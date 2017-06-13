Двухэтажный дом площадью 140 м² + гараж

Этот дом поразил нас неожиданными находками в планировке, которые наверняка и вам понравятся своей новизной. Студия HomeKoncept из Кракова давно радует нас своими потрясающими проектами, которые по планировке просто идеальны для каждого конкретного случая и каждой семьи. Очень полезны расценки на работы и полные сметы на строительство того или иного коттеджа, которые доступны на официальном сайте студии в бесплатной форме.
Вы можете скачать все подробные сметы на работу строителей и материалы, а затем сравнить цены почасовой оплаты и цены материала и увидеть, что все они верны. Или еще лучше – может оказаться, что у вас даже есть реальный шанс построить дом немного дешевле.
Общая площадь дома по этому проекту – 140 кв. метров + 20 кв. метров занимает гараж, который стоит отдельно. С улицы фасад постарались сделать максимально приватным, что подойдет для реализации на оживленной улице или где с этой стороны забор стоит вплотную к дому, и вы не хотите иметь вид на него.
Как заказать такой дом
Вы можете купить данный проект от HomeKoncept и перевести его на русский язык в самой фирме, чтобы построить дом в России. В варианте слепого копирования с местным архитектором у вас гораздо меньше шансов получить то, что вы увидели на этих визуализациях. Остекление, скорее всего, будет другого формата, а отделка будет совсем не такой, как на фотографиях.
HomeKONCEPT-06 представляет собой уникальный проект современного дома, где простота и стиль обращаются к людям, которые ценят минимализм и вечный дизайн. Уникальная концепция стеклянной террасы, которая похожа на внутренний дворик, эффектно разграничивает зону гостиной и кухни даже в открытой планировке. Это решение наполняет интерьер огромным количеством естественного света, а также дает красивый визуальный эффект, полностью стирая границы между интерьером и садом.
Реализация этого дома в формате «под ключ» с отделкой, работой строителей и материалами будет стоить 6,5 млн рублей. Если вы решитесь на строгую экономию и даже на самостоятельную на каких-то этапах стройку, то вы сможете легко уменьшить стоимость дома до 4,5 млн рублей «под ключ» с отделкой. При этом, названные цены польские, с учетом польских зарплат строителей и материалов, которые примерно равны московским. А вот в российских регионах вы можете рассчитывать на скидку до 35% от названной стоимости дома, просто потому, что есть возможность использовать ламинат по 600 рублей за кв. метр, а не за 1500 рублей за кв. метр и так далее.
На первом этаже в первую очередь обратите внимание на стеклянный внутренний дворик между гостиной и столовой, оформленный в стиле минимализм. В интерьерах он смотрится просто обворожительно. Так, зона кухни и столовой удалена от входа в дом, а вот гостиная является проходной по пути из прихожей на второй этаж. Также здесь есть ванная комната с душевой нишей, бойлерная и маленький гардероб под лестницей в прихожей. Но, конечно же, большего внимания заслуживает именно зона кухни-столовой и гостиной. Удивительно, но кухня-столовая имеет площадь в 25,4 кв. метра, а гостиная – 27,4 кв метра, что позволяет жить на широкую ногу даже большой семье.
На втором этаже мы нашли три спальни, одна из детских здесь имеет балкон над внутренним двориком, а вторая – гардероб. Площадь спален небольшая, так как мансарда весьма компактная. Так, этот дом подходит для семьи с 2-3 детьми.
Еще один дом, похожий на этот, вы можете найти здесь. Он является энергоэффективным решением этой же планировки, поэтому стоит в реализации дороже, но в итоге сэкономит ваши семейные средства. Оба проекта могут быть заказаны с переводом на русский с доставкой всей документации в Россию, для воплощения на любом подходящем по размеру участке. Удачи вам в строительстве дома своей Мечты! Если вы еще не нашли свой, загляните в портфолио студии HomeKoncept, у этих специалистов есть много заслуживающих вашего внимания проектов!
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