Современный дом в скандинавском стиле

Проект, предлагаемый вам к внимательному рассмотрению сегодня, выглядит не только очень модно и изысканно, но и весьма оригинально. Если вы хотите, чтобы ваш дом был заметным на улице и ультра-современным – выбирайте именно этот!
Архитекторы из студии HomeKoncept любят лаконичность, строгость и простые линии. Но в этом проекте они превзошли сами себя и немного отступили в сторону от стандартного, почитаемого ими модерна. Так, этот дом в скандинавском стиле выглядит не характерно для проектов этой студии, но несомненно заслуживает вашего внимания.
Надеемся, что вам понравится этот уникальный проект дома. Пусть он вдохновит вас на строительство вашего Дома Мечты.
Общая площадь этого дома – 195 кв. метров. Еще 22 кв. метра занимает гараж, не включенный в общую площадь. HomeKONCEPT-19 представляет собой один из самых современных домов в коллекции HomeKoncept.
Простые минималистичные линии, интересные кровельные и фасадные материалы привлекают внимание со стороны. Заметим также, что это проект энергоэффективного дома, который еще и экономит ваши деньги на отопление. Архитекторы использовали здесь механическую вентиляцию с рекуперацией тепла, толстые изолирующие от холода перегородки, а также энергосберегающие окна и двери. Большим преимуществом этого дома будет и возможность построить его на узком участке, минимальная требуемая ширина участка составляет всего 18,45 метров.
Здесь архитектура создает внутренний интерьер и образ жизни, руководствуясь в первую очередь практичностью и функциональностью. Просторная, залитая светом гостиная окружена уютной террасой, которая имеет пейзажные виды на сад, расположенный в дальней части дома, и может выступать в качестве студии или гостевой комнаты. На мансарде расположилась главная спальня с гардеробом, ванной и балконом, а также две детские с собственной ванной и гардеробом.
Студия HomeKoncept продает проекты своих домов по цене от 40 до 100 тысяч рублей, в среднем. Маленькие, компактные, с полными сметами, включающими абсолютно все – от гвоздей до почасовой оплаты работы плиточника. Саму документацию еще нужно будет перевести на русский (перевод выполняет сама студия HomeKoncept и представляет вам все в готовом виде).
Здесь вы сможете найти гостиную, кабинет и террасу, о которых мы говорили ранее. Также на первом этаже есть кухня, ванная комната и гардероб при прихожей, гараж на два автомобиля и просторная бойлерная.
В верхней части дома расположился мастер-сьют с балконом, в нижней – две детские с ванной комнатой. У одной из детских есть собственная гардеробная и угловой балкон, очень удобный для игр и просто отдыха.
Шикарная угловая гостиная всегда дает панорамные виды на сад лучше, чем какая-либо другая. В интерьере здесь используется стилистика минимализма плюс в основную палитру добавлен нежный оттенок березовой древесины, как раз кстати для семейного дома.
В этом проекте дома нестандартно решено зонирование кухни, столовой и гостиной. Получилась весьма эффектная комбинация из бетонных и глянцевых панелей.
Удобные встроенные шкафы кухни гармонично дополняют светлую, почти полностью серую отделку этой части дома. Лестница выполнена дизайнером настолько лаконично, что даже не привлекает внимания.
Строительство этого дома займет из вашего бюджета 7 млн рублей. Эта цена дана с учетом работы строителей и цены всех необходимых материалов. Если строго экономить, некоторые вещи делать самостоятельно и при этом покупать более дешевые материалы, можно уменьшить цену до 4,8 млн рублей «под ключ» с отделкой. Во всех сметах даны польские цены, поэтому возможна экономия до 30%, если вы живете в регионах нашей страны. Несмотря на то, что этот дом нельзя назвать самым бюджетным вариантом, из-за наличия шикарного кабинета на первом уровне, гостиной, кухни с просторной столовой зоной и отличных спален, он может стать одним из самых любимых для многих из нас.
Далее на homify:
— Статьи о строительстве и ремонте;