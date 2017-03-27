Крохотный домик с тремя спальнями

Одна из наших любимых польских студий из Кракова HOMEKONCEPT радует очередным очень современным и доступным по цене проектом. Давайте посмотрим на дизайн фасадов, планировку и формат остекления и оценим, стоит ли дом требуемых средств на строительство.
Общая площадь дома – 137 кв. метров, в нем есть три спальни и две ванные комнаты. Минимальная стоимость реализации – 3,8 млн рублей в режиме легкой отделки. При этом, «коробка» дома стоит всего лишь 2,2 млн рублей.
Данная цена основана на точнейших расчетах самих архитекторов в Польше. В РФ стоимость может быть даже немного ниже из-за разницы в ценах, в первую очередь, на работу строителей.
Дом построен из керамических блоков с утеплением минеральной ватой. Отопление на газе с «теплым полом». Канальные нагреватели есть вдоль большого остекления (встроенные в пол конвекторы) на первом этаже, а традиционные радиаторы стоят на втором этаже. Обычная кровля на основе деревянной стропильной системы, железобетонные перекрытия и лестницы.
HomeKONCEPT-17 – это идеальный выбор для тех, кто ищет минималистичный и ультрасовременный дом. Уникальная геометрическая форма с симпатичной мансардой нестандартной формы, большой террасой и расширенным форматом остекления понравится, в первую очередь, поклонникам скандинавского дизайна. Фасадные панели имеют графитовый оттенок и в сочетании с белой штукатуркой придают дому интересный внешний вид. Интерьер первого уровня основан в первую очередь на панорамном остеклении в гостиной и столовой, виде на сад и террасу.
Благодаря тому, что терраса выровнена с полом, границы между внешним и внутренним стираются, а помещения выглядят изнутри более просторными и привлекательными. Мансарда обеспечивает дом тремя спальнями и ванной комнатой, что идеально для жизни 4-5 человек. HomeKONCEPT-17 – проект с низким энергопотреблением, здесь были применены решения, связанные с механической вентиляцией, рекуперацией тепла и качественной изоляцией стен, крыши и пола. Архитекторы использовали и энергосберегающие изделия из дерева – окна и двери соответствуют стандартам для пассивных домов. Было сделано все, чтобы расходы на содержание дома были как можно более низкими.
Обращая ваше внимание на очень удобную планировку, мы замечаем шикарную солнечную столовую, внутренний дворик, образующий вместе с другими отличную террасу с четырех сторон гостиной, прихожую с гардеробной, котельную и гостевую ванную комнату. Такой поэтажный план может стать настоящим вдохновением для проектирования собственного дома. Внутренний дворик с террасой над ним (на мансарде) – это просто гениальное решение! При этом заметьте, что лестница находится не у прихожей, а в дальней части гостиной, что весьма нестандартно, а кухня со столовой имеют вытянутую форму.
На втором этаже нас ждут три спальни и ванная комната, но если пожелаете, можно реализовать и идею трех спален и двух ванных комнат (на месте гардероба). Терраса на втором этаже относится к одной из детских спален.
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