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Добротный деревянный дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
dom nad jeziorem, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
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Данный дом построен частично из керамических блоков, частично из дерева. Он имеет аутентичный дизайн фасадов, который возвращает нас к традициям старославянского зодчества, и является загородным домом-дачей для большой семьи.

Общая площадь трехуровневого дома – более 300 кв. метров. Стоимость его реализации – более 7 млн рублей при легкой отделке, с инженерией и отоплением. Большую часть суммы забрали на себя подвал и сауна, деревянная отделка фасадов и интерьеров, шикарная конструкция кровли.

Архитектурная студия OPS ARCHITEKT MACIEJ OLCZAK спроектировала этот дом под Варшавой в лучших традициях стиля кантри. Достаточно бюджетный проект выглядит очень достойно для всех любителей данного стиля.

​Эволюция славянского стиля

dom nad jeziorem, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Если взять самый простой домик в польской или русской деревне, мы найдем здесь пятистенок с печью, маленькие окна, обычную крышу с шифером. Этот дом – эволюция данного стиля, он постарался выразить как любовь к традициям, так и современный подход. Дом расположен примерно в часе езды от Варшавы, на пригорке возле большой реки и имеет панорамные виды на долину. 

​Трехуровневый формат

dom nad jeziorem, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Дом изначально строился для для круглогодичного проживания старшего поколения, у младшего есть квартира в городе. Здесь владельцы хотели выразить свое уважение к традициям, атмосфере домашнего очага, дать детям настоящее родовое гнездо за городом. Трехуровневый формат объясняется наличием на цоколе гаража и котельной, бассейна и сауны, кладовых и гардеробных. Остальные два этажа имеют стандартный расклад по планировке: наверху – спальни, внизу – кухня, столовая, гостиная и огромная веранда.

​Инновации

dom nad jeziorem, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Несмотря на то, что дом выглядит очень традиционным, в нем все-таки есть окна в пол, панорамное остекление и современная отделка ванных комнат, а сам он является энергоэффективным и подходит для реализации даже в суровом климате.

​Отделка фасадов

dom nad jeziorem, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Отделка фасадов выполнена столичным мастерами, которые имеют опыт в оформлении аутентичных кафе и ресторанов в городе в подобном стиле. Получилось, что дом объединяет в себе плюсы настоящего и атмосферу прошлого.

​Камень, глина и дерево…

dom nad jeziorem, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

… – три основных материала, использованных в строительстве. Из глины выполнены кирпичи и керамические блоки, камень и дерево использовали для оформления.

​Плюсы и минусы такого дома

dom nad jeziorem, OPS Architekt Maciej Olczak OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak
OPS Architekt Maciej Olczak

Среди основных минусов – высокая стоимость, сложность работ (нужно находить профессионалов с опытом в данном стиле). Среди плюсов – большие площади, традиционная веранда, огромный подвал для всего, что нужно, ощущение родового гнезда для всех поколений семьи. При большом бюджете многие выбирают именно такой дом, а не современный в стиле модерн или минимализм. В доме в стиле модерн есть, конечно же, и многие другие плюсы, но в них время течет так же быстро, как в реальности, а здесь – будто порхает в медленном вальсе.

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