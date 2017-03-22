​Энергоэффективный дом с подвалом: 260 метров, смета на 1,9 млн!

Именно такой проект дома у многих сейчас на уме – простой, комфортабельный, с дополнительным эркером, хорошим крыльцом, панорамным блоком остекления в гостиной. Но в целом – максимально дешевый, созданный для маленького бюджета.
Цена в 1,9 млн рублей соответствует цене материалов на дом без отделки. Архитекторы же рекомендуют бюджет в 4,5 млн рублей, чтобы отделка и ее качество, фасады и ландшафтный проект были выполнены на должном уровне.
Давайте посмотрим, как с задачей постройки самого практичного проекта мансардного дома для холодного климата справились профессионалы из BIURO PROJEKTOWE MTM STYL. Проект дома называется «Гвоздик» из-за очень резкого ската кровли (45 градусов).
3,1 млн рублей – это стоимость материалов для данного 160-метрового дома с эркером, гаражом, широким крыльцом, террасой при гостиной. Стоимость реализации такого дома с помощью бригады – уже 4,5 млн рублей. Возникает вопрос, почему этот дом примерно на 1-1,2 млн рублей дороже аналогичных по площади от популярных польских фирм? Ответов несколько.
Среди увеличивающих цену вещей – встроенное инфракрасное утепление для пола на балконе (от снега), очень высокая мансарда и площадь кровли, а также энергоэффективный формат! Данный дом расходует всего лишь 19.79 kWh/(m²год), тогда как обычные русские коттеджи, построенные самостоятельно, примерно в 5-6 больше, то есть стоимость на их отопление в 5-6 раз выше. Кроме того, цену дома увеличивает наличие полноценного подвала со следующими помещениями: котельная (14 метров), две кладовые (по 13 кв. метров), гостиная (30 кв. метров), тренажерный зал (20 кв. метров). В одном из помещений легко можно поставить сауну и душевую.
На первом этаже мы нашли дополнительную комнату – кабинет или спальню, площадью 13 кв. метров, а также гостиную с зоной столовой, кухню, прихожую и ванную комнату. Кроме того, у дома есть приличное крыльцо с колоннами и терраса небольшого формата на заднем дворике.
На втором этаже – три достаточно просторных спальни без косых стен, с полноценными потолками, даже чуть выше стандартных. Балкончик есть у двух детских комнат со стеклянными дверьми в пол. Еще здесь есть ванная комната и общая гардеробная, а главная спальня имеет площадь в 16 кв. метров.
Так может выглядеть кухня в реализации данного проекта – с модным гарнитуром и окном над столешницей.
А вот так может выглядеть главная гостиная с камином. Изысканный интерьер в стиле модерн с модным керамическим паркетом и панорамными дверьми-слайдерами на террасу смотрится шикарно!
Примерно так может выглядеть одна из детских комнат в проекте, с выходом на балкон. Из-за высоких потолков мансарды, наклон кровли здесь заметен минимально.
Так этот домик с парадным крыльцом с колоннами выглядит со стороны улицы.
Именно в данном проекте дома отопление производится на твердом топливе, либо на пеллетах, что гораздо удобнее и эффективнее. Но энергоэффективность от этого не зависит – вы можете использовать газовый котел с «теплым полом» в этом же проекте и получите те же самые экономичные результаты.
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