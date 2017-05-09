Современный домик за 3,4 млн

Этот маленький домик способен кого угодно вдохновить на собственное строительство! Стройка в формате «под ключ» (материалы + работа) – 3,9 млн рублей! Стоимость самих материалов при этом – всего 2,5 млн рублей. То есть если строить дом частично самостоятельно, можно уложиться в 3-3,4 млн рублей.

Авторство этого проекта принадлежит BIURO PROJEKTOWE MTM STYL, что всегда показывают нам очень практичные, рациональные варианты для жизни и гордятся тем, что создают современные и универсальные решения для каждой семьи!