Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

​Красивый дом в Польше за 2,2 млн + план

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Стены и пол в эклектичном стиле Серый
Loading admin actions …

Маленький, удобный, симпатичный – что еще желать от стартового дома для маленькой семьи. Этот дом является частью виллы на четырех хозяев, но реализовать его в отдельном формате даже проще!

Цена в 2,2 млн рублей включает стоимость материалов, работы строителей, инженерных систем, без учета мебели, но с легкой отделкой.  Общая площадь дома – 78 кв. метров, он рассчитан на троих или четверых членов семьи. В общую стоимость в 2 млн также не входит терраса, но включен данный формат остекления в комнатах, а также крыльцо.

Гостиная

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Гостиные в эклектичном стиле
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Современная гостиная имеет площадь в 30 кв. метров, красивый вариант интерьера в стиле транситионал от MIKOŁAJSKASTUDIO и очень удобный формат в нише. Кухня находится в этом же помещении, и расположена в еще одной маленькой нише, и вы увидите ее на визуализации ниже.

Вид на кухню из гостиной

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Гостиные в эклектичном стиле
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Очень рациональная и понятная планировка позволяет сделать этот дом максимально простым для воплощения. Такой дом можно построить за минимальный срок и на минимальный бюджет!

Кухня с барной стойкой

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Кухни в эклектичном стиле
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Так выглядит кухня в стиле транситионал. Обратите внимание на конвекторы отопления, встроенные

Главная спальня

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Спальня в эклектичном стиле
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Две спальни по 12 кв. метров имеют встроенные шкафы. Высота потолков в доме повышенная, около 3 метров, что очень важно, если вы планируете в будущем его увеличить.

Ванная комната

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Ванная комната в эклектичном стиле
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

В доме одна ванная комната и одна гардеробная. На визуализации представлен люксовый вариант отделки, с общей ценой на воплощение более 600 тысяч рублей. Тем не менее, базовая отделка ванной комнаты в простом формате уже включена в стоимость дома в 2,2 млн рублей.

Детская комната

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Рабочий кабинет в эклектичном стиле
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

Так может выглядеть вторая спальня или детская комната вашего ребенка. Площадь в 12 кв. метров и, как и во всех других жилых комнатах дома, остекление в пол выглядят здесь очень привлекательно.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Материалы отделки

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Ванная комната в эклектичном стиле
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

В базовой комплектации мы имеем дело с отделкой дешевым ламинатом, керамической плиткой, обоями под покраску или же покраской по штукатурке. Стоимость блоков остекления – от 20 до 40 тысяч рублей для разных комнат.

Планировка дома за 2 млн рублей

Willa Wrocław, MIKOŁAJSKAstudio MIKOŁAJSKAstudio Стены и пол в эклектичном стиле Серый
MIKOŁAJSKAstudio

MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio
MIKOŁAJSKAstudio

В этом доме есть 30-метровая гостиная, 6-метровый коридор с гардеробной в 3 кв. метра, кухня – 10 кв. метров, ванная – 5 кв. метров, две спальни по 12 кв. метров. Общая площадь дома – 78 кв. метров.

По проекту у дома также есть две террасы с обеих сторон, стоимость их реализации – около 500 тысяч рублей в самом простом формате. Здесь можно будет поставить мангал, мягкую мебель в стиле патио, столовую группу.

Очень важно, что окна в доме спланированы так, чтобы ни одно из них не выходило на улицу, а также задний дворик, где прямо на горизонте не виднеется пейзаж, а стоит соседский дом нелицеприятного вида. Здесь все окна выходят на собственные боковые дворики вдоль забора.

Для тех, кто обожает архитектуру:

— Стройка с homify;

— 10 фантастичных современных домов;

— Все проекты домов homify.

До и После: 5 эталонных ремонтов на кухне
А вы по шкале от 1 до 10 на сколько оценили бы данный проект?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо