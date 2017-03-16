​Сказочный дом мечты за 3,9 млн рублей

Данная цена подразумевает строительство с помощью бригады, включая отделку, но является экономичной системой, без изысков и дорогих декоративных материалов. Тем не менее, стоимость вполне реальна для воплощения этого дома с той же планировкой, остеклением, технологией строительства. Если строить и оформлять интерьеры дома самостоятельно, можно снизить цену до 2,7 млн рублей в целом.
Этот дом является прекрасным примером того, что и в миниатюрном формате можно организовать открытую планировку на манер люксовой виллы. Смотрите интерьеры и план коттеджа!
Данный дом вполне можно назвать одним из самых оптимальных решений дома для семьи с одним или двумя, тремя детьми. Всего в доме три детских. От остальных проектов он отличается тем, что вместо создания кабинета на первом этаже была увеличена площадь открытой зоны на первом, что позволило сделать ее просто огромной – более 70 кв. метров (гостиная, кухня, коридор).
Студия Home Koncept уже представила нам на рассмотрение более 40 своих очень современных и удобных проектов с рациональными планировками. Все их цены на реализацию более чем реальны в условиях Подмосковья и регионов в РФ. Скорее всего, они даже слегка завышены на 10-20%, потому что рабочая сила и некоторые материалы в Польше стоят дороже, чем в России.
Ландшафтный дизайн для примера решен в геометричном стиле, чем-то среднем между французским геометричным садом и азиатским минимализмом. Получилась прекрасная смесь для дизайна ландшафта в пригороде без забора.
На визуализации выше вы видите эффектную гостиную с угловой столовой – очень солнечные комнаты, имеющие выход на террасу и панорамный вид на прекрасный сад.
Часть остекления в доме выполнена в сплошном формате без створок, другая – двери-слайдеры, что в целом позволяет и немного сэкономить.
Стильная кухня имеет панорамные окна с видом на сад и при этом не отказывается от верхних модулей, столь удобных в быту. Есть на кухне и модная сейчас барная стойка.
Общая площадь дома – 160 кв. метров + гараж 20 кв. метров. Мансардный формат позволяет сэкономить, оставив за собой право получить такие комфортабельные дополнения, как двери-слайдеры в пол и расширенный формат комнат.
Дом построен на основе керамического блока и утепления минеральной ватой, с железобетонными перекрытиями и ленточным фундаментом. Отопление – газовое, на первом этаже использовались встроенные в пол радиаторы и нагреватели для окон, на втором этаже – обычные радиаторы.
Обратите внимание на шикарную планировку гостиной-столовой на первом этаже с террасой, которая обрамляет все четыре стороны дома – от столовой до крыльца!
На втором этаже – три спальни, гардеробная и ванная комната. Во всех спальнях есть встроенные системы хранения, расположенные под скатом кровли. В большой детской есть мансардное окно + фронтонное, в другой детской – только мансардное, но большого формата.
Сметы на материалы и работу строителей можно найти на официальном сайте студии с помощью порядкового номера проекта – 16. Там же вы найдете больше информации о самом доме и еще больше фотографий.
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— До и После: Дизайн двушки 52 кв. метра;