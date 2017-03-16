​TOP-5 маленьких домов с планами и ценами

В нашей новой Книге Идей мы представляем вам на выбор 5 проектов коттеджей для семейного человека. Так, мы публикуем реальные цены на реализацию, которые можно проверить по сметам на официальном сайте, планировки и площадь проектов.

Все дома построены из керамических блоков, в них реализована система отопления на газовом котле с «теплым полом». Как альтернатива – тепловой насос и «теплый пол», если есть «лишние» 300-400 тысяч рублей. В цену включен формат газового котла и легкая отделка.

Все дома спроектированы студией Home Koncept, которой мы бесконечно благодарны за удивительно практичные и при этом столь красивые проекты дешевых загородных коттеджей.

Все дома в этой подборке еще не выходили в журнале homify ни в одной стране, поэтому мы надеемся, что вы узнаете из них много нового о современной архитектуре, вариантах планировки и дизайне фасадов! Итак, приступим…