассчитать стоимость строительства дома

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
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Сегодня мы знакомим вас с новыми проектами от профессионалов польского homify, которые совсем недавно пополнили нашу коллекцию проектов домов. Многие из них выполнены в стиле модерн, который уже хорошо вам знаком.

А мы пока напоминаем, что посчитать стоимость строительства любого дома (самостоятельно или с учетом наемной рабочей силы) можно по простой схеме:

стоимость строительства дома 140 кв. метров (мансардного!) самостоятельно – около 2,5 млн рублей (из блоков), включая легкую отделку и отделочные работы;

– стоимость строительства дома 140 кв. метров (мансардного!) с учетом работы строителей – 3,5 млн рублей (из блоков), включая легкую отделку и отделочные работы.

​Как рассчитать стоимость одноэтажного дома

DOMY - zdjęcia z realizacji, ILLUMISTUDIO ILLUMISTUDIO Дома в стиле минимализм
ILLUMISTUDIO

ILLUMISTUDIO
ILLUMISTUDIO
ILLUMISTUDIO

Одноэтажные дома дороже, чем мансардные. Так, 140-метровый мансардный дом будет стоить примерно как 110-метровый одноэтажный. Считайте по списку в начале статьи.Так, дом на фотографии выше, можно реализовать примерно за 3 млн рублей (самостоятельно, с данным остеклением) и за 4 млн рублей (с помощью строителей).

​Сколько стоит отделка фасадов

DOM ZE SŁOMY, KOZIEJ ARCHITEKCI KOZIEJ ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
KOZIEJ ARCHITEKCI

KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI

Отделка фасадов может стать просто огромной частью вашего бюджета. Мы советуем не спешить вкладывать в нее большие деньги, ограничиться штукатуркой, пожить так пару лет, а если захотите, позже добавите камня или дерева. Отделка фасадов камнем (самым дешевым декоративным) дома в формате 10 на 10 в два этажа стоит более 400 тысяч рублей, включая работу строителей (по цене декоративного камня 800 рублей за кв. метр, что найти сложно). Отделка деревом может выйти еще дороже.

​Сколько стоит панорамное остекление

DOM CZARNO-BIAŁY, KOZIEJ ARCHITEKCI KOZIEJ ARCHITEKCI Дома в стиле модерн Дерево
KOZIEJ ARCHITEKCI

KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI
KOZIEJ ARCHITEKCI

Стоимость крупного блока джамбо-остекления для гостиной – 60 тысяч рублей, размером 6 кв. метров, 2 на 3 метра (вместо двух обычных окон по 10 тысяч рублей). Стоимость огромного блока для двух стен – около 150 тысяч рублей, 15 кв. метров, высота 3 метра, ширина 5 метров.

Стоимость люксовых дверей-слайдеров ФГК6 600 в среднем формате – 150 тысяч рублей (10 кв. метров, 2 высота, 4-5 ширина ), в шикарном – 300 тысяч рублей (20 кв. метров, 3 высота, 5-6 ширина). Не забудьте вычесть из сметы стоимость окон, которые по проекту были заложены в стоимость дома, озвученную выше.

​Сколько стоит забор и ландшафтный дизайн

dom pod Gdańskiem, PRACOWNIA 111 PRACOWNIA 111 Дома в стиле минимализм
PRACOWNIA 111

PRACOWNIA 111
PRACOWNIA 111
PRACOWNIA 111

Общая стоимость люксового проекта может доходить до 1 млн рублей с коваными воротами и забором, навесами для автомобилей, дорогой тротуарной плиткой с узорами и т.п. Средняя же стоимость ландшафтного проекта для коттеджа и забора – около 400 тысяч рублей.

​Сколько стоит терраса

Dom Czarna Kostka, Kameleonlab. Kameleonlab.
Kameleonlab.

Kameleonlab.
Kameleonlab.
Kameleonlab.

Террасы из термодерева стоят около 1000-2000 рублей за материал и еще 1000 рублей за монтаж. То есть терраса, как на фотографии выше, будет стоить в целом 120 или 180 тысяч рублей (площадь – 60 кв. метров). Терраса обычного формата (30 метров) – в два раза дешевле, около 70 тысяч рублей.

​Сколько стоит бассейн

Dom w Bydgoszczy , AAYE Architekci AAYE Architekci Дома в стиле модерн
AAYE Architekci

AAYE Architekci
AAYE Architekci
AAYE Architekci

Каркасный бассейн, оформленный террасой и вкопанный в землю, по системе «под ключ» может стоить от 300 тысяч рублей (диаметр чаши – около 3-4 метров) и примерно 600 тысяч рублей размером побольше (диаметр чаши – 6 метров). Стоимость бетонного бассейна примерно такого же формата будет уже 0,8 и 1,6 млн рублей.

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​Сколько стоит модное стеклянное ограждение (балконы, террасы)

Dom w Olimpinie, koło Bydgoszczy, AAYE Architekci AAYE Architekci Дома в стиле модерн
AAYE Architekci

AAYE Architekci
AAYE Architekci
AAYE Architekci

В стиле модерн со вставками из нержавеющей стали – около 7 тысяч рублей за погонный метр, в стиле минимализм – 21 тысячу рублей за погонный метр, в люксовом стиле – около 30 тысяч рублей за погонный метр. На фотографии выше показан люксовый вариант без граней.

​Сколько стоят мансардные окна

Katrina G2 - dom, który kradnie serca miłośnikom nowoczesności , Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Мансардные окна обычного типа стоят – маленькие от 8 тысяч рублей, большие от 25 тысяч рублей за штуку.

​Как посчитать, сколько стоит дорогой проект дома

LEN HOUSE, BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI Дома в стиле модерн
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI
BECZAK / BECZAK / ARCHITEKCI

Берем стоимость дома 140 метров с работой строителей, умножаем на 3, так как такой дом в 3 раза больше, а точнее на 4, так как здесь не мансардный этаж и строительство ведется по монолитной технологии. Плюс добавляем примерную смету на остекление, добавляем около 1 млн рублей на тот формат, что показан на фотографии выше. Итого, получаем 3,5 млн рублей умножено на 4, плюс 1 млн рублей, минимум – 11 млн рублей за дом примерно в 450 кв. метров (по факту – 350 жилого пространства, 50 гаража и 50 второго света). Если сделать потолки повыше, получше отделку, ландшафтный дизайн и проект, будет уже около 16 млн рублей.

​А что самое дешевое для семьи?

Projekt Witek - mały dom, wielkie wrażenie!, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Pracownia Projektowa ARCHIPELAG Дома в стиле модерн
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG
Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Дешевле всего маленький домик 80 метров, с мансардой, без гаража. Такой дом можно построить примерно за 1,2 млн рублей самостоятельно или за 2 млн рублей с учетом работы строителей. Наверху две средних (по 12 метров) или три маленьких (по 9 метров) спальни.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

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