​Красивый дом 160 метров за 3,2 млн рублей

На втором этаже кроме трех спален есть огромное помещение для сезонного хранения над гаражом с низким уровнем потолков и ванная комната с мансардным окном. Кроме того, на «чердаке» тоже есть мансардные окна, позволяющие сделать из нее и детскую игровую, и кабинет, а не только гардеробную. Если вы хотите посмотреть больше визуализаций интерьеров и фасадов, узнать более точные данные о проекте и даже получить все сметы на работу и материалы в формате PDF, вы можете найти все это в бесплатном доступе на официальном сайте студии.

Порядковый номер проекта – 21, он поможет вам найти быстрее нужную информацию. Например, в смете вы найдете конкретное упоминание оконных систем, например окон FYP V U3 по 22 тысячи рублей каждое, которые были установлены на мансарде этого дома. Окна и окна-двери вы можете легко найти в смете по польским словам Okno (Okna) и Drzwi balkonowe (Двери балконные, что по сути значит Двери стеклянные). Общая смета на данный тип остекления составила 25 тысяч злотых или 360 тысяч рублей на весь дом, кроме межкомнатных дверей и главной двери.

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