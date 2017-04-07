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​Необычайно красивый польский дом за 3,9 млн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 19, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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Этот эффектный дом в скандинавском стиле с модной отделкой и подсветкой фасадов имеет еще и очень современную планировку, потому действительно может стать вашим домом мечты! Авторство проекта принадлежит студии HomeKoncept.

Давайте посмотрим на него со всех сторон, узнаем расположение комнат, сопоставив их с окнами на фасадах, а также полюбуемся на удивительные глянцево-лаконичные интерьеры.

​Характеристика дома

homify
homify

homify
homify
homify

Дом имеет общую площадь в 193 кв. метра + гараж в 32 кв. метра, три спальни и две ванные комнаты. Стоимость реализации данного дома в элитной отделке, как показано на фотографиях в интерьерах, – около 5,8 млн рублей. При этом, минимальная стоимость реализации с учетом коммуникаций, отопления, работы строителей и легкой отделки – всего лишь 3,9 млн рублей!

​Дизайн фасадов

homify
homify

homify
homify
homify

Стильный дизайн фасадов реализован на основе двух типов декоративных панелей под дерево (роскошного шоколадного и светло-коричневого оттенков), а также декоративной штукатурки в белом и сером цвете. На втором этаже есть балконы, украшенные декоративными растениями, которые добавляют проекту необходимой глубины. Фокусные точки созданы с помощью правильно расположенной точечной подсветки.

​Планировка первого уровня

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интересная планировка первого уровня подразумевает спрятанный от посторонних глаз угловой кабинет в дальней части дома, угловую гостиную с потрясающим форматом остекления, кухню-столовую площадью в 20 кв. метров и доступом на общую террасу. Вход в дом реализован с боковой стороны, что значит, прихожую и непосредственно парадную дверь с окнами не видно со стороны улицы. Гараж, котельная и гардеробная, выступающие спереди, тоже защищают от постороннего мира владельцев дома.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы нашли две большие детские площадью в 22 и 26 кв. метров (мансардные) и главную спальню в 28 кв. метров с гардеробом и ванной комнатой. Также здесь есть общая ванная комната для детей, гардеробная для дочери и два балкона. Данный комплект идеально подходит для семьи из 4-5 человек.

​Дизайн гостиной

Projekt domu HomeKONCEPT 19, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Современная гостиная оформлена в стиле модерн с вниманием к деталям и любовью к эффектным контрастам материалов. Дерево и камень, глянец и качественный текстиль, все здесь говорит о качестве, стиле и лучших мировых трендах. Для отделки пола были использованы керамогранит и керамический паркет, для стен – декоративные панели под бетон. Бело-серая цветовая гамма позволяет сделать интерьеры еще более просторными на вид, чем они есть. Помогает в этом и панорамное остекление высотой около 2,6 метров.

​Дизайн кухни

Projekt domu HomeKONCEPT 19, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

В соседнем помещении мы нашли кухню со встроенными системами хранения и отделкой фасадов с имитацией зебрано (светлый). Очень удачное решение для столь современной кухни! Зебрано – это действительно  экзотическая порода дерева, которая сейчас очень популярна в дизайне интерьеров в США, Австралии, Великобритании, Испании, Скандинавии. Являясь очень ценной из-за ее редкости, она покорила весь мир благодаря качественным имитациям. Мы также рекомендуем вам посмотреть проект HomeKONCEPT-19 как версию, созданную в более современной технологии строительства – энергосберегающей.

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