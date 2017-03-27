Добротный деревянный дом

Данный дом построен частично из керамических блоков, частично из дерева. Он имеет аутентичный дизайн фасадов, который возвращает нас к традициям старославянского зодчества, и является загородным домом-дачей для большой семьи.

Общая площадь трехуровневого дома – более 300 кв. метров. Стоимость его реализации – более 7 млн рублей при легкой отделке, с инженерией и отоплением. Большую часть суммы забрали на себя подвал и сауна, деревянная отделка фасадов и интерьеров, шикарная конструкция кровли.

Архитектурная студия OPS ARCHITEKT MACIEJ OLCZAK спроектировала этот дом под Варшавой в лучших традициях стиля кантри. Достаточно бюджетный проект выглядит очень достойно для всех любителей данного стиля.