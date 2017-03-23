​Красивый дом 160 метров за 3,2 млн рублей

Хорошенький маленький домик с гаражом на два автомобиля, угловым остеклением в гостиной и очень компактным видом на этот раз оказался еще и достаточно дешевым вложением.
С общей площадью в 160 кв. метров + гараж в 32 кв. метра, тремя спальням и двумя ванными комнатами, построенный из керамических блоков и с газовым отоплением, этот дом в экономичной вариации не выходит за пределы 3,2 млн рублей, включая работу и материалы. Рекомендуемый бюджет от архитекторов из фирмы HomeKoncept для строительства по этому проекту – 4,6 млн рублей «под ключ».
С этой стороны мы видим маленький симпатичный домик с красивыми мансардными французскими и настоящими балкончиками, нежной подсветкой фасадов и комбинированной отделкой (штукатурка плюс деревянные панели). Кроме того, нам понравился выступ на мансарде, который придает этому дому особенное европейское очарование.
Здесь мы видим парадный вход, маленькое окно кухни и два гаража с хорошей подъездной площадкой. С этой стороны дом оказывается достаточно приватным даже при оживленном движении на улице.
В дизайне интерьера мы нашли нотки скандинавского ретро-дизайна и минимализма. В отделке использован керамогранит под мрамор, покраска по штукатурке для стен и подвесные потолки со встроенной подсветкой.
Для отделки стен были выбраны декоративные панели из дерева и штукатурка под кирпичную кладку над зоной камина. Кроме того, стена с телевизором имеет частично зеркальную отделку.
Все интерьеры общественной зоны первого этажа решены в единой цветовой гамме. Нежные белые и песочные оттенки мебели разбавлены черным глянцем мраморной столешницы, бытовой техники, декоративных деталей и мебели. Заметьте, оттенки древесины подобраны ровно в тон в гостиной, на кухне и в столовой.
Отсюда отлично видно планировку столовой – дверь с выходом на террасу имеет высоту примерно 2,1 метр и выглядит здесь очень аккуратно и красиво.
Модная кухня с мраморной столешницей, лаконичными фасадами без ручек и сразу двумя окнами наверняка понравится всем, кто любит скандинавский стиль. Выполненная в характерных чертах модерна, она все-таки имеет легкий нордический привкус.
На плане мы видим, что площадь кухни и гостиной не так уж велика, зато на первом этаже осталось место для еще одной приватной жилой комнаты – гостевой, детской или кабинета. Кроме того, на кухне мы нашли кладовую, рядом с прихожей – душевую комнату, а гараж на два автомобиля соседствует с котельной и хозяйственной кладовой для садового инвентаря.
На втором этаже кроме трех спален есть огромное помещение для сезонного хранения над гаражом с низким уровнем потолков и ванная комната с мансардным окном. Кроме того, на «чердаке» тоже есть мансардные окна, позволяющие сделать из нее и детскую игровую, и кабинет, а не только гардеробную. Если вы хотите посмотреть больше визуализаций интерьеров и фасадов, узнать более точные данные о проекте и даже получить все сметы на работу и материалы в формате PDF, вы можете найти все это в бесплатном доступе на официальном сайте студии.
Порядковый номер проекта – 21, он поможет вам найти быстрее нужную информацию. Например, в смете вы найдете конкретное упоминание оконных систем, например окон FYP V U3 по 22 тысячи рублей каждое, которые были установлены на мансарде этого дома. Окна и окна-двери вы можете легко найти в смете по польским словам Okno (Okna) и Drzwi balkonowe (Двери балконные, что по сути значит Двери стеклянные). Общая смета на данный тип остекления составила 25 тысяч злотых или 360 тысяч рублей на весь дом, кроме межкомнатных дверей и главной двери.
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