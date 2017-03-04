​Красивый дом в Польше за 2,2 млн + план

Маленький, удобный, симпатичный – что еще желать от стартового дома для маленькой семьи. Этот дом является частью виллы на четырех хозяев, но реализовать его в отдельном формате даже проще!

Цена в 2,2 млн рублей включает стоимость материалов, работы строителей, инженерных систем, без учета мебели, но с легкой отделкой. Общая площадь дома – 78 кв. метров, он рассчитан на троих или четверых членов семьи. В общую стоимость в 2 млн также не входит терраса, но включен данный формат остекления в комнатах, а также крыльцо.