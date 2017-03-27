Крохотный домик с тремя спальнями

Общая площадь дома – 137 кв. метров, в нем есть три спальни и две ванные комнаты. Минимальная стоимость реализации – 3,8 млн рублей в режиме легкой отделки. При этом, «коробка» дома стоит всего лишь 2,2 млн рублей.

Данная цена основана на точнейших расчетах самих архитекторов в Польше. В РФ стоимость может быть даже немного ниже из-за разницы в ценах, в первую очередь, на работу строителей.

Дом построен из керамических блоков с утеплением минеральной ватой. Отопление на газе с «теплым полом». Канальные нагреватели есть вдоль большого остекления (встроенные в пол конвекторы) на первом этаже, а традиционные радиаторы стоят на втором этаже. Обычная кровля на основе деревянной стропильной системы, железобетонные перекрытия и лестницы.