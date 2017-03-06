Как рассчитать стоимость строительства дома

Сегодня мы знакомим вас с новыми проектами от профессионалов польского homify, которые совсем недавно пополнили нашу коллекцию проектов домов. Многие из них выполнены в стиле модерн, который уже хорошо вам знаком.
А мы пока напоминаем, что посчитать стоимость строительства любого дома (самостоятельно или с учетом наемной рабочей силы) можно по простой схеме:
– стоимость строительства дома 140 кв. метров (мансардного!) самостоятельно – около 2,5 млн рублей (из блоков), включая легкую отделку и отделочные работы;
– стоимость строительства дома 140 кв. метров (мансардного!) с учетом работы строителей – 3,5 млн рублей (из блоков), включая легкую отделку и отделочные работы.
Одноэтажные дома дороже, чем мансардные. Так, 140-метровый мансардный дом будет стоить примерно как 110-метровый одноэтажный. Считайте по списку в начале статьи.Так, дом на фотографии выше, можно реализовать примерно за 3 млн рублей (самостоятельно, с данным остеклением) и за 4 млн рублей (с помощью строителей).
Отделка фасадов может стать просто огромной частью вашего бюджета. Мы советуем не спешить вкладывать в нее большие деньги, ограничиться штукатуркой, пожить так пару лет, а если захотите, позже добавите камня или дерева. Отделка фасадов камнем (самым дешевым декоративным) дома в формате 10 на 10 в два этажа стоит более 400 тысяч рублей, включая работу строителей (по цене декоративного камня 800 рублей за кв. метр, что найти сложно). Отделка деревом может выйти еще дороже.
Стоимость крупного блока джамбо-остекления для гостиной – 60 тысяч рублей, размером 6 кв. метров, 2 на 3 метра (вместо двух обычных окон по 10 тысяч рублей). Стоимость огромного блока для двух стен – около 150 тысяч рублей, 15 кв. метров, высота 3 метра, ширина 5 метров.
Стоимость люксовых дверей-слайдеров ФГК6 600 в среднем формате – 150 тысяч рублей (10 кв. метров, 2 высота, 4-5 ширина ), в шикарном – 300 тысяч рублей (20 кв. метров, 3 высота, 5-6 ширина). Не забудьте вычесть из сметы стоимость окон, которые по проекту были заложены в стоимость дома, озвученную выше.
Общая стоимость люксового проекта может доходить до 1 млн рублей с коваными воротами и забором, навесами для автомобилей, дорогой тротуарной плиткой с узорами и т.п. Средняя же стоимость ландшафтного проекта для коттеджа и забора – около 400 тысяч рублей.
Террасы из термодерева стоят около 1000-2000 рублей за материал и еще 1000 рублей за монтаж. То есть терраса, как на фотографии выше, будет стоить в целом 120 или 180 тысяч рублей (площадь – 60 кв. метров). Терраса обычного формата (30 метров) – в два раза дешевле, около 70 тысяч рублей.
Каркасный бассейн, оформленный террасой и вкопанный в землю, по системе «под ключ» может стоить от 300 тысяч рублей (диаметр чаши – около 3-4 метров) и примерно 600 тысяч рублей размером побольше (диаметр чаши – 6 метров). Стоимость бетонного бассейна примерно такого же формата будет уже 0,8 и 1,6 млн рублей.
В стиле модерн со вставками из нержавеющей стали – около 7 тысяч рублей за погонный метр, в стиле минимализм – 21 тысячу рублей за погонный метр, в люксовом стиле – около 30 тысяч рублей за погонный метр. На фотографии выше показан люксовый вариант без граней.
Мансардные окна обычного типа стоят – маленькие от 8 тысяч рублей, большие от 25 тысяч рублей за штуку.
Берем стоимость дома 140 метров с работой строителей, умножаем на 3, так как такой дом в 3 раза больше, а точнее на 4, так как здесь не мансардный этаж и строительство ведется по монолитной технологии. Плюс добавляем примерную смету на остекление, добавляем около 1 млн рублей на тот формат, что показан на фотографии выше. Итого, получаем 3,5 млн рублей умножено на 4, плюс 1 млн рублей, минимум – 11 млн рублей за дом примерно в 450 кв. метров (по факту – 350 жилого пространства, 50 гаража и 50 второго света). Если сделать потолки повыше, получше отделку, ландшафтный дизайн и проект, будет уже около 16 млн рублей.
Дешевле всего маленький домик 80 метров, с мансардой, без гаража. Такой дом можно построить примерно за 1,2 млн рублей самостоятельно или за 2 млн рублей с учетом работы строителей. Наверху две средних (по 12 метров) или три маленьких (по 9 метров) спальни.
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