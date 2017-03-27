Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Крохотный домик с тремя спальнями

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify
Loading admin actions …

Одна из наших любимых польских студий из Кракова HOMEKONCEPT радует очередным очень современным и доступным по цене проектом. Давайте посмотрим на дизайн фасадов, планировку и формат остекления и оценим, стоит ли дом требуемых средств на строительство.

​Характеристики дома

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома – 137 кв. метров, в нем есть три спальни и две ванные комнаты. Минимальная стоимость реализации – 3,8 млн рублей в режиме легкой отделки. При этом, «коробка» дома стоит всего лишь 2,2 млн рублей.

Данная цена основана на точнейших расчетах самих архитекторов в Польше. В РФ стоимость может быть даже немного ниже из-за разницы в ценах, в первую очередь, на работу строителей.

Дом построен из керамических блоков с утеплением минеральной ватой. Отопление на газе с «теплым полом». Канальные нагреватели есть вдоль большого остекления (встроенные в пол конвекторы) на первом этаже, а традиционные радиаторы стоят на втором этаже. Обычная кровля на основе деревянной стропильной системы, железобетонные перекрытия и лестницы.

​Кому подойдет такой дом

homify
homify

homify
homify
homify

HomeKONCEPT-17 – это идеальный выбор для тех, кто ищет минималистичный и ультрасовременный дом. Уникальная геометрическая форма с симпатичной мансардой нестандартной формы, большой террасой и расширенным форматом остекления понравится, в первую очередь, поклонникам скандинавского дизайна. Фасадные панели имеют графитовый оттенок и в сочетании с белой штукатуркой придают дому интересный внешний вид. Интерьер первого уровня основан в первую очередь на панорамном остеклении в гостиной и столовой, виде на сад и террасу. 

Благодаря тому, что терраса выровнена с полом, границы между внешним и внутренним стираются, а помещения выглядят изнутри более просторными и привлекательными. Мансарда обеспечивает дом тремя спальнями и ванной комнатой, что идеально для жизни 4-5 человек. HomeKONCEPT-17 – проект с низким энергопотреблением, здесь были применены решения, связанные с механической вентиляцией, рекуперацией тепла и качественной изоляцией стен, крыши и пола. Архитекторы использовали и энергосберегающие изделия из дерева – окна и двери соответствуют стандартам для пассивных домов. Было сделано все, чтобы расходы на содержание дома были как можно более низкими.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Обращая ваше внимание на очень удобную планировку, мы замечаем шикарную солнечную столовую, внутренний дворик, образующий вместе с другими отличную террасу с четырех сторон гостиной, прихожую с гардеробной, котельную и гостевую ванную комнату. Такой поэтажный план может стать настоящим вдохновением для проектирования собственного дома. Внутренний дворик с террасой над ним (на мансарде) – это просто гениальное решение! При этом заметьте, что лестница находится не у прихожей, а в дальней части гостиной, что весьма нестандартно, а кухня со столовой имеют вытянутую форму.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже нас ждут три спальни и ванная комната, но если пожелаете, можно реализовать и идею трех спален и двух ванных комнат (на месте гардероба). Терраса на втором этаже относится к одной из детских спален.

Далее на homify:

— Все о строительстве дома на homify;

— Испанский современный стиль в дизайне интерьера;

— Идеи дизайна красивой кухни.

Дом необычайной красоты
А вы что хотели бы иметь на мансарде?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо