Как рассчитать стоимость строительства дома

Сегодня мы знакомим вас с новыми проектами от профессионалов польского homify, которые совсем недавно пополнили нашу коллекцию проектов домов. Многие из них выполнены в стиле модерн, который уже хорошо вам знаком.

А мы пока напоминаем, что посчитать стоимость строительства любого дома (самостоятельно или с учетом наемной рабочей силы) можно по простой схеме:

– стоимость строительства дома 140 кв. метров (мансардного!) самостоятельно – около 2,5 млн рублей (из блоков), включая легкую отделку и отделочные работы;

– стоимость строительства дома 140 кв. метров (мансардного!) с учетом работы строителей – 3,5 млн рублей (из блоков), включая легкую отделку и отделочные работы.