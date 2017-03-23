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Отличный дом – 1,9 млн рублей за «коробку»

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Дома в стиле модерн
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Этот симпатичный домик с европейской мансардой и балкончиком, колоннами на крыльце и продуманной планировкой понравится кому угодно! Он традиционный, но практичный и современный, имеет гараж и очень хорошую смету без лишних деталей. Давайте посмотрим, в чем его главные плюсы.

Общая площадь дома – 155 кв. метров, а также гараж 20 кв. метров. Кубатура дома составляет около 950 кубических метров, минимальные размеры участка для возведения -22,6 на 22,9 метра (по польским законам). Энергоэффективность дома – 69.95 kWh/(m²год). 

Дом был спроектирован студией BIURO PROJEKTOWE MTM STYL (Польша).

Сам дом большой, просторный, с дополнительными комнатами, очень комфортабельный. Построен он из керамического блока, с железобетонными перекрытиями, на ленточном фундаменте. Кровля имеет наклон 40 градусов, отопление – на газовом котле с «теплым полом». Можно поставить и котел на твердом топливе (уголь, пеллеты).

​Сколько стоит такой дом

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Стоимость «коробки» этого дома – 1,9 млн рублей. Сюда входят земляные работы и фундамент, арматура и конструкция обоих этажей, кровля, окна и двери, терраса.

Стоимость материалов для всего дома – всего лишь 3 млн рублей. В данном формате реализуется дом в варианте с легкой отделкой. За эту сумму вы можете построить точно такой же дом, как на визуализациях и планах. Данный проект является очень популярным в Польше и уже реализован несколько тысяч раз в разных вариациях. Стоимость материалов усредненная, что-то вы купите дешевле, что-то дороже.

Минимальная стоимость возведения дома – 4,7 млн рублей, включая работу и легкую отделку. Рекомендованный бюджет для такого проекта – около 5,4 млн рублей, что позволяет сделать красивую лестницу, более качественную отделку и так далее.

Все цены реальные и основаны на средней стоимости материалов и работ в Польше. В России есть возможность построить дом дешевле, из-за разницы в ценах. Кроме того, если строить дом самостоятельно, его конечная стоимость не выйдет за пределы 3,5 млн рублей со всеми непредвиденными, накладными и транспортными расходами.

​Дизайн фасадов

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отделка фасадов реализована очень просто – штукатурка, деревянные элементы, окна и двери, а также красивые колонны в дорическом стиле. Из-за его простоты данный комплект можно реализовать в любой точке РФ.

Просто и красиво

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Отлично выбранная цветовая гамма создает нужное настроение в дизайне! 

​Планировка первого уровня

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

В этом доме есть расширенная хозяйственная часть возле гаража. Есть кладовая-коридор, отдельная котельная, отдельная летняя «грязная» кухня (4,5 кв. метра). Кроме того, при главной кухне есть кладовая, при холле – тамбур, а также гараж, кабинет и полноценная ванная комната. Площадь гостиной в 28 кв. метров визуально присоединяется к площади кухни в нише (8,5 кв. метров) и холлу (13 метров). Общая площадь террасы при этом – около 50 кв. метров. Красивый эркер реализован с видом на боковой сад, терраса расположена на заднем дворике.

​Планировка второго уровня

homify Стены и пол в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы нашли три спальни, гардероб и общую большую ванную комнату. На плане даны площади комнат уже с поправкой на мансардное расположение, то есть на деле они немного больше, чем данные цифры, но ощущаются именно на такую площадь. Мансарда здесь, стоит заметить, реализована на основе вальмовой кровли, что в интерьерах характеризуется повышенной главной точкой (то есть самая высокая точка по высоте потолка на мансарде выше, чем та же самая на первом этаже). Так, этот дом отлично подойдет для семьи с двумя детьми или для семьи с тремя детьми и даже представителем старшего поколения со спальней на первом этаже. Универсально и удобно!

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