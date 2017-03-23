Отличный дом – 1,9 млн рублей за «коробку»

Этот симпатичный домик с европейской мансардой и балкончиком, колоннами на крыльце и продуманной планировкой понравится кому угодно! Он традиционный, но практичный и современный, имеет гараж и очень хорошую смету без лишних деталей. Давайте посмотрим, в чем его главные плюсы.

Общая площадь дома – 155 кв. метров, а также гараж 20 кв. метров. Кубатура дома составляет около 950 кубических метров, минимальные размеры участка для возведения -22,6 на 22,9 метра (по польским законам). Энергоэффективность дома – 69.95 kWh/(m²год).

Дом был спроектирован студией BIURO PROJEKTOWE MTM STYL (Польша).

Сам дом большой, просторный, с дополнительными комнатами, очень комфортабельный. Построен он из керамического блока, с железобетонными перекрытиями, на ленточном фундаменте. Кровля имеет наклон 40 градусов, отопление – на газовом котле с «теплым полом». Можно поставить и котел на твердом топливе (уголь, пеллеты).