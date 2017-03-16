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​TOP-5 маленьких домов с планами и ценами

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Projekt domu HomeKONCEPT 45, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
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В нашей новой Книге Идей мы представляем вам на выбор 5 проектов коттеджей для семейного человека. Так, мы публикуем реальные цены на реализацию, которые можно проверить по сметам на официальном сайте, планировки и площадь проектов.

Все дома построены из керамических блоков, в них реализована система отопления на газовом котле с «теплым полом». Как альтернатива – тепловой насос и «теплый пол», если есть «лишние» 300-400 тысяч рублей. В цену включен формат газового котла и легкая отделка.

Все дома спроектированы студией Home Koncept, которой мы бесконечно благодарны за удивительно практичные и при этом столь красивые проекты дешевых загородных коттеджей.

Все дома в этой подборке еще не выходили в журнале homify ни в одной стране, поэтому мы надеемся, что вы узнаете из них много нового о современной архитектуре, вариантах планировки и дизайне фасадов! Итак, приступим…

​Home Koncept 22 за 3,1 млн рублей

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома – 140 кв. метров + гараж 20 кв. метров. Данный дом имеет три спальни наверху и кабинет внизу, на первом этаже, а также гараж на два автомобиля. Название проекта на сайте – Home Koncept 22.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Здесь обратите внимание на то, что вход в кухню есть только из столовой, что делает ее очень уютной для работы, при ней также есть кладовая. Еще один плюс – котельная при гараже, а не при парадном холле, как часто бывает. Столовая расположена в эркере, что очень привлекательно.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже есть дополнительная гардеробная над гаражом.

​Home Koncept 31 за 3,95 млн рублей

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома – 140 кв. метров + гараж 35 кв. метров. Этот дом является одноэтажным, без мансарды, с вальмовой кровлей. В нем три спальни. Название проекта на сайте – Home Koncept 31

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Эта планировка интересна тем, что в доме есть дополнительные подсобные помещения – гардероб при прихожей, кладовая при кухне, кладовая при гараже, гардероб при холле возле спален.

​Home Koncept 45 за 3,5 млн рублей

Projekt domu HomeKONCEPT 45, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Общая площадь дома – 110 кв. метров. Еще один одноэтажный дом компактного формата, который имеет стильное угловое остекление в гостиной и четыре спальни. Название проекта на сайте – Home Koncept 45.

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​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Этот дом по праву можно назвать исключительно удобным! Всего лишь 3,5 млн рублей за дом с 4 спальнями, пускай, и небольшими!

​Home Koncept 23 за 2,9 млн рублей

Projekt domu HomeKONCEPT 23, HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych
HOMEKONCEPT | Projekty Domów Nowoczesnych

Общая площадь дома – 120 кв. метров + гараж 20 кв. метров. Прекрасный мансардный дом с очень низкой ценой возведения. Всего в нем три спальни и кабинет. Название проекта на сайте – Home Koncept 23.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На первом этаже помимо прочего есть кабинет.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Над гаражом на втором этаже есть гардеробная.

​Home Koncept 20 за 3,4 млн рублей

homify
homify

homify
homify
homify

Общая площадь дома – 143 кв. метра + 24 кв. метра гараж. Это последний дом в нашей подборке, он интересен тем, что гараж интегрирован в общий фасад здания. Планировка в доме, таким образом, стала похожа на планировку таунхауса, есть второй свет в зоне гостиной. Наверху – три большие спальни. Название проекта на сайте – Home Koncept 20.

​Планировка первого уровня

homify
homify

homify
homify
homify

Линейная планировка этого дома отлично подходит для узких участков.

​Планировка второго уровня

homify
homify

homify
homify
homify

На втором этаже есть три спальни, гардероб и ванная комната.

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