Современный дом на умеренный бюджет

Этот дом представляет нам польскую линейку практичных проектов, которые отлично подходят для умеренного климата России и выглядят эффектно, несмотря на скромный бюджет. Главные плюсы подобных проектов – супер-современные планировки, рациональность всех составляющих и панорамное остекление.

Авторство данного проекта принадлежит архитекторам из польской студии HomeKoncept, которая реализует их по всей Европе, включая Россию. Переводы всех материалов на русский язык доступны в официальном формате. Просто заказывая проект, нужно указать, что вы покупаете его на русском языке.

Этот дом будет наиболее удобен для семьи с 1-2 детьми, так как здесь есть три спальни на втором этаже и эргономичная компактная планировка – на первом. В целом, дом лучше всего подойдет семье с детьми-школьниками или студентами, чем с малышами, так как не имеет второй игровой или увеличенной по площади террасы.