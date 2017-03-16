​Сказочный дом мечты за 3,9 млн рублей

Данная цена подразумевает строительство с помощью бригады, включая отделку, но является экономичной системой, без изысков и дорогих декоративных материалов. Тем не менее, стоимость вполне реальна для воплощения этого дома с той же планировкой, остеклением, технологией строительства. Если строить и оформлять интерьеры дома самостоятельно, можно снизить цену до 2,7 млн рублей в целом.

Этот дом является прекрасным примером того, что и в миниатюрном формате можно организовать открытую планировку на манер люксовой виллы. Смотрите интерьеры и план коттеджа!

Данный дом вполне можно назвать одним из самых оптимальных решений дома для семьи с одним или двумя, тремя детьми. Всего в доме три детских. От остальных проектов он отличается тем, что вместо создания кабинета на первом этаже была увеличена площадь открытой зоны на первом, что позволило сделать ее просто огромной – более 70 кв. метров (гостиная, кухня, коридор).