​Традиционный коттедж за 2,15 млн в 100 метров

Данный проект является очень бюджетным вариантом для жизни семьи из 3-4 человек, а все благодаря продуманной планировке. В 100 квадратных метров входит открытая планировка первого уровня, три спальни, две ванные комнаты, а также парадная входная зона. Построить такой дом с учетом работы строителей, отоплением на газовом котле и самой бюджетной отделкой можно, минимум, за 2 млн рублей, что является критически маленькой и весьма завидной суммой.
Архитектурное бюро BIURO PROJEKTOWE MTM STYL спроектировало данный дом для простых семей, которые хотят перебраться в пригород из городской квартиры и при этом вовсе не желают брать кредит на огромный дом. Ведь когда дети вырастут, он будет использоваться лишь родителями.
В данном варианте мы предлагаем смету на дом из керамических блоков, со стандартными окнами и дверью на террасу, с обычной и очень простой отделкой, отоплением на газовом котле, без мебели, но с учетом работы строителей.
Итак, давайте посмотрим смету:
фундамент – 200 тысяч рублей (первый этаж имеет размеры около 11 на 6);
стеновой комплект – 600 тысяч рублей;
утепление мансарды – 150 тысяч рублей;
кровля – 200 тысяч рублей;
окна и двери, отделка – около 400 тысяч рублей;
отопление, инженерия и коммуникации – 600 тысяч рублей.
Итого, мы имеем сумму в 2,15 млн рублей. В данную сумму входит работа строителей, а также примерно 5% на накладные и транспортные расходы по всем категориям. Не входит – мебель и стоимость участка.
На визуализации выше вы видите пару люксовых дополнений – стеклянные экраны балкона (80 тысяч рублей), двери-слайдеры в пол (25 тысяч рублей), террасу (100 тысяч рублей), а также ландшафтный проект, не предусмотренный в смете выше.
Для того, чтобы построить дом за 2,15 млн рублей, нужно точно знать, что вы делаете. Самостоятельное строительство с желанием сэкономить 0,5 млн рублей приведет к ошибкам, а затем и к глобальным тратам по множеству пунктов.
Если вам сейчас не хватает средств, стройте постепенно, заложите на строительство около 3 лет, учитывая данный срок и обговаривая его с бригадой. Например, первый сезон – фундамент и коробка, кровля, второй – коммуникации, гараж, отопление, третий – отделка. Тогда получится, что за сезон вы тратите лишь около 700 тысяч рублей, а значит для начала строительства вам нужно купить участок и накопить около 700 тысяч рублей.
В отличие от стандартных проектов, которые часто используются в России, здесь мы видим центральное расположение лестницы в особенной нише во встроенной системой хранения. Сбоку нас ждет кухня с зоной столовой и открытым проходом в гостиную, которая благодаря выступу, обеспечивающему боковой проход на террасу имеет форму буквы Г. На плане видно расположение камина, гостевой туалетной комнаты со стиральной машиной. Сбоку к дому пристроены гараж и котельная с отдельным выходом в сторону заднего дворика.
Наверху мы нашли три спальни в пределах 12 кв. метров, одну ванную комнату и чердачное помещение с невысокими потолками, которые будет использовать как нежилое, без отопления.
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