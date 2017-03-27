Добротный деревянный дом

Данный дом построен частично из керамических блоков, частично из дерева. Он имеет аутентичный дизайн фасадов, который возвращает нас к традициям старославянского зодчества, и является загородным домом-дачей для большой семьи.
Общая площадь трехуровневого дома – более 300 кв. метров. Стоимость его реализации – более 7 млн рублей при легкой отделке, с инженерией и отоплением. Большую часть суммы забрали на себя подвал и сауна, деревянная отделка фасадов и интерьеров, шикарная конструкция кровли.
Архитектурная студия OPS ARCHITEKT MACIEJ OLCZAK спроектировала этот дом под Варшавой в лучших традициях стиля кантри. Достаточно бюджетный проект выглядит очень достойно для всех любителей данного стиля.
Если взять самый простой домик в польской или русской деревне, мы найдем здесь пятистенок с печью, маленькие окна, обычную крышу с шифером. Этот дом – эволюция данного стиля, он постарался выразить как любовь к традициям, так и современный подход. Дом расположен примерно в часе езды от Варшавы, на пригорке возле большой реки и имеет панорамные виды на долину.
Дом изначально строился для для круглогодичного проживания старшего поколения, у младшего есть квартира в городе. Здесь владельцы хотели выразить свое уважение к традициям, атмосфере домашнего очага, дать детям настоящее родовое гнездо за городом. Трехуровневый формат объясняется наличием на цоколе гаража и котельной, бассейна и сауны, кладовых и гардеробных. Остальные два этажа имеют стандартный расклад по планировке: наверху – спальни, внизу – кухня, столовая, гостиная и огромная веранда.
Несмотря на то, что дом выглядит очень традиционным, в нем все-таки есть окна в пол, панорамное остекление и современная отделка ванных комнат, а сам он является энергоэффективным и подходит для реализации даже в суровом климате.
Отделка фасадов выполнена столичным мастерами, которые имеют опыт в оформлении аутентичных кафе и ресторанов в городе в подобном стиле. Получилось, что дом объединяет в себе плюсы настоящего и атмосферу прошлого.
… – три основных материала, использованных в строительстве. Из глины выполнены кирпичи и керамические блоки, камень и дерево использовали для оформления.
Среди основных минусов – высокая стоимость, сложность работ (нужно находить профессионалов с опытом в данном стиле). Среди плюсов – большие площади, традиционная веранда, огромный подвал для всего, что нужно, ощущение родового гнезда для всех поколений семьи. При большом бюджете многие выбирают именно такой дом, а не современный в стиле модерн или минимализм. В доме в стиле модерн есть, конечно же, и многие другие плюсы, но в них время течет так же быстро, как в реальности, а здесь – будто порхает в медленном вальсе.
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