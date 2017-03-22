​Энергоэффективный дом с подвалом: 260 метров, смета на 1,9 млн!

Давайте посмотрим, как с задачей постройки самого практичного проекта мансардного дома для холодного климата справились профессионалы из BIURO PROJEKTOWE MTM STYL. Проект дома называется «Гвоздик» из-за очень резкого ската кровли (45 градусов).

3,1 млн рублей – это стоимость материалов для данного 160-метрового дома с эркером, гаражом, широким крыльцом, террасой при гостиной. Стоимость реализации такого дома с помощью бригады – уже 4,5 млн рублей. Возникает вопрос, почему этот дом примерно на 1-1,2 млн рублей дороже аналогичных по площади от популярных польских фирм? Ответов несколько.

Среди увеличивающих цену вещей – встроенное инфракрасное утепление для пола на балконе (от снега), очень высокая мансарда и площадь кровли, а также энергоэффективный формат! Данный дом расходует всего лишь 19.79 kWh/(m²год), тогда как обычные русские коттеджи, построенные самостоятельно, примерно в 5-6 больше, то есть стоимость на их отопление в 5-6 раз выше. Кроме того, цену дома увеличивает наличие полноценного подвала со следующими помещениями: котельная (14 метров), две кладовые (по 13 кв. метров), гостиная (30 кв. метров), тренажерный зал (20 кв. метров). В одном из помещений легко можно поставить сауну и душевую.