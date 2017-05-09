Современный домик за 3,4 млн

Этот маленький домик способен кого угодно вдохновить на собственное строительство! Стройка в формате «под ключ» (материалы + работа) – 3,9 млн рублей! Стоимость самих материалов при этом – всего 2,5 млн рублей. То есть если строить дом частично самостоятельно, можно уложиться в 3-3,4 млн рублей.
Авторство этого проекта принадлежит BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, что всегда показывают нам очень практичные, рациональные варианты для жизни и гордятся тем, что создают современные и универсальные решения для каждой семьи!
Аккуратный домик по этому проекту станет украшением любого пригорода. Он не нуждается в особенных изысках ландшафтного дизайна, чтобы выглядеть эффектно. Ему вполне достаточно будет газонной площадки, мощеной дорожки из обычной тротуарной плитки и подъезда к гаражу.
Практически все современные коттеджи еще на этапе проектирования обзаводятся просторной террасой под крышей с выходом из гостиной или столовой. Если дополнить ее открытой площадкой из древесно-полимерного композита, то, чтобы довести образ до идеала, вам понадобится лишь бассейн.
На первом этаже нас ждет большая гостиная площадью почти в 30 кв. метров вместе с солнечным эркером и зоной столовой, отдельная кухня в 11 кв. метров с дверьми-слайдерами в гостиную и выходом на террасу. А еще здесь есть прихожая, ванная комната с постирочной, котельная и одна маленькая спальня, которая может быть и гостевой, и кабинетом.
На втором этаже разместились три спальни, ванная комната и две гардеробные. Для двух маленьких детских здесь запланирован балкончик, а встроенные системы хранения есть не только в гардеробных, но и в каждой спальне. Выполненные под заказ, они повторяют форму стен и кровли и позволяют с максимальной эффективностью использовать каждый квадратный сантиметр мансарды.
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