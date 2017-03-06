​Дом-мечта: 1,5 млн рублей для самостоятельной стройки

Этот дом современный, простой, легкий в строительстве, имеющий достаточно стандартный проект. Но при этом – с отличными дополнениями. Среди последних – террасы с высокой клумбой и навесом, окна в пол (на мансарде) и с французскими балконами, а также хорошо продуманная система хранения по всему дому, встроенная в стены.
Общая площадь дома – 140 кв. метров, в нем пять спален и две ванные комнаты (по одной на этаже). Его спроектировал архитектор Себастьян Олчевски (Sebastian Olszewski) с особым вниманием к интересным деталям. Сам дом построен из керамического блока, на ленточном фундаменте, с железобетонными перекрытиями. Отопление газовое на котле с «теплым полом». Такой дом отлично подойдет для семьи в 5-6 человек, а для семьи из 3-4 человек будет настоящим особняком!
Стоимость материалов для реализации этого дома – 1,5 млн рублей. Если вы добавите к ней работы по фундаменту и установке кровли, а кладку возьмете на себя, то вы получите стоимость в 1,7-1,8 млн рублей (для полу-самостоятельной стройки) и стандартные 1,5 млн рублей (для полностью самостоятельной стройки). В данном случае мы говорим о доме «под отделку». Если вы хотите построить такой дом самостоятельно и также положить ламинат, поклеить обои, то стоимость дома будет увеличена до 2,5 млн рублей (для самостоятельной стройки) и до 2,7 млн рублей (для полу-самостоятельной стройки). Стоимость такого дома «под ключ» со стандартной отделкой и работой строителей будет уже 3,5 млн рублей.
Несколько дополнительных характеристик дома: энергоэффективность – EP:60.92 kWh/(m²год), площадь застройки – 190 кв. метров, высота дома – 8,79 метров в высшей точке, кубатура – 694 куб. метра (для примерного расчета количества блоков). Минимальные размеры участка для стройки – 19,45 на 17,95 (по польским законам).
Для отделки фасадов использовалась штукатурка, для мощения площадки – тротуарная плитка «брусчатка», для кровли – оцинкованный лист. У балконов есть стеклянные перила, их стоимость – от 8 тысяч рублей за погонный метр (стекло+ каркас+установка).
Встроенные системы хранения есть в прихожей, кладовой, на лестнице, а также в топочной (стеллаж для хозяйственных нужд). Кроме того, в маленькой спальне стоит большой шкаф-купе, а на кухне – умная система с модулями для хранения.
Возле гостиной есть терраса, выйти на которую можно через распашные двери в пол. Кухня небольшого размера (но с кладовой) имеет площадь в 11 кв. метров без учета зоны столовой, со столовой – уже около 18 кв. метров.
На втором этаже встроенные системы хранения есть в большой детской, главной спальне (в двух местах) и в коридоре. У двух других комнат есть шкафы-купе. В ванной комнате мы нашли двойную раковину и ванную, расположенную прямо под окном, чтобы можно было смотреть на небо или ночные звезды.
Примерно так можно оформить в интерьерах дизайн кухни-гостиной в этом доме с похожей планировкой. Данный интерьер взят из другого проекта дома той же фирмы.
А так можно оформить большую детскую с системами хранения под скатом кровли.
Так может выглядеть ванная комната в реализации данного проекта. Стоимость дома с отделкой такого типа и мебелью возрастает до 5 млн рублей, включая всю мебель, технику и работу строителей.
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