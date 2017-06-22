Современный дом в скандинавском стиле

Проект, предлагаемый вам к внимательному рассмотрению сегодня, выглядит не только очень модно и изысканно, но и весьма оригинально. Если вы хотите, чтобы ваш дом был заметным на улице и ультра-современным – выбирайте именно этот!

Архитекторы из студии HomeKoncept любят лаконичность, строгость и простые линии. Но в этом проекте они превзошли сами себя и немного отступили в сторону от стандартного, почитаемого ими модерна. Так, этот дом в скандинавском стиле выглядит не характерно для проектов этой студии, но несомненно заслуживает вашего внимания.

Надеемся, что вам понравится этот уникальный проект дома. Пусть он вдохновит вас на строительство вашего Дома Мечты.