​Традиционный коттедж за 2,15 млн в 100 метров

Данный проект является очень бюджетным вариантом для жизни семьи из 3-4 человек, а все благодаря продуманной планировке. В 100 квадратных метров входит открытая планировка первого уровня, три спальни, две ванные комнаты, а также парадная входная зона. Построить такой дом с учетом работы строителей, отоплением на газовом котле и самой бюджетной отделкой можно, минимум, за 2 млн рублей, что является критически маленькой и весьма завидной суммой.

Архитектурное бюро BIURO PROJEKTOWE MTM STYL спроектировало данный дом для простых семей, которые хотят перебраться в пригород из городской квартиры и при этом вовсе не желают брать кредит на огромный дом. Ведь когда дети вырастут, он будет использоваться лишь родителями.