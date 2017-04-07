​Необычайно красивый польский дом за 3,9 млн

Этот эффектный дом в скандинавском стиле с модной отделкой и подсветкой фасадов имеет еще и очень современную планировку, потому действительно может стать вашим домом мечты! Авторство проекта принадлежит студии HomeKoncept.

Давайте посмотрим на него со всех сторон, узнаем расположение комнат, сопоставив их с окнами на фасадах, а также полюбуемся на удивительные глянцево-лаконичные интерьеры.