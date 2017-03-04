​Красивый дом в Польше за 2,2 млн + план

Маленький, удобный, симпатичный – что еще желать от стартового дома для маленькой семьи. Этот дом является частью виллы на четырех хозяев, но реализовать его в отдельном формате даже проще!
Цена в 2,2 млн рублей включает стоимость материалов, работы строителей, инженерных систем, без учета мебели, но с легкой отделкой. Общая площадь дома – 78 кв. метров, он рассчитан на троих или четверых членов семьи. В общую стоимость в 2 млн также не входит терраса, но включен данный формат остекления в комнатах, а также крыльцо.
Современная гостиная имеет площадь в 30 кв. метров, красивый вариант интерьера в стиле транситионал от MIKOŁAJSKASTUDIO и очень удобный формат в нише. Кухня находится в этом же помещении, и расположена в еще одной маленькой нише, и вы увидите ее на визуализации ниже.
Очень рациональная и понятная планировка позволяет сделать этот дом максимально простым для воплощения. Такой дом можно построить за минимальный срок и на минимальный бюджет!
Так выглядит кухня в стиле транситионал. Обратите внимание на конвекторы отопления, встроенные
Две спальни по 12 кв. метров имеют встроенные шкафы. Высота потолков в доме повышенная, около 3 метров, что очень важно, если вы планируете в будущем его увеличить.
В доме одна ванная комната и одна гардеробная. На визуализации представлен люксовый вариант отделки, с общей ценой на воплощение более 600 тысяч рублей. Тем не менее, базовая отделка ванной комнаты в простом формате уже включена в стоимость дома в 2,2 млн рублей.
Так может выглядеть вторая спальня или детская комната вашего ребенка. Площадь в 12 кв. метров и, как и во всех других жилых комнатах дома, остекление в пол выглядят здесь очень привлекательно.
В базовой комплектации мы имеем дело с отделкой дешевым ламинатом, керамической плиткой, обоями под покраску или же покраской по штукатурке. Стоимость блоков остекления – от 20 до 40 тысяч рублей для разных комнат.
В этом доме есть 30-метровая гостиная, 6-метровый коридор с гардеробной в 3 кв. метра, кухня – 10 кв. метров, ванная – 5 кв. метров, две спальни по 12 кв. метров. Общая площадь дома – 78 кв. метров.
По проекту у дома также есть две террасы с обеих сторон, стоимость их реализации – около 500 тысяч рублей в самом простом формате. Здесь можно будет поставить мангал, мягкую мебель в стиле патио, столовую группу.
Очень важно, что окна в доме спланированы так, чтобы ни одно из них не выходило на улицу, а также задний дворик, где прямо на горизонте не виднеется пейзаж, а стоит соседский дом нелицеприятного вида. Здесь все окна выходят на собственные боковые дворики вдоль забора.
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