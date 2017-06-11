Современный дом на умеренный бюджет

Этот дом представляет нам польскую линейку практичных проектов, которые отлично подходят для умеренного климата России и выглядят эффектно, несмотря на скромный бюджет. Главные плюсы подобных проектов – супер-современные планировки, рациональность всех составляющих и панорамное остекление.
Авторство данного проекта принадлежит архитекторам из польской студии HomeKoncept, которая реализует их по всей Европе, включая Россию. Переводы всех материалов на русский язык доступны в официальном формате. Просто заказывая проект, нужно указать, что вы покупаете его на русском языке.
Этот дом будет наиболее удобен для семьи с 1-2 детьми, так как здесь есть три спальни на втором этаже и эргономичная компактная планировка – на первом. В целом, дом лучше всего подойдет семье с детьми-школьниками или студентами, чем с малышами, так как не имеет второй игровой или увеличенной по площади террасы.
Этот дом имеет площадь в 136 к.в метров и гараж в 22 кв. метра. Внутри мы найдем три спальни и две ванные комнаты. Построен дом из керамического блока, имеет железобетонные перекрытия и ленточный фундамент как основу. Отопление газовое, с котлом и «теплым полом».
Общая стоимость реализации проекта в экономичном режиме – 4,1 млн рублей. Данный проект под номером 18 является энергоэффективной версией модели 09, о которой мы уже писали ранее здесь.
Этот дом станет отличным решением для любой семьи, которая хочет видеть свой коттедж максимально современным и практичным. Наиболее подходящим стилем для дизайна интерьера здесь станет модерн (или минимализм) в нейтральной цветовой гамме, может быть, с яркими акцентами.
Компактный и современный
Этот маленький домик отличается компактностью, позволяющей за минимальную цену реализовать идею виллы с панорамным остеклением, эффектным современным интерьером, стильным дизайном, большой террасой, мансардными окнами в кровле и многими другими весьма приятными дополнениями.
Первый уровень отличается четким зонированием вспомогательной и общественной частей. Так, слева и наверху находятся терраса, гостиная, кухня и столовая, а внизу и справа – гараж, бойлерная, ванная, кладовая и прихожая. Получается, что эти зоны максимально удалены друг от друга и практически не соприкасаются без надобности.
На втором этаже отдельного внимания заслуживает главный мастер-сьют с балконом и гардеробной. Здесь мы нашли детскую с собственной террасой на кровле гаража и еще одну маленькую комнату слева, которая имеет и окно в пол с французским балконом, и окна в кровле. На втором этаже расположилась только одна ванная комната, но из гардеробной легко сделать еще одну, если родители захотят полной приватности. Большим плюсом этого проекта является не только его небольшая площадь, но и наличие гаража и вообще возможности комфортно жить семьей с 2-3 детьми. Если же его выберет семья с одним ребенком, у них будет дополнительный кабинет, например, в комнате с террасой над гаражом, что будет очень эффектно. Ее же можно превратить во вторую гостиную, объединив с просторным лестничным холлом и устроив здесь домашний кинотеатр. Все дополнения нужно указать в личной переписке с проект-менеджером при заказе проекта. Как и говорилось ранее, возможен перевод проекта на русский язык (и другие языки!). Переведены будут и сметы, и вся техническая документация.
Стильная гостиная с зоной столовой находится в нише с панорамным остеклением сразу с трех сторон, открывающим потрясающие виды на сад в формате панорамы.
Эта визуализация кухни-столовой взята из другого проекта, чтобы наглядно показать уровень дизайна интерьера в полной комплектации. В эконом-режиме вы получаете более скромный, но не менее современный интерьер.
Купить проект дома
Студия HomeKoncept переводит проекты на русский язык за небольшую дополнительную плату. Заказать дом от HomeKoncept можно на официальном сайте студии, по почте вам придут все материалы проекта, вместе с диском, которые вы сможете использовать для строительства вашего дома. Там же будут все сметы.
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