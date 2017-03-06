​Дом-мечта: 1,5 млн рублей для самостоятельной стройки

Этот дом современный, простой, легкий в строительстве, имеющий достаточно стандартный проект. Но при этом – с отличными дополнениями. Среди последних – террасы с высокой клумбой и навесом, окна в пол (на мансарде) и с французскими балконами, а также хорошо продуманная система хранения по всему дому, встроенная в стены.

Общая площадь дома – 140 кв. метров, в нем пять спален и две ванные комнаты (по одной на этаже). Его спроектировал архитектор Себастьян Олчевски (Sebastian Olszewski) с особым вниманием к интересным деталям. Сам дом построен из керамического блока, на ленточном фундаменте, с железобетонными перекрытиями. Отопление газовое на котле с «теплым полом». Такой дом отлично подойдет для семьи в 5-6 человек, а для семьи из 3-4 человек будет настоящим особняком!